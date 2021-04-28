Yeni IVECO T-WAY: En sıra dışı off-road koşulları için geliştirilmiş en sağlam araç

IVECO T-WAY, off-road kullanımı için geliştirilmiş özellikler barındıran yeni HI-TRONIX otomatik vitese sahip. IVECO T-WAY; yeni arka disk frenleri, ikili akslar için güçlü arka süspansiyonu, daha düşük boş ağırlığı, olağanüstü verimliliği ve kârlılığı, yüksek bağlanabilirliği, dijital hizmetlerin de içinde bulunduğu yüksek konforlu kabini ve HI-TRACTION sistemi gibi çeşitli özellikler barındırıyor.

IVECO T-WAY, IVECO Live Channel için özel olarak tasarlanan ve katılımcılara eşsiz bir deneyim yaşatan dijital etkinlik ile tanıtıldı.

Torino, 28 Nisan, 2021

IVECO, bugün off-road aracı IVECO T-WAY’i dijital bir etkinlik ile bayi ağına ve basına tanıttı. T-WAY, IVECO off-road araçlarının sağlamlık ve güvenilirliliğini barındırıyor. T-WAY; üretkenlik, yük kapasitesi, güvenlik ve sürücü konforunda tüm beklentileri aşan teknoloji harikası çözümler sunuyor.

IVECO tarafından düzenlenen dijital lansmanda; yenilikçi bir yaklaşımla ortaya konan video içerikleri ve canlı etkileşimler dikkat çekti. IVECO’nun off-road dünyasında bir yolculuğa çıkarılan konuklara, markanın efsanevi kamyonlardan oluşan ürün ailesinin son üyesi T-WAY tanıtıldı.

TRAKKER’IN VARİSİ IVECO T-WAY: EN AĞIRIN EN GÜÇLÜSÜ

T-WAY’in dijital lansmanınıda konuşan IVECO Kamyon İş Birimi Direktörü Luca Sra şunları söyledi: “Bugün IVECO’nun sıra dışı off-road tarihinde yeni bir bölüm açıyoruz. ‘En ağırın en güçlüsü’ olan TRAKKER’ın varisi IVECO T-WAY’i tanıtıyoruz. Bu ekstra güçlü araç tam bir performans, sağlamlık ve dayanıklılık şampiyonu. T-WAY, IVECO’nun off-road sektöründeki varlığını pekiştirecek. Pazardaki en zengin ve en yenilikçi ürünlere sahip olan IVECO WAY serimizin yelpazesini T-WAY ile tamamlıyoruz.”

IVECO T-WAY İLE GELECEKTEYİZ

IVECO Marka Başkanı Thomas Hilse ise yaptığı konuşmada, “IVECO S-WAY ile karayolu taşımacılığı sektörünü salladık. Bugün aynısını off-road sektöründe yapıyoruz. Bu segmentte de taşımacılığı geleceğe taşıyacağız. Şimdi IVECO T-WAY ile gelecekteyiz. IVECO T-WAY’i sağlamlık, güvenilirlik, verimlilik, bağlantı hizmetleri ve sürücü koltuğundaki oturuş esnekliği öne çıkartıyor. Tabii bir de İtalyan markasının olmazsa olmazı olan tasarım konusunda T-WAY yeni standartlar ortaya koyuyor” dedi.

IVECO T-WAY: SAĞLAMLIK VE GÜVENİLİRLİK

IVECO T-WAY, her türlü off-road koşulunda sınıfındaki en iyi performansı sunmak için tasarlandı. T-WAY, off-road performansı, sağlamlık ve şasi burulma direnci ile öne çıkıyor. Öncüllerinin efsanevi sağlamlığını 10 mm kalınlığında yüksek dayanıklı çelik şasi ile sınıfında lider 177 kg/m burulma direnci ile taşıyor. Ön aks 9 tona kadar kapasite sunuyor ve sağlamlıkla performansı en yüksekte tutmak için diferansiyel kilidi ön aksta standart olarak yer alıyor. İkili dingil için yeni güçlü arka süspansiyon sistemi, aracın ağırlığını optimize ediyor ve daha fazla yerden yükseklik ile daha iyi bir kalkış açısı sunarak off-road performansını geliştiriyor.

IVECO T-WAY, çekiş ve PTO (Power Take-Off) için gereken tüm gücü, verimli Cursor 13 motoruyla Trakker’ın gücünü 10 beygir aşan 510 beygirlik performansıyla sağlıyor. Daha hafif konfigürasyonlar için Cursor 9 motoru da bulunuyor.

Motor, off-road hareketlilik için özel olarak geliştirilmiş yeni özellikler içeren kendini kanıtlamış 12 ve 16 hızlı HI-TRONIX otomatik vites kutusuyla eşleştirilmiş. Dik tepeler için Hill-Holder özelliği kaygan zeminlerde daha iyi tutuş için Rocking Modu ve rölantide ultra yavaş hız için Sürünme Modu mevcut. Çalışmaların karayolunda geçen bölümleri için IVECO HI-CRUISE sistemi, vitesin verimliliğini daha da artırıyor. Sistem; öngörülü vites değişimi, öngörülü cruise-control ve yokuş aşağı inişlerde aracın ataletini kullanan eco-roll gibi özelliklere sahip. Bu yeni algoritmalarla HI-TRONIX her türlü uygulama için mükemmel vites değiştirme imkanı sunuyor.

TRAKKER’A KIYASLA ARACIN BOŞ AĞIRLIĞI 325 KG DAHA AZ

IVECO T-WAY verimlilik ve üretkenlik için tasarlandı. T-WAY, daha düşük boş ağırlık, yeni telematik özellikler ve dijital hizmetler gibi çeşitli özelliklere sahip. Araç zaman zaman tam çekiş (AWD) gerektiren görevler için yeni bir yakıt tasarrufu çözümüne sahip. 6x4 rijit ve mafsallı modeller için HI-TRACTION hidrostatik sürüş sistemi bulunuyor. Bu sistem 25 kilometreye kadar olan hızlarda otomatik olarak devreye girerek ön tekere ihtiyaç duyulan hidrolik gücü sağlıyor. Tam çekişli çözüme kıyasla yakıt tasarrufu ve yükleme kapasitesinde belirgin faydalar sunuyor. Tek parça dökümden oluşan ikili dingil destekli arka aks tasarımıyla Trakker’a kıyasla aracın boş ağırlığı 325 kg. daha az. Bu da daha fazla yükleme kapasitesi anlamına geliyor. Bu özellikler inşaat malzemelerinin taşınması gibi karayolu da gerektiren görevlerde belirgin avantajlar sağlıyor.

IVECO T-WAY, bağlanabilirlik kutusuyla WAY ürünlerinin en belirgin özelliği olan sınıfında lider bir bağlanabilirlik sunuyor. Bağlanabilirlik sistemi tele-tanılama ve öngörülü bakım sunuyor. Bu özellik filo yöneticilerinin uzaktan aracın performansını takip etmesini ve sürekli olarak her aracın en verimli şekilde çalıştığından emin olmalarını sağlıyor.

Sürekli genişleyen yelpazesiyle IVECO ON bağlantılı hizmetler müşterinin üretkenliğini ve aracın dayanıklılığını artırmayı hedeflerken planlanmamış kesintileri minimize ediyor.

OLAĞANÜSTÜ ESNEKLİK: EN DÖNÜŞÜM DOSTU OFF-ROAD KAMYONU

IVECO T-WAY, olağanüstü esnekliği sayesinde üstyapıcıların favorisi olacak. Hem rijit hem mafsallı versiyonları ile pazardaki en geniş aktarma organı seçeneklerine sahip: Kısmî çekişli 6x4 rijit ve 8x4 mafsallı versiyonlarının yanı sıra tam çekişli 4x4 ve 6x6 rijit ve mafsallı ve de 8x8 rijit modelleri mevcut. Tam çekişli ürün yelpazesi, şasi modifikasyonu gerekmeden özel yüklerin taşınmasını sağlamak için 4, 4.2 ve 4.5 metrelik dingil açıklığına sahip modellerle genişletildi.

Yeni HI-MUX elektrik-elektronik mimarisi son nesil kontrol sistemleriyle tam uyumlu. Yeni PTO, 2,300 Nm’ye kadar tork sağlayabilen yeni bir yüksek performanslı sandviç tip PTO barındırıyor.

Olağanüstü çok yönlülüğü, genişlik ve derinlik seçenekleri ile geniş versiyon seçenekleri IVECO T-WAY’i kapsamlı dönüşüm gerektirse bile her türlü mesleğe ait görevler için mükemmel kamyon yapıyor.

SÜRÜCÜNÜN KONFOR VE GÜVENLİĞİNE ODAKLI KABİN

IVECO T-WAY’in kabini, tüm IVECO-WAY ürünlerideki gibi sürücü dostu estetik tasarıma, şık ve estetik hatlara sahip. Sürücünün günlük işlerini kolaylaştırmak için işlevselliği ile öne çıkan kabin, görüş açısını artıran, kirden koruyan ve bakım tamir işlerini kolaylaştıran AD kısa ve standart kabin ya da yüksek tavanlı AT uzun kabin olarak iki seçenek halinde sunuluyor. Sürücü alanının tamamı pratik ve yaşaması kolay bir ortam yaratmak için tasarlanıyor. Ergonomik ve rahat sürücü koltuğu ve yeni konsept çok fonksiyonlu direksiyonu ile mükemmel sürüş konforu sağlıyor.

Sürücü güvenliği, IVECO T-WAY’in genellikle karşı karşıya kalacağı zorlu koşullardan dolayı büyük önem gerektiriyor. Tasarım, maksimum koruyuculuğu, minimum gerekliliklerin çok üzerinde güvenlik özellikleri ile sağlanıyor. PWD modellerdeki ön fren diskli yeni fren sistemi, arka disk frenleri ve EBS sürücünün güvenliğini belirgin ölçüde artırıyor. Ek olarak tüm modeller Elektronik Stabilite Kontrolü ve Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemini içeren yeni ADAS (Gelişmiş Sürüş Asistan Sistemleri) özelliklerini barındırıyor.

SINIFININ EN YÜKSEK YÜKLEME KAPASİTESİNE SAHİP

IVECO X-WAY ağır ürün yelpazesi, çalıştıkları sürenin yüzde 90’ının off-road şartlarında geçirildiği uygulamalar için ideal bir kamyon. Geniş şasi, kabin ve aks seçenekleriyle esnek bir tasarıma sahip olan T-WAY de bir karayolu aracında ihtiyaç duyulan güvenlik, konfor ve verimliliği bir arada sunuyor. Toplam ağırlık konusunda katı sınırların olduğu ve yükleme kapasitesinin kârlılığın anahtarı olduğu pazarlarda, özellikle de “Süper Hafif” versiyonu, sınıfındaki en yüksek yükleme kapasitesini sunuyor.

IVECO X-WAY ve IVECO T-WAY ile IVECO, pazardaki off-road araçları için en kapsamlı ve güncel uygulamalara sahip.

İŞTE IVECO WAY ÜRÜNLERİ

Bugünkü lansman ile IVECO, her türlü çalışma şartına uygun birinci sınıf ağır araçlar sunan WAY ürün grubunu tamamladı.

-IVECO S-WAY: Kendi kategorisinde en yüksek performanslı ve en verimli ağır kamyon.

-IVECO S-WAY NP: Uzun mesafe için tasarlanmış ilk doğal gazlı ağır kamyon.

-IVECO X-WAY: IVECO’nun uzun mesafedeki mükemmelliğinin off-road gücüyle ile mükemmel bileşimi.

-IVECO T-WAY: Ağır araç pazarında performans, güvenilirlik ve çok yönlülüğü uçlara taşıyan en sağlam araç.