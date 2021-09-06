YENİ MEGANE E-TECH ELECTRIC SAHNEYE ÇIKTI

Elektrikli araç teknolojisinin öncü markalarından Renault, bugüne kadar satılan 400 bin araç ve kat edilen 10 milyar “e-kilometre” ile 10 yılı aşkın uzmanlığını Yeni Megane E-TECH’e aktardı. 2019 yılındaki MORPHOZ konsept otomobilinden esinlenilen ve ardından 2020 yılında Megane eVision ile müjdelenen bu otomobil, şık ve zarif tarzıyla beklentilerin ötesine geçiyor. İttifak tarafından geliştirilen CMF-EV platformu ile oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Markanın yeni logosunu taşıyan model, Renault’nun dönüşümünü simgeliyor. Avrupa’nın önde gelen elektrikli araç merkezi ElectriCity üretimi olan araç, Nesil 2.0 elektrikli araçların ilki olma özelliğini taşıyor. Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Ön siparişe açılan Yeni Megane E-TECH, Avrupa’da 2022’nin Şubat ayında siparişe başlayıp Mart ayında satışa sunulacak.

Yeni Megane E-TECH Electric, yeni elektrikli araç dünyasının bir simgesi. Araç buna bağlı olarak, aracın yeni deneyimler sunabilmesi için geliştirilen ileri teknoloji ürünü yazılım ve donanımlarla optimize edilmiş bağlanabilirlik çözümlerini içeren kapsamlı bir ekosistemin parçası olarak sunuluyor.

Renault Grubu CEO’su Luca de MEO, “Yeni Megane, Renault’nun yaklaşık 10 yıl önce başlattığı elektrikli devrimi temsil ediyor. Verimlilik ve sürüş keyfinden hiçbir ödün vermeyen model, elektrikli araç teknolojisini ulaşılabilir kılarak demokratikleştiriyor. Yeni Megane, elektrikli araçların GTI’ı olarak hayal edilip ortaya çıktı” dedi.

Elektrikli DNA ile tasarlandı

Elektrikli araçlar için tasarlanan bir platformdan yararlanan Yeni Megane E-TECH Electric, temelde elektrikli “heyecan uyandıran teknoloji” tasarım diliyle hayat buluyor. Söz konusu tasarım dili yeni modele zarif ama güçlü bir karakter kazandırıyor. Geniş iç mekan ve yenilenen ergonomi, yolculara daha iyi bir deneyim sunmak için bir araya geliyor.

Markanın dönüşümüne ayak uyduran tasarım dili, daha teknolojik bir yapı kazanıyor. Otomobilin başarısının ardındaki tüm duyusal özellikleri koruyan tasarım yaklaşımı, aynı zamanda mikro-optik LED stoplar ve OpenR ekran bazı teknolojik unsurlar içeriyor. Hi-fi tasarım dünyasına ait havalandırma ızgaraları ve alt kapı koruma ızgaralarında ise lazer gravür detayları bulunuyor.

Yuvarlak omuz çizgileri, ön farların yanlarındaki kanatlar ve kavisli kaput çizgisi gibi hatlar, zarif bir şekilde uygulanıyor ve hassasiyetle birleşiyor. Ön ve arka tamponlardaki bıçak süslemeleri ve ön tampondaki yan hava girişleri de uygulanan tasarım yaklaşımını yansıtıyor. Kilit açıldığında otomatik olarak öne çıkan kapı kolları ve kapalı ızgara, aynı hizada, modern bir his veriyor. Uygulanan ‘Heyecan uyandıran teknoloji’ yaklaşımı aynı zamanda kalite algısını da artırıyor.

Yeni CMF-EV modüler platformunun sağladığı uzun aks mesafesi (2,70 metre aks mesafesi ve 4,21 m toplam uzunluk) ve azaltılmış ön ve arka aks çıkıntılarla ile Yeni Megane E-TECH Electric, benzersiz gövde orantıları sergiliyor. Bu gövde orantıları tasarımcılara, ustaca tasarlanan bir ayak izine sahip güçlü bir otomobil tasarlama fırsatı veriyor. Batarya 110 mm ile her zamankinden daha ince. Dolayısıyla tasarımcılar, daha eğlenceli ve otomobilin iç mekan genişliğini ve ayak izi oranını artırırken, heyecan verici bir sürüş deneyimi için ağırlık merkezini düşürüyor. Yeni Megane E-TECH Electric, kompakt bir tasarımı kontrolü bir yükseklikle (1,50 m) birleştiriyor. Böylece dışardan bakıldığında iç mekandaki genişlik ve ferahlık net bir şekilde hissediliyor.

20 inçlik jantlar, alt tarafta koruyucu bantlar, çamurluk kaplamaları ve yüksek omuz çizgisi gibi doğrudan crossover dünyasına ait detaylar güçlü ve sağlam bir his uyandırıyor. Alçalan tavan çizgisi, artırılmış iz genişliği ve düz kapı kolları bir coupe görünümünü beraberinde getiriyor. Kabin yüksekliği, genişliği ve bagaj hacmi ise geleneksel hatchback mimarisini andırıyor.

Yeni Megane E-TECH Electric’in tasarım sürecinin temel yaklaşımı aerodinamik performansı iyileştirmeye dayanıyor. Aracın yüksekliği, ince tabanlı lastikler, ön hava girişleri ve tampon kenarlarındaki karakter çizgileri olmak üzere tüm detaylar araca modern bir his verirken aynı zamanda yakıt verimliliğini de artırmaya yardımcı oluyor.

Yeni ışık imzası

Yeni Megane E-TECH Electric’in önünde ve arkasında kullanılan lazer kesimli tam LED aydınlatma modern bir görünüm sunuyor. Merkezi logoyu da içine alan ışık imzası heyecan uyandıran bir görsel şölen ortaya koyuyor. Önde, iki gündüz farı projektörü arasında uzanarak yanlardaki havalandırma ızgaralarına kadar devam ediyor. Arkada, çapraz çizgiler halinde konumlandırılan detaylar, ilgi çekici bir 3 boyut benzeri ışıltı efekti yaratıyor.

Yeni Megane E-TECH Electric, aracın anahtar kartını tutan kullanıcıyı 1 metre yakında olduğunu algılıyor. Araç ortadan başlayarak farlar, gündüz sürüş farları ve sinyaller olmak üzere hareketli, akan ışık dizisi başlatıyor. Yeni Megane E-TECH Electric’in tüm versiyonlarında ayrıca gizli kapı kolları bulunuyor. Sürücü veya ön yolcu kapıyı açmak üzere yaklaştığında veya kilitler açıldığında gizli kapı kolları gövdeden otomatik olarak dışarı çıkıyor. Araba hareket ettikten veya kapılar kilitlendikten iki dakika sonra kapı kolları tekrar yerine gizleniyor.

Yeni model; Rafale Gri, Schist Gri, Gece yarısı mavi, Ateş Kırmızı, Diamond Siyah ve Buz Beyaz olmak üzere altı farklı göz alıcı ve zarif gövde rengiyle sunulacak.

Kabindeki yaşam yeniden şekilleniyor

CMF-EV platformu üzerine yükselen Yeni Megane E-TECH Electric, kapladığı alana göre en geniş iç mekanı sunmak için platformun avantajlarından yararlanıyor. Sürücü ve yolcular, yeni OpenR ekranın optimum konfor ve modernlik yaklaşımının keyfini sürüyor.

Yeni Megane E-TECH Electric’te kapıyı açıp araca binerken oluşan genişlik hissi dikkat çekiyor. CMF-EV platformu; artırılmış aks mesafesi, klima bileşenlerini içeren daha küçük motor bölmesi, daha kompakt tasarımlı ön konsol ile otomobilin genel ferahlığını ve pratikliğini artırmaya yardımcı oluyor. Böylece yolcular orta konsolda ve gösterge paneli alanının altında ekstra ferahlığın keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca, genellikle orta konsola entegre edilen şaft tüneli, vites kolu ve kontrol paneli olmadığından kazanılan alan yolcuların konforu ve rahatı için değerlendiriliyor.

OpenR, Renault’nun yeni nesil elektrikli araçlarına yönelik tüm teknolojileri bünyesinde barındırıyor ve Yeni Megane E-TECH Electric’in iç mekanın en çekici noktası olarak öne çıkıyor. İlk olarak TreZor (2016), SYMBIOZ (2017) ve MORPHOZ (2019) konsept otomobillerinde görülen yeni OpenR ekran, dijital gösterge paneli ve orta konsol bilgi-eğlence sistemi ekranını ters ‘L’ şeklinde bir araya getiriyor.

OpenR ekranı, dokunması ve göz atması keyif veren güçlendirilmiş cam yüzeye sahip. Ekran parlaklığı ve ışığı yansıtma özelliği doğrudan güneş ışığında bile net bir görüntü sağlamak için optimize edildi ve yansıma önleyici kaplama ile güçlendirildi. Bu sayede bir siperliğe gerek olmadığından, hem yerden tasarruf edildi, hem de daha modern ve akıcı bir görünüm elde edildi.

Yeni iç ses tasarımı, araç dışındaki yayalar için yeni uyarı sesleri ve Harman Kardon imzalı tamamen yeni premium ses sistemi yeni nesil bir ses deneyimi sunuyor.

Yeni Megane E-TECH Electric’in iç mekanı ek olarak hoş ve sade bir his veren çeşitli geri dönüşümlü malzemelerle ev dekorasyonu dünyasından esintiler taşıyor.

Daha fazla depolama alanı, ergonomi ve konfor

MULTI-SENSE düğmesi direksiyon simidine entegre edildi. Böylece iki ön koltuğun ortasında oldukça geniş 7 litrelik bir eşya saklama bölmesi için alan yaratıldı. Bir el çantası veya kolayca erişilmesi gereken diğer büyük eşyaları saklamak için yeterince büyük. Ayrıca otomobildeki herkesin kullanabileceği ve kolayca erişebileceği çeşitli aksesuarları saklamak için de kullanılabiliyor. 55 mm kaydırılabilen orta kol dayamanın altında iki adet 2 litre bardaklık ve 3 litrelik saklama alanı bulunuyor. Yeni Megane E-TECH Electric toplam 30 litre saklama alanıyla sınıfının en iyi değerini sunuyor. Bagaj ise 440 litre hacim sunuyor.

İki adet USB-C soketi ve bir 12V soketine ev sahipliği yapan ve ileri-geri hareket ettirilebilen orta kol dayama hayatı kolaylaştırıyor. Orta kol dayamamın arkasında arka koltuk yolcuları için iki adet USB-C soketi daha bulunuyor. Versiyona bağlı olarak bel desteği dahil elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar sunuluyor. Ayrıca bilgi-eğlence ekranının alt kısmında piyano tipi düğme ve kablosuz şarj özelliği ile bir akıllı telefon yuvası bulunuyor.

Yeni Megane E-TECH Electric'teki tam LED ortam aydınlatması kabin içinde optimum huzur sunmak için insan vücudunun biyolojik saatini esas alıyor. Kokpit içindeki aydınlatma; ön panel, kapı panelleri ve akıllı telefon yuvası boyunca uzanan ışık şeritleri ile sağlanıyor. Aydınlatma gündüz ve gece farklılaşıyor ve her 30 dakikada bir renk değiştiriyor.

Sürüş keyfi için tamamen yeni bir yol

Yeni Megane E-TECH Electric, çevik bir platform ve hızlanma emirlerine anında cevap veren dinamik güç-aktarma sistemi sayesinde benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca yenilikçi batarya çözümleri sayesinde maksimum menzil, konfor ve güvenlik de beraberinde geliyor.

CMF-EV platformu tasarlanırken, elektromotorun çekiş gücü dışında şasinin konfordan ödün vermeden canlı sürüş hisleri sunması hedeflendi. Hidrolik direksiyon sistemi 12’lik direksiyon oranıyla son derece çevik bir sürüş ve yüksek geri-bildirim sunuyor. Böylece yeni Megane E-TECH Electric direksiyon hareketlerine anında cevap veriyor ve manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Sürüş pozisyonu doğrudan sürüş hissine etki ediyor. Yepyeni Megane E-TECH Electric’teki alçak sürüş pozisyonu otomobilin şasisinin ve motorunun dinamik hissini en iyi şekilde yansıtıyor.

Renault mühendisleri tarafından geliştirilen patentli ‘Koza Etkisi Teknolojisi’, sürüş sırasında son derece sessiz, bir elektrikli otomobil için bile benzersiz bir ses konforu seviyesi sağlıyor.

Elektrikli araç performansını yeni bir boyuta taşıyor

Yeni Megane E-TECH Electric, üst versiyonda 160 kW güç ve 300 Nm tork üreten ve dört seviyeli rejeneratif fren işlevi ile verimliliği destekleyen elektromotoruyla elektrikli araç sürme keyfini tamamen yeni bir zirveye taşıyor. Elektrik tahrikli senkron motor (EESM), Renault Grubu ve ortaklık tarafından son on yıldır kullanılıyor ve gelecekte de hizmet etmeye devam edecek. Sabit mıknatıslı motora kıyasla daha fazla güç üretiyor ve toprak metalleri içermediği için büyük ölçekli üretimin çevresel etkisini ve maliyetini azaltıyor.

Optimize edilmiş tasarımı sayesinde kompakt bir yapıya sahip olan motor daha yüksek güç ve tork üretimine karşın 145 kg ile ZOE’nin motoruna kıyasla %10 daha hafif. 96 kW (130 hp) güç ve 250 Nm tork ile 160 kW (218 hp) güç ve 300 Nm tork olmak üzere iki farklı güç seviyesi bulunuyor. Pürüzsüz ve dinamik anlık hızlanma performansıyla elektrikli otomobil sürüşünün tüm zevklerini yaşatan yeni Megane E-TECH Electric 0'dan 100 km/s’ye sadece 7,4 saniyede ulaşıyor.

Yeni Megane E-TECH Electric; 40 kWh ve 60 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği, yenilikçi enerji yönetim sistemleri ve çok sayıda şarj çözümü ile bu gerekliliği yerine getiriyor. 300 km menzil (WLTP çevrimi) için 40 kWh ve 470 km’ye kadar menzil (versiyona bağlı olarak WLTP döngüsü) için 60 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunuyor.

Yeni Megane E-TECH Electric, elektromotor gibi CMF-EV platformuna birer bir uyan 395 kg ağırlığında batarya ile donatılıyor. 110 mm ile ZOE bataryasından %40 daha ince olan batarya pazardaki en ince batarya. İnce batarya 1,50 metre ile daha alçak ve daha aerodinamik bir gövdeye olanak tanıyor.

Vites kolu D konumundayken etkin olan rejeneratif fren, otomobil yavaşlarken (gaz pedalından ayağın kaldırılması) oluşan enerjiyi toplayarak elektrik enerjisine dönüştürüyor ve frenleri daha az kullanırken batarya verimliliğini ve menzili artırmaya yardımcı oluyor.

Otomobil her fren yaptığında, batarya enerji topluyor. Ancak otomobil nasıl kullanılırsa kullanılsın yeni Megane E-TECH Electric, optimize edilen fren enerjisi geri-kazanım sistemiyle verimliliği arttırıyor.

Benzersiz bağlantılı bir deneyim

Google destekli yeni OpenR Link bilgi-eğlence sistemi, bünyesinde barındırdığı teknolojilerle erişilebilir ve kullanıcı dostu uygulamalar ve hizmetler sağlıyor ve her zaman güncel kalıyor. Sistem akıllı telefon veya tablet benzeri bir bağlantı deneyimi sağlıyor.

OpenR Link sistemi, Android işletim sistemini temel alan Android Otomotiv İşletim Sistemi tarafından destekleniyor. Google Haritalar ve Google Asistan ile navigasyona ek olarak OpenR Link, üçüncü taraf geliştiriciler tarafından geliştirilen birçok Google Play uygulamasını destekliyor. 12 inçlik versiyonda, ana ekrana ek olarak (Google Haritalar navigasyonlu), arayüz; şarj, enerji akışı, hava kalitesi, lastik basıncı, müzik gibi iki widget barındıracak şekilde kişiselleştiriliyor. 9 inçlik versiyondaki arayüz, dört widget arasında bölünmüş bir ekrana sahip.

Üst düzey güvenlik

Yeni Megane E-TECH Electric’de kullanıma sunulan ve yolcular dışında trafikteki diğer paydaşlar için de hayatı kolaylaştıran ve sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoriye ayrılan 26 farklı ADAS özelliği sunuyor. Yeni Megane E-TECH Electric, Renault’nun ünlü Otoyol ve Trafik Sıkışıklığı Rehberi’ni bir üst seviyeye taşıyor. Bağlamsal bir ADAS, hızlı sürüşlerde olup biteni izleyebiliyor ve sürücünün karşılaşabileceği engellerle başa çıkmasına yardımcı oluyor. 2. seviye otonom sürüş olarak konumlandırılan sistem, artık Aktif Sürüş Asistanı olarak anılıyor. Şeritten Çıkma Uyarısı (LDW), Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA) ve Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW) çarpışma olasılığını azaltmaya yardımcı oluyor.

Öne çıkan özelliklerden Acil Şeritte Kalma Asistanı, 65 km/s ile 160 km/s (aracın maksimum hızı) arasında bir çizgiyi geçerken, yandan çarpışma riski varsa veya yoldan çıkmak üzereyken çalışıyor. Yolcu Güvenli Çıkış (OSE), araçtan inmek üzere kapı açarken, karşıdan gelen bir araç, motosiklet veya bisikletle olası çarpışmayı önlemek için yolcuyu görsel ve sesli olarak uyarıyor.

Çevre Görüş Monitörü 3D, aracın 3-Boyutlu modelini çıkartmak ve yakın çevresini 360° görselleştirmek için dört kamera kullanıyor. Tam Otomatik Park özelliği ise, yarı otomatik park sistemi Kolay Park Yardımcısının daha da gelişmiş hali. Bu örnekte, sürücü vites, gaz veya fren olmak üzere sürüşe dahil olmak zorunda kalmıyor ve sistem neredeyse tamamen otonom çalışıyor.

Ayrıca, Akıllı Dikiz Aynası sayesinde daha fazla konfor ve iç huzur sağlanıyor. Sistem, arka camın üst kısmında bulunan bir kamera üzerinden çalışıyor ve arkadaki yolun gerçek zamanlı görüntüsünü aracın iç dikiz aynasında aktararak, yan aynalara ek tamamen engelsiz bir görüş sağlıyor.

Menzil ve teknik özellikler

Donanım seviyeleri

Equilibre

Techno

Iconic

Özel araçlar

EV40 130hp Standart şarj AC7

EV40 130hp Güçlendirilmiş şarj AC22

EV60 220hp Süper şarj AC7 + DC130

EV60 220hp Optimum şarj AC22 + DC130

Filo araçları

EV60 130hp Süper şarj AC7 + DC130

EV60 130hp Optimum şarj AC22 + DC130

Boyut ve ağırlıklar

Uzunluk 4,21 m

Genişlik 1,77 m (filo) / 1,78 m (özel)

Yükseklik 1,50 m

Aks mesafesi 2,70 m

Ön uzantı 800 mm

Arka uzantı 715 mm

Ağırlık 1.624 kg

Performans

Hızlanma 0-100 km/h 7,4 sn

Maksimum hız 160 km/s