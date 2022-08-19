Yeni Kia Niro Türkiye’de

Kia’nın yenilenen SUV’u Niro Türkiye’de satışa sunuldu.

Kia’nın çevre dostu SUV’u Yeni Niro Türkiye’de satışa sunuldu. Hem hibrit hem de elektrikli versiyonunun satışa çıktığı Yeni Niro sürücü ve yolcular için güvenliği, kullanılabilirliği ve rahatlığı arttırılarak ileri teknoloji özelliklerle donatıldı. Yeni Kia Niro’nun bu özelliklerinin büyük bölümü, hibrit (HEV) ve elektrikli (BEV) Niro versiyonlarında standart olarak bulunuyor.

Yeni Kia Niro Hibrit, 1.6 litrelik benzinli motor ve elektrik motoruyla 141 PS kombine güç ve 265 Nm kombine tork sunuyor. Yeni Kia Niro EV ise 204 PS (150 kW) güç ve 255 Nm torka sahip elektrik motorunu 64,8 kWh batarya ile birleştirerek 460 km (WLTP) sürüş menziline ulaşabiliyor. DC şarj imkânı da sunan Niro, 50 kW DC şarj istasyonlarında 65 dakikada, 100 kW DC istasyonlarda ise 45 dakikada %80 şarj olabiliyor.

Yeni Kia Niro Hibrit ve 204 PS güce sahip Yeni Kia Niro EV, Türkiye’de ilk etapta Prestige paket olarak satışa sunuldu. Niro Prestige; Ön Çarpışma Engelleme Asistanı, Şerit Takip ve Şeritte Kalma Asistanı, Uzaktan Akıllı Park Asistanı gibi tüm sürüş destek sistemlerinin yanında soğutmalı ön koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu ve elektrikli yolcu koltuğu, 10.25” Supervision gösterge paneli ve 10.25” navigasyonlu multimedya sistemi gibi konfor ve teknoloji donanımlarını da barındırıyor.

Yeni Kia Niro gelişmiş koruma ve rahatlık sunuyor

Yeni Kia Niro'nun gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS), hem yolda sürüş anında hem de park ve manevra sırasında üstün koruma sağlamak için tasarlandı. Kör noktada başka bir araçla olası bir çarpışma algılandığında, Kör Nokta Çarpışma Engelleme Asistanı (BCA) Niro’yu otomatik olarak frenleyerek arka taraftaki araçlarla çarpışmayı önlemeye yardımcı oluyor.

Dikey bir park yerinden geri geri çıkarken Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA), her iki taraftan başka bir araç yaklaştığında sürücüyü uyarıyor. Sistem, sürücü herhangi bir reaksiyon göstermediğinde ve bir çarpışma kaçınılmaz ise otomatik olarak fren uyguluyor.

Park stresini azaltmak için, sürücü araçtan indiğinde aracın kendi kendine park etmesini sağlayan Uzaktan Akıllı Park Asistanı (RSPA) sistemine sahip olan Yeni Kia Niro, diğer nesnelerle çarpışmayı önlemek için ultrasonik sensörler kullanıyor. Gaz, fren ve vitesi yöneterek park manevrasını otomatik olarak gerçekleştiriyor. Aracın yolunda bir nesne algılandığında sistem otomatik olarak fren yapıyor. Güvenli bir şekilde park ettikten sonra Güvenli Çıkış Asistanı (SEA), araçtan inerken arkadan bir araç yaklaştığında uyarı veriyor ve elektronik çocuk kilidi arka koltuktaki yolcuların arka kapıyı açmasını engelliyor.

Yeni Kia Niro ayrıca, Kia'nın ikinci nesil Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA 2) sistemiyle de donatıldı. FCA 2, sürücülerin olası çarpışmalardan kaçınmasına yardımcı olmak için otomobiller, bisikletliler ve yayalar dahil olmak üzere yol kullanıcılarının hareketini sürekli olarak izliyor. Sistem ayrıca kavşaklarda güvenliği en üst düzeye çıkarmak için Kavşak Dönüşü ve Kavşak Geçişi işlevlerini de içeriyor.

Kristal netliğinde çoklu ekranlar

Yeni Kia Niro, sürücü ve ön yolcunun aracın tüm temel işlevlerini kolaylıkla görebildiği ve erişebildiği son derece sezgisel bir ara yüz kullanıma sunuyor. Ön konsola entegre edilen iki adet 10,25 inçlik ekran, bütünleşerek bir çift ekran oluşturuyor.

Sürücünün önünde yer alan ana gösterge paneli, hız, gerçek zamanlı enerji akışı ve engel algılama gibi tüm önemli sürüş bilgilerini gösteriyor. Bu ekran, ön konsolun ortasında bulunan bilgi-eğlence ekranıyla birleşiyor. Bir dizi sezgisel simge, sürücü ve ön yolcunun ses, navigasyon ve araç ayarlarına kolayca ve en az dikkat dağınıklığıyla erişmelerini sağlıyor.

Yeni Kia Niro’daki tüm teknik ve donanım özellikler hem hibrit hem de elektrik motorlu seçeneklerde sunuluyor.