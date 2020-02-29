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Yeni Mercedes-Benz E Serisi 15 Mart'ta görücüye çıkıyor

Mercedes-Benz, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı’nda aralarında Yeni E-Serisi’nin de olduğu çok sayıda Dünya ve Avrupa lansmanı gerçekleştirecek. 90. Cenevre Otomobil Fuarı’nda, 3 yeni AMG modeli, kompakt hibrit model ailesinin yeni üyeleri ve MBAC sistemli Marco Polo’nun Dünya lansmanları yapılacak.

Yeni Mercedes-Benz E Serisi 15 Mart'ta görücüye çıkıyor

Mercedes-Benz, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı’nda aralarında Yeni E-Serisi’nin de olduğu çok sayıda Dünya ve Avrupa lansmanı gerçekleştirecek. 90. Cenevre Otomobil Fuarı’nda, 3 yeni AMG modeli, kompakt hibrit model ailesinin yeni üyeleri ve MBAC sistemli Marco Polo’nun Dünya lansmanları yapılacak.

29 Şubat 2020 Cumartesi 11:45
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Yeni Mercedes-Benz E Serisi 15 Mart'ta görücüye çıkıyor

Mercedes-Benz, 5-15 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek 90’ıncı Cenevre Otomobil Fuarı’nda yenilenen E-Serisi modeli ile beraber 3 yeni AMG’nin, kompakt sınıftaki model ailesine dahil olan hibrit seçeneklerin ve Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) sistemine sahip yeni Marco Polo’nun Dünya tanıtımlarını gerçekleştirecek.

Yeni hâliyle ilk defa 2016 yılında tanıştığımız E Serisi 4 yılın ardından geçirdiği yenilenme operasyonuyla 5-15 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda tamamen ortaya çıkacak.

Marka bu tanıtımın haricinde 3 yeni AMG'nin, kompakt sınıftaki model ailesine dahil olan hibrit seçeneklerin ve Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) sistemine sahip yeni Marco Polo'nun Dünya lansmanlarını gerçekleştirecek.

Mercedes-Benz'in kompakt boyutlu kamp aracı Marco Polo, iki yeni akıllı teknolojinin eklendiği yeni versiyonuyla Cenevre'de Dünya lansmanına hazırlanıyor. Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX) eklenen Marco Polo'da ayrıca yeni geliştirilen Mercedes-Benz Gelişmiş Kontrol (MBAC – Mercedes-Benz Advanced Control) sisteminin de lansmanı yapılacak.

Araç içindeki ısıtma ve aydınlatma gibi fonksiyonların MBUX veya akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebilmesine olanak sağlayan teknoloji sayesinde Marco Polo, tekerlekler üzerinde hareket edebilen akıllı bir ev haline geliyor.

Yenilenen Mercedes-Benz E-serisi

Yapılan bilgilendirmede; E-Serisi Sedan ve Estate, Cenevre Otomobil Fuarı’nda en yeni teknolojilerle donatılan, yenilenen versiyonuyla ilk defa gösterilecek. Yeni hibrit güç üniteleri haricinde DISTRONIC aktif takip yardımcısı, Aktif Dur-Kalk Yardımcısı, Aktif Direksiyon Yardımcısı da yeni E-Serisi’nin özellikleri arasında yer alacak.

VISION AVTR Avrupa’da ilk olarak Cenevre’de sergilenecek

  • Las Vegas’taki 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda sergilendiği gibi dünyanın her yerinde ses getriren VISION AVTR, Avrupa’da ilk olarak Cenevre’de sergilenecek.

Konsept aracın adındaki AVTR, ’Advanced Vehicle Transformation’ (Gelişmiş Araç Dönüşümü) anlamına gelirken, aynı zamanda James Cameron’un Avatar filminden esinlenilmesiyle, kısaltmaya uygun bir karaktere bürünüyor. Avatar 2 film ekibiyle beraber geliştirilen VISION AVTR, çok sayıdaki teknolojik yeniliğiyle otomotiv sektörünün geleceğine ışık tutacağı belirtildi.

Alışılmış ’İnsan-Makine’ arayüzüne, doğanın da eklendiği VISION AVTR’da tamamen geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken, tamamen elektrikli altyapıdaki aracın en önemli yeniliklerinden biri de devrim niteliğindeki geri dönüşümlü organik pil teknolojisi olduğu kaydedildi.

Son Güncelleme: 29.02.2020 12:03
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