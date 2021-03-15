Yeni Jaguar F-TYPE Heritage 60 Edition İkonik Jaguar E-TYPE’ın 60’ıncı Yılını Kutluyor

Yeni F-TYPE Heritage 60 Edition, ikonik E-TYPE’dan ilham alan detaylarıyla Jaguar’ın efsanevi spor otomobillerinin mirasını devam ettiriyor. Her biri SV Bespoke kişiselleştirme uzmanları tarafından tasarlanan Yeni Jaguar F-TYPE Heritage 60 Edition, 1960 yılından sonra herhangi bir Jaguar modelinde sunulmayan E-TYPE’a özgü Sherwood Green renge sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ek olarak çift tonlu Caraway ve Ebony Windsor deri iç kaplama seçenekleri de Yeni Jaguar F-TYPE Heritage 60 Edition’ı standart versiyonlarından daha farklı ve özel kılıyor. Yeni Jaguar F-TYPE Heritage 60 Edition, özel Diamond Turned Gloss Black 20 inç alaşım jantlar, parlak siyah ve krom dış detaylar ve siyah fren kaliperleri ile hem Coupé hem de Convertible karoser seçeneklerine sahip.

Bu özel modelde ayrıca, E-TYPE'ın ünlü dikiz aynası tasarımına gönderme yapan benzersiz alüminyum önkonsol kaplaması, performans koltukların baş dayamalarında kabartmalı E-TYPE 60. yıl logosu ve modelin sınırlı sayıda üretildiğinin bir göstergesi olan E-TYPE 60 arması bulunuyor. Caraway kenarlı halı paspaslar da bu özel modelin kabinindeki diğer farklılıklar arasında.

Genlerine Yakışır Performans

Yeni Jaguar F-TYPE R’ı temel alan Yeni Jaguar F- TYPE Heritage 60 Edition, etkileyici sürüş deneyimi için yenilenmiş amortisörler, viraj denge çubukları ve arka süspansiyon mafsalları ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. 575 bg güç ve 700 Nm tork üreten V8 Supercharged motoruyla Yeni Jaguar F- TYPE Heritage 60 Edition, her koşulda yüksek performans sunmayı başarıyor. 0’dan 100 km/s hızlanmasını sadece 3,5 saniyede tamamlayan Yeni Jaguar F- TYPE Heritage 60 Edition’ın maksimum hızı 300 km/s’de sınırlandırılmış.

‘Şimdiye Kadar Üretilmiş En Güzel Otomobil’in 60’ıncı Yılı

‘Şimdiye kadar üretilmiş en güzel otomobil’ olarak tanımlanan Jaguar E‑TYPE, 1960’ların cazibesinin ve heyecanının somut bir örneğiydi. E-TYPE'ın mükemmel orantılı gövdesi, daha önceki Le Mans ödüllü C-TYPE ve D-TYPE yarış otomobillerini tasarlarken aerodinamik uzmanlığını da uygulayan havacılık mühendisi Malcolm Sayer'in ustalık işiydi. 1960’ları yansıtan her şeye sahip olan E-TYPE, uluslararası jet sosyete, süper modeller ve rock yıldızlarının tercih ettiği bir otomobil oldu. E-TYPE 0–100 km/s hızlanmasını dönemi için rekor sayılabilecek bir sürede, sadece 7 saniyede, gerçekleştiriyordu. 241 km/s son hızıyla, monokok konstrüksiyon, disk frenler gibi yeniliklere sahipti ve bağımsız ön ve arka süspansiyon sistemi ile neredeyse rakipsizdi.

Jaguar E-TYPE, 2008 yılında The Daily Telegraph’ın Tüm Zamanların En Güzel 100 Otomobili listesinde birinci sırada yer alarak otomotiv tarihi açısından önemini bir kez daha gösterdi. 14 yıl üretimde kalan E-TYPE, 70.000'den fazla otomobil tutkununa ulaşarak Avrupa'nın seri üretilen ilk spor otomobili oldu.

Yeni Jaguar F-TYPE, Jaguar Online Rezervasyon Platformu’ndan Sipariş Edilebiliyor

Yetmiş yılı aşkın süredir spor otomobil üreten Jaguar’ın tasarım DNA'sını en saf haliyle somutlaştıran ve ikonik E-TYPE’tan izler taşıyan Yeni Jaguar F-TYPE, ülkemizde 2.0 litrelik 300 bg güç üreten turboşarjlı dört silindirli motoruyla otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor.