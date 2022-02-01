Yeni Mercedes-Benz Tourrider Otobüsler, Allison Tam Otomatik Şanzıman Donanımlı

Konvansiyonel ve elektrikli araç tahrik çözümleri konusunda lider tasarımcı ve üretici, ticari ve savunma araçları için orta ve ağır hizmet tipi en büyük global tam otomatik şanzıman üreticisi olan Allison Transmission, Kuzey Amerika pazarına yönelik üretilen yeni nesil Mercedes-Benz otobüsleri için güçlü B 500R tam otomatik şanzımanını sunuyor.

Mercedes-Benz Tourrider, Kuzey Amerikalı otobüs operatörleri ile iş birliği içinde geliştirildi. Otobüsler, Avrupa'nın teknolojik olarak en gelişmiş otomotiv üretim tesislerinden biri olan Türkiye’deki Hoşdere Mercedes-Benz fabrikasında üretilecek. Üç akslı, yüksek tabanlı bir otobüs olan Mercedes-Benz Tourrider, fabrika standardı olarak Allison tam otomatik şanzımanla donanımına sahip. Ayrıca Tourrider Business ve Tourrider Premium modelleri ile de beklentileri yüksek müşterilere ve lüks taleplere hitap ediyor.

Mercedes-Benz Tourrider, 336 kW (450 bg) ve 2.100 Nm maksimum torka sahip 12,8 litrelik altı silindirli OM 471 motor ve Allison B 500R tam otomatik şanzımandan güç alıyor. Altı vitesli şanzıman, servis frenleri üzerindeki baskıyı azaltan entegre bir hidrolik retarderin yanı sıra CAN-bus üzerinden yönetilen bir elektro-hidrolik kontrol sistemine sahip. Allison'ın şanzıman kontrol modülü (TCM), yakıt ekonomisini önemli ölçüde iyileştirmek için yenilikçi yazılım çözümleri sunuyor.

Yeni Mercedes-Benz Tourrider, aynı zamanda Allison Transmission'ın Duruş Esnasında Otomatik Boşa Alma ve DynActive® Vites Değiştirme özelliklerini sunan, yakıt tasarrufu sağlayan FuelSense® 2.0 yenilikçi yazılımıyla da donatıldı. Vites değiştirme algoritması, şanzıman kontrolünü yüke, hıza ve topografyaya otomatik olarak uyarlayıp en verimli vites değiştirme noktasını seçerek yakıt tüketimi ve performans arasında ideal bir denge sağlamak için kullanılıyor.

Allison B 500R tam otomatik şanzımanı, 410 kW'a (550 bg) ve 2.450 Nm'ye kadar olan motor güçlerindeki şehirlerarası ve şehir içi otobüslerin özel gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanan Torqmatic® tam otomatik şanzıman serisinin bir üyesi. Torqmatic serisi, kolay ve verimli çalışma için tasarlanmıştır. Optimize edilmiş çalışma ve prognostik yetenekler için altı ileri vites ve bir geri vitesin yanı sıra gelişmiş elektronik kontroller sunuyor. Mercedes-Benz Tourrider için Torqmatic otobüs şanzımanlarının son montajı, Allison Transmission'ın Szentgotthard, Macaristan'daki Avrupa fabrikasında gerçekleştirilecek.

Allison tam otomatik şanzıman, otobüslerin aktarma organları ile mükemmel uyumu sayesinde Mercedes-Benz Tourrider için en uygun tercih oluyor. Patentli Allison tork konvertörü, kalkış esnasında motor torkunu sorunsuz bir şekilde arttırıyor ve Kesintisiz Güç Teknolojisi™, çekiş gücünde kesinti olmadan vites değişimleri sağlıyor. Bu, tahrik tekerleklerine sorunsuz bir güç aktarımı sağlarken optimum motor ve şanzıman verimliliği ve yolcular için daha konforlu bir ulaşım sunuyor.

Allison'ın Kesintisiz Güç Teknolojisi, araçların daha sessiz çalışmasını da sağlıyor. Allison şanzımanların helisel dişlileri de gürültü seviyesinin düşürülmesine katkıda bulunuyor. Motorda alınan ek önlemler, Allison tam otomatik şanzıman ve optimize edilmiş motor bölmesi ses yalıtımı sonucunda, gürültü emisyonlarını daha da düşürmek mümkün hale geliyor. Böylece rahat ve sakin bir yolculuk için mükemmel koşullar sağlanıyor.