Yeni Mercedes-Benz T-Serisi tanıtıldı

Yeni Mercedes-Benz T-Serisi, arka koltukta üç adede kadar çocuk koltuğu dahil olmak üzere tüm aileyi rahat ettiren iç mekan ve çeşitli aktivitelere yönelik ekipman için bolca depolama alanı sunmasıyla çok amaçlı araçlar arasında yeni bir seriyi işaret ediyor. Sürgülü yan kapılar sayesinde hızlı ve kolay kabin erişimi ve esnek yükleme olanakları sunuluyor. Modern tasarım, kapsamlı güvenlik donanımları ve zengin bağlanabilirlik çözümleri ile de Yeni T-Serisi, camlı hafif ticari araç dünyasında benzersiz bir konfor seviyesine sahip. Bu tamamen yeni model, gelişmiş işlevselliği ve geniş iç hacmi üst seviye donanımlarla birleştiriyor. Standart MBUX bilgi-eğlence sistemi ve elektrikli park freni, opsiyonel 17 inç hafif alaşım jantlar, KEYLESS-GO veya ortam aydınlatması ve hatta ARTICO suni deri/MICROCUT koltuk döşemesi ile Yeni T-Serisi, segmentinin en kapsamlı ve zengin donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Yedi hava yastığı ve çok sayıda sürüş destek sistemi dahil olmak üzere kapsamlı bir standart güvenlik donanımı, onu aileler ve aktif yaşam-eğlence meraklıları için ileri teknolojili ve güvenilir bir yol arkadaş haline getiriyor.

Yeni T-Serisi’nin başlangıç seviyesini 102 HP (75 kW) benzinli motor ve manuel şanzıman ile T 160 oluşturuyor. Bu modelin WLTP’ye göre karma yakıt tüketimi: 6,7 ile 7,2 lt/100 km arasında değişirken, karma CO2 emisyon değerleri 153 ile 162 gr/km olarak açıklanıyor.

Mercedes‑Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı Mathias Geisen; “Yeni T-Serisi ile hafif ticari ürün gamımızı genişletiyor ve bu segmentte başka hiçbir araçta olmayan genişlik, işlevsellik, tasarım ve konfor sunuyoruz. Bu yeni modelle, premium segmentteki büyüme stratejimizi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz.” sözleriyle aracı özetliyor.

Çok işlevsel ve şık

Yeni T-Serisi, henüz ilk göz temasında Mercedes-Benz ailesinin bir üyesi olduğunu gözler önüne seriyor. Tasarımı, dengeli gövde orantıları ve azaltılmış çizgileriyle heyecan uyandıran yüzeyleriyle dikkat çekiyor. Kaslı omuz çizgisi ve belirgin çamurluk ağızları aracın gücünü ve duygusal çekiciliğini vurguluyor. Standart olarak sunulan krom radyatör ızgarası ve gövde renginde yan ayna kapakları, kapı kolları ve ön tampon gibi detaylar kalite algısını arttırıyor. Mercedes‑Benz yazılı kapı eşik kaplamaları ve opsiyonel 17 inçlik hafif alaşım jantlar, paketi tamamlıyor. Ayrıca T‑Serisi için metalik Rubellit kırmızısı rengi de sunuluyor.

Beş koltuklu T-Serisi, 4498 milimetre uzunluğa, 1859 milimetre genişliğe ve tavan barları olmadan 1811 milimetre yüksekliğe sahip. Ayrıca daha sonra uzun dingil mesafesine sahip yedi koltuklu bir versiyonun da üretilmesi planlanıyor.

T-Serisi sahip olduğu özelliklerle aktif aileler kadar aktif yaşam-eğlence meraklılarının da günlük hayatını ve kullanım sürecini kolaylaştırıyor ve daha konforlu hale getiriyor. Örneğin sadece 561 milimetre yüksekliği ile yükleme eşiği, ağır eşyaların yüklenmesini ve her iki yanda bulunan geniş sürgülü kapılar, arka koltuklara erişimi kolaylaştırıyor. Bu sürgülü kapılar, çocukların dar sokaklarda ve park yerlerinde hızlı ve güvenli bir şekilde araca binmelerini-inmelerini sağlıyor. Ayrıca bagaj kapağı dahil olmak üzere üç taraftan yükleme seçeneği de sunuyor.

Sürgülü yan kapılar 614 mm genişliğinde ve 1059 mm yüksekliğinde, son derece geniş bir erişim açıklığını kullanıma sunuyor. Arka koltuk sırası katlandığında bagaj zemini ile neredeyse düz bir yükleme alanı zemini elde ediliyor. Bu işlevsel özellikler, aracın iç kısmının günlük gereksinimlerine uyarlanmasını sağlıyor. Standart olarak ısıtmalı arka camlı tek parça bir bagaj kapağı bulunuyor. Alternatif olarak yandan menteşeli iki parça bagaj kapağı da seçilebiliyor. Kapının her iki kanadı 90 derece pozisyonunda kilitlenebiliyor ve 180 dereceye kadar yana doğru döndürülebiliyor.

Küçük hafif ticari segmentinde yeni yüksek nitelikli çekicilik

Konu iç mekan olduğunda, Mercedes-Benz, küçük hafif ticari segmentine tamamen yeni ve nitelikli bir çekicilik getiriyor. İç mekan tasarımı başarılı kompakt otomobil ailesiyle aynı seviyede. 7 inç dokunmatik ekranlı ve akıllı telefon entegrasyonuna sahip MBUX bilgi-eğlence sistemi, Touch Control düğmelere sahip çok işlevli direksiyon simidi, klima, KEYLESS çalıştırma, 5,5 inç renkli ekranlı gösterge paneli, yüksekliği ayarlı sürücü koltuğu, kapalı torpido gözü, bagaj örtüsü ve ön koltuk sırtlıklarında cepler standart olarak sunuluyor. Ayrıca LED iç aydınlatma ve donanım seviyesine bağlı olarak sekiz renge kadar ambiyans aydınlatması (Style ve Progressive Line) sunuluyor.

Malzeme seçimi de premium karakteri yansıtıyor. Orta kol dayama standart olarak siyah ARTICO suni deri ile kaplanıyor. T-Serisi, kapı kolçakları ve kapı orta panelleri tamamen elektrikli Mercedes-EQ modellerinin modern ve zarif NEOTEX özelliğinden yararlanıyor. Nubuk deri ile ileri teknolojik neopren birleşimi görsel bir şölen sunuyor. Tüm modellerin ön konsolunda parlak siyah bir süsleme bulunuyor. İç mekan ve bagaj halı ile kaplanıyor. Kalite algısını ve çekiciliği bir üst seviyeye taşımak üzere iki farklı donanım seviyesi bulunuyor.

Özgün bir yapı için “Style” ve “Progressive” donanım seviyeleri

Çift dikişli siyah ARTICO suni deri/MICROCUT mikrofiber standart koltuk kılıfları ve kapılarla orta konsolda parlak siyah süslemelerle Style Line, dinamik ve seçkin bir görünüm sunuyor. Opsiyonel olarak, mat limonit sarısı süslemeler ve beyaz kontrast dikişli siyah ARTICO suni deri koltuklar sunuluyor. Hem ön hem de arka kapı panelleri modern NEOTEX suni deri ile kaplanıyor. Havalandırma çıkışları, hoparlörler ve kapı kollarında krom vurgular görsel sunumu destekliyor. Sürücü koltuğunda bel desteği ve ön yolcu koltuğunda yükseklik ayarı bulunuyor. Ön koltuk sırtlıklarının arkasında pratik katlanır masalar bulunuyor. Akıllı telefonlar, tabletler veya oyuncakları buraya yerleştirilebiliyor. T-Serisi’nin Style donanım seviyesinde 16 inçlik 5 kollu jantlar ve arka yan ve bagaj için koyu renkli camlar sunuluyor.

Progressive Line, daha çok zarif ve lüks donanımlara odaklanıyor. Gösterge panelinin üst kısmında kontrast dikişleriyle NEOTEX yüzey uygulanıyor. Siyah ARTICO suni deri koltuklar, beyaz dikişler ve orta konsol ile kapı panellerindeki mat gümüş süslemeler kaliteli algısını daha da yukarı çekiyor. Sürgülü yan kapılarda elektrikli camlar sunuluyor. Bagaj kapağındaki krom şeri, 16 inçlik 10 kollu alaşım jantlar ve yüksek performanslı LED ön farlar dış görünümü tamamlıyor.

Sezgisel MBUX ekran, kullanım konsepti ve Mercedes me’nin dijital hizmetleri

T-Serisi, standart olarak MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi ile donatılıyor. Kendi kendine öğrenme özelliğine sahip sistem; yüksek çözünürlüklü ekran, Apple Car Play ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonu, Bluetooth eller serbest görüşme ve dijital radyo (DAB ve DAB+) gibi özellikler kullanıma sunuyor. 7 inçlik dokunmatik ekran, direksiyon üzerindeki Touch Control düğmeler veya isteğe bağlı Navigasyon Paketi ile birlikte “Hey Mercedes” sesli asistan sezgisel kullanım konseptini destekliyor. Sesli komut sistemi doğal konuşma dilini anlıyor ve böylece kullanıcıların belirli ifadeleri öğrenmelerine gerek olmuyor.

Fabrika çıkışı olarak tüm gerekli ön hazırlıkları yapılan T-Serisi, Mercedes me connect'in birçok dijital hizmetini kullanıma sunuyor. Araç durumunu görme veya kapıları kilitleme ve açma gibi uzaktan hizmetler bunlardan bazıları. Bu hizmetler, kullanıcıların araçlarıyla ilgili en önemli bilgileri istedikleri zaman evden veya yolda rahatça kontrol etmelerini sağlıyor. Ayrıca, canlı trafik bilgisi ile Navigasyon ve car-to-X iletişimi sayesinde müşteriler en güncel verilerle sürüş yapabiliyor. Bu, trafik sıkışıklığından kaçınma ve böylece zamandan tasarruf olanağı sağlıyor.

Hedefler, konum belirtmenin en kolay olan what3words sistemi (w3w) üzerinden üç kelimelik adresler olarak da girilebiliyor. Sistemde, dünya 3x3 metre karelere bölünmüş durumda ve üç kelimelik bir adres bulunuyor. Bu çözüm, bir hedef ararken çok yardımcı olabiliyor.

Üst düzey güvenlik özellikleri: Çok sayıda sürüş destek sistemi ve standart olarak yedi hava yastığı

Yeni T-Serisi birçok önemli güvenlik özelliği ile donatılıyor. Lastik basınç kaybı uyarı sistemi ve Mercedes-Benz acil çağrı sisteminin yanı sıra çok sayıda sürüş destek sistemi standart olarak sunuluyor. Yokuşta kalkış desteği, Yan rüzgar yardımcısı, ATTENTION ASSIST, yorgunluk uyarı sistemi, çapraz trafik fonksiyonlu aktif fren yardımcısı, aktif şeritte kalma yardımcısı, kör nokta yardımcısı ve hız sınırı yardımcısı bunlardan bazıları. Opsiyon olarak ayrıca Sürüş Destek Paketi sunuluyor. Bu, aktif mesafe yardımcısı DISTRONIC'i (ayrıca bir opsiyon olarak da sunuluyor) ve aktif direksiyon yardımcısını içeriyor. Park alanlarına girerken ve çıkarken ek rahatlık ve güvenlik için, PARKTRONIC ve geri görüş kamerası ile opsiyonel aktif park yardımcısı sunuluyor. Yine opsiyonel çeki demiri ile birlikte T-Serisi, römork denge yardımcısı ile de donatılıyor. Opsiyonel LED Yüksek Performanslı farlar da (Progressive Line versiyonunda standart) aktif güvenliğe katkıda bulunuyor. Farlar, geniş ışık huzmesi ve gün ışığına benzer ışık rengi ile güvenliği arttırıyor ve bunu yaparken daha az enerji tüketiyor.

T-Serisi aynı zamanda yüksek Mercedes-Benz güvenlik standartlarını da karşılıyor. Standart olarak yedi hava yastığı sunuluyor. Şiddetli bir yandan darbe durumunda, örneğin orta hava yastığı sürücü koltuğu ile ön yolcu koltuğu arasında açılıyor ve iki yolcunun birbiriyle temas riskini azaltıyor.

Konu güvenlik olduğunda her küçük ayrıntı düşünülüyor. ISOFIX bağlantılarına ve TopTether’e sahip iSize standart çocuk koltuğu sabitleme noktaları, ön yolcu koltuğu dışında yan arka koltuklar da bulunuyor. Ön yolcu hava yastığını devre dışı bırakan otomatik çocuk koltuğu algılama sistemi güvenliği destekliyor. Koltuk yüzeyine entegre edilen algılayıcı ped, bir çocuk koltuğunun takılı olup olmadığını belirlemek için koltuktaki ağırlık dağılımını algılıyor. Transponder ile donatılan özel çocuk koltuklarına gerek kalmıyor. Dördüncü çocuk için arka koltuğun orta koltuğuna bir yükseltici koltuk takılabiliyor. Ek koruma özelliği olarak, arkadaki sürgülü kapılar ve isteğe bağlı elektrikli camlar çocuk güvenlik kilitleri ile donatılıyor.

Yüksek torka sahip, tutumlu modern motorlar

Yeni T-Serisi’nde ilk aşamada, her biri iki farklı güç seviyesine sahip bir dizel ve bir benzinli motor sunuluyor. Dört silindirli motorlar, alt devirlerde bile yüksek çekiş gücü ve optimize edilmiş tüketim değerleri ile dikkat çekiyor. 85 kW (116 HP) dizel motor, yüksek güç ve yüksek tork işleviyle örneğin sollama gibi anlık güç gereksinimlerini destekliyor. Anlık olarak 89 kW güç ve 295 Nm tork elde ediliyor. Tüm motorlar ECO start/stop işleviyle donatılıyor. 6 ileri manuel şanzıman dışında, iki dizel motor ve daha güçlü olan benzinli motor, 7 kademeli çift kavramalı otomatik şanzıman (DCT) ile de üretiliyor.

Teknik özellikler:

Model T 160 d T 180 d T 160 T 180 Silindir adedi/

dizilimi 4, sıralı Motor hacmi cc 1461 1332 Maksimum güç HP/ kW 95/70 116/85 102/75 131/96 d/d 3750 3750 4500 5000 Maksimum tork Nm 260 270 200 240 d/d 1750 1750 1500 1600 Yakıt tüketimi, karma WLTP lt/100 km 5,3 – 5,9 5,5 – 5,9 6,7 – 7,2 6,6 – 7,3 CO2 misyonu, karma WLTP gr/km 138 – 154 144 -154 153 - 162 150 - 165 Hızlanma

0-100 km/s Sn 15,1-15,3 13,2-13,6 14,7 11,6-12,85 Maksimum hız km/s 164-165 175-177 168 183-184

Sürdürülebilirliğe odaklanma: Yeni tamamen elektrikli küçük hafif ticari

Sürdürülebilirlik, Mercedes-Benz iş modelinin en önemli gündem maddelerinden biri. Buradaki kilit unsur sıfır emisyonlu ulaşım. Şirket, “Ambition 2039” yaklaşımının bir parçası olarak, 2039 yılına kadar CO2 nötr bir araç filosu sunmayı ve bunun kentsel hava kalitesi üzerinde herhangi bir etkisinin olmamasını hedefliyor. Mercedes-Benz, 2022’nin sonunda yer aldığı tüm segmentlerde batarya elektrikli araçlara sahip olacak. 2025 yılından itibaren tüm yeni araç mimarileri sadece elektrikli olacak. Müşteriler böylece her model için tamamen elektrikli bir alternatif seçeneğine sahip olacaklar. Sonuç olarak, sürdürülebilirlik, araç geliştirmenin temel kriterlerinden biri. Buna bağlı olarak T-Serisi platformu, güç-aktarma sistemleri esnekliği göz önünde bulundurularak tasarlandı ve içten yanmalı motorlar dışında batarya elektrik motorları da kapsıyor. eVito, eSprinter, EQV ve yakında çıkacak olan eCitan’ın ardından, gelecekteki EQT2 (halen geliştirilme aşamasında) elektrikli hafif ticari serisini tamamlayacak ve Mercedes Benz'in hem ticari hem de bireysel müşterilerine küçükten büyüğe kadar tüm hafif ticari kategorilerinde alternatif bir elektrikli versiyon sunmasını sağlayacak.

EQT2, T-Serisi’nin işlevsel ve çekici yapısını yerel olarak emisyonsuz ulaşım ile birleştirecek ve bunu yaparken de kendine özgü bir karaktere sahip olacak. Bu, geçen yıl tanıtılan Concept EQT’de açıkça görülüyor. Siyah panel ön ızgara ile aracın ayırt edici dış tasarımı, gelecek seri üretim araçla ilgili ipuçları veriyor.