Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer Türkiye’de

Mercedes-Benz’in 9 kişilik araç dünyasına yön veren modeli Vito Tourer, 2020 itibarıyla yenilenmiş tasarımı, arttırılan donanımları, güvenlik teknolojileri, yakıt tüketimi düşürülen motor seçenekleri ve “Her Açıdan Güzel” sloganıyla Türkiye’de satılmaya başlandı. İspanya’da üretilen Vito’nun üçüncü nesli 2014 yılının sonbaharında satışa sunuldu. Mercedes-Benz Vito, çok yönlü kullanım özellikleriyle gerek farklı ölçeklerde işletmelerin en iyi mesai arkadaşı, gerekse de geniş ailelerin en iyi yol arkadaşı oldu.

Yeni dört silindirli turbo dizel motor ailesinden OM 654, yüksek verimlilik seviyesiyle performansı ve yakıt ekonomisini bir arada sunuyor. Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer daha konforlu bir sürüş sunarken, DISTRONIC ve Aktif Fren Yardımcısı gibi sürüş yardımcıları güvenliğe katkı sağlıyor. Mevcut duruma göre bir ileri seviyeye taşınan iç mekân sürüş konforunu desteklerken; aracın tasarımını daha modern bir seviyeye getiriyor.

Tufan Akdeniz: Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer ile 2020’de de liderlik iddiamızı sürdürüyoruz

Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, “Türkiye’de son 5 yıldır 9 kişilik araç sınıfı lideri olduğumuz Mercedes-Benz Vito Tourer modelimizi yenileyerek 2020 yılında da bu alandaki iddiamızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin yolcu taşımacılığı alanındaki faaliyetlerimizde müşterilerimize her zaman en kaliteli ürünleri, en uygun ödeme seçenekleriyle sunduk. Vito ile de 1997 yılından bugüne kadar 37.033 adedi aşkın araç satışı gerçekleştirdik ve her neslinde sunulan güvenlik donanımlarını arttırdık. Yeni Vito’da da bu geleneği sürdürerek güvenlik ve sürüş yardım sistemi sayısını 10 adetten 12 adede çıkarıyoruz.” dedi.

Otomotiv pazarını da değerlendiren Tufan Akdeniz, “Mercedes Benz Otomotiv olarak Temmuz ayında 433 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirirken ilk 7 ayın sonunda 2.500 adede ulaştık. Mart 2020’de başlayan pandemi süreci satışlarda düşüş yaşanmasına neden olurken, Haziran ayından itibaren ertelenen taleplerin alımlara dönerek yılsonu hedeflerinin tekrar yakalanacağını öngörüyoruz. Son dönemde normalleşme sürecine geçerken özellikle turizm sezonunun hareketlenmesinin de etkisi ile daha fazla adetlerde araç satışı öngörüyoruz.” dedi.

Güçlü ve yüksek verimlilik seviyesine sahip dört farklı motor seçeneği

Yenilenmeyle birlikte tüm arkadan itişli Mercedes-Benz Vito versiyonları, verimlilik ve emisyon açısından optimize edilmiş, tamamen Mercedes-Benz teknolojisi ile üretilen, OM 654 kodlu dört silindirli 2.0 litrelik turbo dizel motorla sunuluyor. Üç farklı güç versiyonu ile sunulan motor, giriş seviyesinde 136 HP (100 kW) güç ve 330 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,6-5,8 lt/100 km, CO 2 emisyonu karma 173-154 gr/km) değerine sahip Vito 114 CDI olarak adlandırılıyor. Bir üst seviyede 163 HP (120 kW) güç ve 380 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO 2 emisyonu karma 169-156 gr/km) değerine sahip Vito 116 CDI var. En üstte ise 190 HP (140 kW) güç ve 440 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO 2 emisyonu karma 169-154 gr/km) değerine sahip Vito 119 CDI bulunuyor.

Buna ilave olarak, yeni nesil ile birlikte önden çekiş seçeneğine sahip OM 622 DE kodlu 4 silindirli 1.8 litrelik turbo dizel motor ile 136 HP (100 kW) güç sunuluyor.

Yeni OM 654 motor nesli, OM 651 ile kıyaslandığında çok daha verimli ve çevre dostu. Ayrıca daha sessiz ve daha titreşimsiz bir sürüş sunuyor. Alüminyum gövde ve çelik pistonlu kombinasyon, kademeli yanma işlemi ve sürtünmeyi azaltmaya yönelik silindir yatağı kaplaması NANOSLIDE ve motora yakın egzoz gazı arındırma sistemi gibi gelişmiş teknolojilerle yakıt tüketimini düşürürken, bir başka açıdan emisyonları azaltmaya yardımcı oluyor. Motora yakın konumu sayesinde egzoz gazı arındırma sistemi az ısı kaybıyla en uygun çalışma koşullarında görevini yerine getirebiliyor. Tüm bu gelişmeler ile birlikte; örneğin Vito 119 CDI versiyonunda eski versiyona göre yüzde 13 yakıt tasarrufu sağlanabiliyor.

Konfor ve verimliliği arttıran 9G-TRONIC otomatik şanzıman

Tüm arkadan itişli Vito versiyonlarında 9G-TRONIC otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip tork konvertörlü otomatik şanzıman, 7G-TRONIC’in yerini alıyor. Sürücü, DYNAMIC SELECT seçim düğmesi üzerinden “Konfor” ve “Spor” sürüş modlarından birini seçerek vites değişim zamanını ayarlayabiliyor. Sürücü ayrıca “Manuel” modu seçerek direksiyon üzerindeki kulakçıklarla manuel olarak da vites değiştirebiliyor.

Güvenlik ve sürüş yardım sistemleri

Aktif Fren Yardımcısı ve DISTRONIC özelliklerinin eklenmesiyle daha önce 10 adet olan güvenlik ve sürüş yardım sistemi sayısı 12 adede ulaşıyor. Vito böylece sınıfının en güvenli aracı olma geleneğini sürdürüyor. Vito’nun kapalı kasa versiyonu, hava yastıkları ve sürücü ve ön yolcu için emniyet kemeri uyarısını standart olarak sunan ilk ticari araç oluyor. Vito ayrıca Yan Rüzgâr Yardımcısı ve dikkat dağınıklığı yardımcısı ATTENTION ASSIST’i bundan beş yıl önce sunarak sınıfının güvenlik standartlarını yeniden tanımlamıştı.

Aktif Fren Yardımcısı ve DISTRONIC

Yeni Aktif Fren Yardımcısı, öndeki araç ile olası bir çarpışma riskini algılıyor. Sistem önce görsel ve işitsel bir uyarı ile sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki vermesi halinde sistem fren desteği ile sürücüyü destekliyor. Ancak sürücünün tepki vermemesi halinde sistem aktif fren manevrası uyguluyor. Sistem ayrıca şehir içi trafiğinde hareketsiz nesneleri ve yoldan geçen yayaları da algılıyor.

Vito’da ilk kez kullanıma sunulan DISTRONIC, bir aktif takip yardımcısı. Sistem, sürücü tarafından belirlenen mesafeyi koruyarak öndeki aracı takip ediyor ve sürücüyü otoyol veya dur-kalk trafikte önemli oranda rahatlatıyor. Öndeki araç ile güvenli takip mesafesini korumak üzere çalışan sistem, kendi kendine hızlanıyor veya yumuşak bir şekilde fren yapıyor. Sert bir fren manevrası algılayan sistem önce sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor ve ardından otonom olarak fren yapıyor.

Yenilenen ve daha kaliteli iç mekân

Mercedes-Benz Vito Tourer’ın karakteristik ve dinamik tasarımı yeniden yorumlandı. Yeni Vito’da, DISTRONIC ile Aktif Fren Yardımcısı gibi isteğe bağlı donanımlar veya gövde renginde ön tamponlarla bütünleşen tamamen yeni ön ızgarasının ortasında konumlandırılan “Mercedes Yıldızı” bulunuyor. Ayrıca tüm Vito versiyonlarında opsiyonel olarak tamamen krom versiyonu da sunuluyor.

Yeni Vito Tourer’ın iç mekânı da güncellendi. Daha önce kullanılan “Tunja” kumaş yerini esnek bir yapı ve şık bir görünüm sunan “Caluma” kumaşa bırakıyor. Ön konsolun sol ve sağ ucunda sportif bir görünümü beraberinde getiren yeni türbin görünümlü havalandırma ızgaraları devreye giriyor. Vito Tourer, Vito Mixto ve Vito Kombi modellerinde standart olarak sunulan Krom Paket kapsamında sunulan Parlak Piyano Siyah orta konsol, kalite algısını daha da yükseltiyor. Söz konusu donanım ile birlikte havalandırma ızgaralarının çevresinde de krom uygulanıyor.