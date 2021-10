Yeni Land Rover Defender’a James Bond Dokunuşu

James Bond serisinin 25.’inci filmi “No Time to Die” çekimlerinde kullanılan Land Rover Defender 110 X P400 modeli, Santorini Siyahı rengiyle beyaz perdede göz kamaştırıcı bir performans sergilerken 3 litre 6 silindirli motoru mild hibrit teknolojisiyle bir araya gelerek 400 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor. Filmde kullanılan aracın 20 inç boyutunda siyah renkli jantları ve ağır zemin koşullarına göre tasarlanmış off-road lastikleri ve monokok gövdesi de Land Rover Defender V8 Bond Edition’a ilham veren diğer özellikler arasında yer alıyor.

Land Rover Defender V8 Bond Edition Hakkında

Land Rover Special Vehicle Operations tasarım ekibi tarafından "No Time to Die" için özel olarak tasarlanan Land Rover Defender V8 Bond Edition, kendine has 007 tasarım detayları, 5 litre V8 silindirli 525 beygir güç üreten motoru Xenon Mavisi ön fren kaliperleri, parlak siyah arka fren kaliperleri ve 22 inç Luna Gloss Black alaşım jantları içeren Genişletilmiş Black Pack ile standart modelden farklılaşıyor.

Defender V8 Bond Edition'ın özel tasarım detayları aracın dışında olduğu kadar içinde de dikkat çekiyor. Defender 007 logolu aydınlatmalı kapı eşikleri, Pivi Pro haber/eğlence sistemi için özel olarak geliştirilen dokunmatik ekran başlangıç animasyonu ve geceleri aracın kapı altı lambasından zemine yansıtılan 007 logosu bu detaylardan birkaçı olarak karşımıza çıkıyor.

Sadece Şanslı 300 Kişi Sahip Olacak

1983'ten bu yana James Bond filmlerinde yer alan Land Rover markası, bu filmde ilk defa tamamen yeni bir Land Rover modeline beyaz perdede yer veriyor. Film boyunca en zorlu arazi koşullarında test edilen ve beklentilerin ötesindeki performansıyla öne çıkan Land Rover Defender 110 modeli, performanslı motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,4 saniyede ulaşıyor. Klasik siyah rengi ve güçlü off-road karakteriyle Defender V8 Bond Edition yalnızca 300 adet üretilecek. Limitli sayıda üretilecek olan Land Rover Defender V8 Bond Edition’dan Türkiye’ye de yalnızca bir adet gelecek.

Land Rover’ın En Yetenekli 4x4 Modeli

Land Rover’ın bugüne kadar ürettiği en yetenekli 4x4 modeli olan Defender, ClearSight iç dikiz aynası ve 3D Çevre Görüş Kamera sisteminin bir parçası olarak sunulan ClearSight Ground View özelliği ile dayanıklı olduğu kadar teknolojik olmayı da başarıyor. Land Rover’ın Extreme Event Test prosedürlerine dayanacak şekilde tasarlanan yeni şasisi tamamen bağımsız süspansiyonlar için mükemmel bir altyapı sağlıyor.

Geri Dönüştürülmüş Malzemeden Üretiliyor

Land Rover markasının sürdürülebilirlik ve elektrikli mobiliteyi odak noktası olarak belirleyen gelecek vizyonu Defender modelinde de yer buluyor. Land Rover'ın Nitra Fabrikası'nda üretilen Defender'da 100 kg'ın üzerinde geri dönüştürülmüş alüminyum kullanılıyor. Gövde parçalarına ek olarak ayrıca Defender'da 9 kg'a kadar geri dönüştürülmüş içerik ve 15 kg'a kadar yenilenebilir malzeme bulunuyor.

Son James Bond filmi “No Time To Die” Land Rover Defender’ın yanı sıra Jaguar Land Rover’a ait Range Rover Sport SVR, Land Rover Series III, Range Rover Classic ve Yeni Jaguar XF modellerini de beyaz perdeye taşıyor.