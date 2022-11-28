Yeni Mercedes-Benz GLC, Türkiye’de satışa sunuldu

Haziran ayında gerçekleşen dünya lansmanında tanıtılan yeni Mercedes-Benz GLC Türkiye’de yollara çıkıyor.

Haziran ayında gerçekleşen dijital dünya lansmanıyla tanıtılan Mercedes-Benz SUV ailesinin en dinamik üyesi yeni GLC, Türkiye yollarına çıkıyor. Yeni GLC’nin gövde orantıları, dikkat çekici yüzeyleri ve büyük bir özenle şekillendirilen iç mekanı göze çarpıyor. Yeni GLC, hem şehir içi asfalt yollarda hem de arazide üstün performans ve sürüş konforu sunuyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan; “Mercedes-Benz olarak duyusal sadelik tasarım felsefemizi sürdürüyoruz. Yeni GLC de bütün SUV portföyü modellerimiz gibi duyguları harekete geçiriyor. Dinamik sürüş keyfi, modern tasarımı ve off-road detaylarına sahip MBUX ve Artırılmış Gerçekliğe Sahip Navigasyon gibi özellikleriyle yeni GLC’nin hem macera tutkunları hem de ailelerde merak uyandıracağına eminim. Ayrıca yeni GLC, asfaltta üstün yol tutuş ve sürüş dinamikleri ve arazide üstün performans gibi tüm Mercedes-Benz SUV araçlarına özgü özelliklere de sahip” dedi.

Elektrik destekli dört silindirli motor

Yeni GLC sadece dizel motor seçeneği ile sunuluyor. Güncel 4 silindirli FAME (Family of Modular Engines) motor ailesinden gelen motor entegre ikinci nesil marş jeneratörü (ISG) ile alt devirlerde motoru destekleyen yarı hibrit sisteme sahip.

Motoru destekleyen 48 Volt beslemeli ISG, süzülme, ek destek veya geri kazanım işlevleriyle önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunun dışında ISG sayesinde motor çok hızlı ve konforlu bir şekilde çalışıyor. Böylece start-stop işlevi sürücü tarafından neredeyse algılanmadan işlevini yerine getiriyor.

Yeni GLC’nin başlangıç fiyatı ise 3 milyon 407 bin TL olarak belirlendi.