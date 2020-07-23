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Yeni Land Rover Defender Bodrum Yalıkavak Marina’da Tutkunlarıyla Buluşuyor

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın 70 yıldan uzun süredir ikonikleşen modeli Defender, gelişmiş teknolojileri ve geçmişe dair izler taşıyan yepyeni tasarımı ile 22 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri arasında Yalıkavak Marina’da meraklılarıyla buluşuyor.

Otovitrin 23.07.2020, 14:36
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Yeni Land Rover Defender Bodrum Yalıkavak Marina’da Tutkunlarıyla Buluşuyor

Land Rover tarihinde yeni bir kilometre taşı olmaya hazırlanan Yeni Land Rover Defender, yeni jenerasyonu ile Bodrum’un en prestijli noktalarından biri olan Yalıkavak Marina’da tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Bodrumun yaşam merkezlerinden Yalıkavak Marina, Yeni Land Rover Defender’a 22 Temmuz – 10 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yalıkavak Marina’da özel olarak hazırlanan Land Rover Pop-Up Showroom’da maceracı kalplerle buluşacak olan Yeni Land Rover Defender, yakından incelenebilecek.

4 Temmuz’dan itibaren ülkemizde de satışa sunulan Yeni Land Rover Defender’da, 240 HP güç üreten D240 2.0 litrelik dizel motorla birlikte, S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği sunuluyor. Land Rover’ın bugüne kadar ürettiği en yetenekli 4x4 modeli olan Yeni Defender, Borusan Otomotiv Land Rover Yetkili Satıcıları’nda 1.055.000 TL’den başlayan fiyatlarla görücüye çıktı.

Land Rover’ın Bugüne Kadar Ürettiği En Yetenekli 4x4

Land Rover’ın Ekstrem Test prosedürlerine dayanabilecek şekilde tasarlanan ve işlevsel D7x mimarisi üzerinden yükselen Yeni Land Rover Defender’ın bu yeni platformu, en yeni elektrikli güç aktarma organlarını desteklerken, tamamen bağımsız havalı süspansiyon için mükemmel bir zemin hazırlıyor. Yeni Land Rover Defender dayanıklı olduğu kadar teknolojik olmayı da başarıyor. ClearSight iç dikiz aynası, uzun yolculuklarda ekipmanlar görüşü kısıtladığında, aracın üstünde yer alan kamera sayesinde anlık olarak aracın arkasındaki görüntüyü dikiz aynasına yansıtıyor ve her zaman engelsiz bir görüş sağlıyor. 3D Çevre Görüş Kamera sisteminin bir parçası olarak sunulan ClearSight Ground View özelliği, aracın çevresinde yer alan kameralar sayesinde 10 inçlik Pivi Pro ekranına yansıtılır.

Dört farklı aksesuar paketi ile kullanıcılarına çok daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunan Yeni Defender, Explorer, Adventure, Country ve Urban paketleriyle sürücülerine kendi dünyalarına en uygun Defender’ı yaratma imkanı tanıyor.

Yeni Land Rover Defender ile İlgili Merak Edilen Her Şey “Land Rover Online Video Chat’te”

Yeni Defender’ın Türkiye’de satışa sunulmasıyla aynı anda, Land Rover modelleri ile ilgili merak edilen detayların anlık olarak sorulabildiği ve arzu edildiğinde müşteri temsilcisi ile görüntülü olarak da görüşülebildiği  dijital platformu da yayına alındı. Yeni Defender’ı daha detaylı incelemek için ise Bodrum Yalıkavak Marina araç tutkunlarını bekliyor.
#land #rover
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