Yeni MG EHS PHEV Sabit Fiyat Güvencesiyle Türkiye’de Ön Satışa Sunuldu!

MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk, ön satışına başlanan yeni MG EHS PHEV ile ilgili yaptığı açıklamada “Markamızın yeni modeli MG EHS PHEV; sahip olduğu şarj edilebilir hibrit teknolojisi, yüksek donanımı ve kendisini sınıfından ayıran ebatlarıyla Türkiye pazarında önemli bir rol üstlenecek. Elektrikli ve benzinli motorlarının birlikte çalışmasıyla 258 PS güç ve 480 Nm tork üreten MG EHS, 43 gr/km’lik düşük karbon emisyonu ve 1,8 l/100 km’lik (WLTP) yakıt tüketimiyle hem yüksek performanslı hem de çevreci olunabileceğini ispatlıyor. Autoshow Mobility Fuarıyla birlikte bu yeni modelimizin ülkemizdeki ön satışına başladık. ZS EV modelimizin lansmanında olduğu gibi, EHS için de müşterilerimize farklı seçenekler ve avantajlar sunarak MG markasının keyifli dünyasına davet ediyoruz. Aralık ayında ilk teslimatlarını gerçekleştirmeyi planladığımız MG EHS PHEV için müşterilerimiz 60 bin TL kapora ödeyerek ön satış için açıklamış olduğumuz fiyatları sabitleme şansını elde edebilecekler. Buna ek olarak, kullandığı fosil yakıtlı otomobilini yenilemek isteyen müşterilerimize sağladığımız 50 bin TL “Elektrikliye Geçiş Desteği”, bu çevreci ve üstün performanslı otomobile sahip olmayı kolaylaştıracak. Dileyen müşterilerimiz ise MG Kiralama’dan aylık 7 bin 990 TL+KDV’den başlayan fiyatlarla EHS modelimizi kiralayabilecek” dedi.

Ülkemizde Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz kökenli MG, C SUV segmentindeki yeni modeli EHS PHEV’i, Türkiye’de ön satışa sundu. Markanın ilk şarj edilebilir hibrit modeli olarak göz alıcı tasarımı ve yüksek verimliliğiyle sınıfındaki rakiplerinden ayrışan yeni EHS PHEV, Aralık ayında Türkiye’deki kullanıcılarıyla buluşacak. MG markasının Türkiye’nin ilk dijital otomotiv fuarı olan Autoshow Mobility’deki standında sergilenen yeni EHS PHEV, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle ülkemizdeki otomobil severlere sunuluyor. Autoshow Mobility ile birlikte, Comfort donanım seviyeli MG EHS PHEV 649 bin TL, Luxury donanım seviyeli EHS PHEV ise 689 bin TL fiyatla ön satışa sunuldu.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk, “MG’nin yenilikçi ve çevreci modellerini Türk tüketicisiyle buluşturmaya devam ediyoruz. Markamızın ilk şarj edilebilir hibrit modeli yeni MG EHS PHEV’in teknolojisi, sınıf lideri boyutları ve yüksek donanımıyla Türkiye pazarında kendine güçlü bir konum kazanmasını bekliyoruz. Aracımızın ilk teslimatlarını Aralık ayında yapmayı planlıyoruz. O zamana kadar geçerli olacak ön satış koşullarıyla 60 bin TL kapora ödeyen müşterilerimiz araç fiyatını sabitleyebilecekler. Buna ek olarak, kullandığı fosil yakıtlı otomobilini yenilemeyi planlayan müşterilerimize 50 bin TL “Elektrikliye Geçiş Desteği” sağlıyoruz. Dileyen müşterilerimize ise MG Kiralama’dan aylık 7 bin 990 TL+KDV’den başlayan fiyatlarla EHS PHEV kiralama teklifi sunabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Comfort ve Luxury donanım seçenekleri

Elektrikli ve benzinli motoruyla toplam 258 PS (190 kW) güç ve 480 Nm tork üreten, 100 km/sa hıza 6,9 saniyede çıkabilen yeni EHS PHEV, Türkiye’deki kullanıcılarının karşısına Comfort ve Luxury donanım seviyeleriyle çıkıyor.

MG EHS de, Mayıs ayında satışa sunulan ZS EV modelinde olduğu MG Pilot sürüş destek teknolojisine sahip ve bu sayede yüksek bir güvenlik donanımı sunuyor. L2 otonom sürüş yeteneğine sahip olan sistem adaptif hız sabitleyici, şerit takip desteği, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı, otomatik acil fren sistemi, trafik işareti tanıma, kör nokta monitörü, arka çapraz trafik uyarı sistemi, akıllı uzun far kontrolü gibi çok sayıda özelliği içinde barındırıyor.

Yeni MG EHS PHEV’in her iki donanım paketinde de standart olan 12,3 inçlik dijital gösterge paneli sürücüye ihtiyacı olan tüm bilgileri dinamik olarak sunarken, orta konsolda 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Bunlara ek olarak, tüm donanım seviyelerinde standart sunulan donanımlar arasında çift bölgeli tam otomatik klima, navigasyon, 6 hoparlör, Bluetooth bağlantı, Apple Carplay ve Android Auto, anahtarsız giriş ve çalıştırma, uzaktan kumandalı merkezi kilit ve 220 volt Tip2 şarj kablosu yer alıyor. MG EHS PHEV 4 farklı renk seçeneğine sahip: beyaz, metalik siyah, metalik kırmızı ve metalik gri. İçeride ise dış renge bağlı olarak siyah veya siyah-kırmızı renkler seçilebiliyor.

MG EHS PHEV’in “Comfort” versiyonunda suni deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilir yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, ısıtmalı ve spor ön koltuklar, 18 inç alaşım jant, dinamik kılavuzlu geri görüş kamerası ve yükseklik ayarlı halojen farlar gibi seçkin özellikler bulunuyor.

MG EHS PHEV’in “Luxury” donanım versiyonuyla birlikte ise panoramik açılır cam tavan, özel tasarım deri-Alcantara koltuklar, elektrikli ayarlanabilir ön yolcu ve sürücü koltuğu, 64 renkli ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, yükseklik ayarlı LED farlar, arka dinamik sinyal lambalar ve 360° kamera gibi ayrıcalıklar sunuluyor.

MG EHS Plug-in Hybrid – Teknik özellikler

Boyutlar

Uzunluk

4574 mm

Genişlik

1876 mm

Yükseklik

1664 mm

Dingil mesafesi

2720 mm

Yerden yükseklik

145 mm

Bagaj kapasitesi

448 lt

Bagaj kapasitesi (arka koltuklar yatırılmış halde)

1375 lt

İzin verilen azami aks ağırlığı

Ön: 1095 kg / Arka: 1101 kg

Römork çekme kapasitesi (frensiz)

750 kg

Römork çekme kapasitesi (frenli)

1500 kg

Benzinli motor

Motor tipi

1.5 turbo GDI

Azami güç

162 PS (119 kW) 5.500 d/d

Azami tork

250 Nm, 1.700-4.300 d/d

Yakıt türü

Kurşunsuz 95 oktan

Yakıt deposu kapasitesi

37 lt

Elektrik motoru ve batarya

Azami güç

122 PS (90 kW) 3.700 d/d

Azami tork

230 Nm 500-3.700 d/d

Batarya kapasitesi

16.6 kWsa

Yerleşik şarj cihazı kapasitesi

3,7 kW

Şanzıman

Tip

10 vitesli otomatik şanzıman

Performans

Azami hız

190 km/s

Hızlanma 0-100 km/sa

6,9 sn

Elektrikli menzil (karma, WLTP)

52 km

Enerji tüketimi (karma, WLTP)

240 Wsa/km

Yakıt tüketimi (karma, WLTP)

1.8 lt/100 km

CO2 emisyonu (karma, WLTP)

43 gr/km