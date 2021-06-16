Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş.’ye 10 adet Mercedes-Benz Conecto Solo teslimatı gerçekleştirildi

Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş., Özel Halk Otobüsü hatlarında kullanılmak üzere 10 adet 2021 model Mercedes-Benz Conecto Solo aracı, Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük’te düzenlenen törenle teslim aldı. Farklı bireysel halk otobüsü müşterilerinin kullanımıyla İstanbullular’a hizmet verecek olan Mercedes-Benz Conecto Solo’lar; şehir içi otobüs sektöründe Türkiye’de ilk defa sunulan çarpışma önleyici fren asistanı ve dönüş yardımcısı gibi güvenlik donanımlarıyla fark yaratıyor. Dünyanın en modern otobüs fabrikalarından olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Mercedes-Benz Conecto Solo, tam alçak tabanlı yapısıyla geniş bir iç mekâna sahipken; ekonomik ve çevreci E6 motoruyla benzersiz yakıt ekonomisi sağlayan reküperasyon (geri kazanım) modülünü de barındırıyor. Sadece yeni Conecto otobüslerinde bulunan bu modül sayesinde otobüsün depoladığı enerji, ilave yakıt tasarrufu olarak geri dönüyor. Yangın ikaz ve söndürme sistemi, engelli rampası, otomatik klima sistemi gibi pek çok aksesuarla donatılan Mercedes-Benz Conecto Solo, yüksek güvenlik ve konfor standartlarını bir üst basamağa taşıyor.

16 Haziran günü gerçekleştirilen teslimatta; Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Beşir ve yönetim kurulu üyeleri araçlarını, Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, Otobüs Müşteri Hizmetleri Grup Müdürü Özgür Taşgın ve Kamu Satış Koordinatörü Can Okumuş’tan teslim aldı.

Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, törende yaptığı konuşmada, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında açtığı yeni otobüs alım ihalesini kazanarak büyük bir ivme yaşadığımız şehir içi otobüs satışlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Dünyanın en modern otobüs fabrikalarından biri olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Conecto Solo araçlarımızın ileri güvenlik teknolojileri sayesinde İstanbullular, trafikte güvenle seyahat edecekler. Conecto Solo’nun geniş yolcu kapasitesi sayesinde İstanbul halkı, sosyal mesafelerini koruyarak gönül rahatlığıyla ulaşımlarını sağlayacak. Yeni otobüslerde ayrıca, Covid-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek performanslı aktif klima yazılımı ve aktif filtreler de kullanılarak hijyen seviyesi artırılıyor. Düşük yakıt tüketiminin sağladığı uygun işletim maliyetleri ve yüksek üretim kalitesiyle Conecto Solo modelimizin Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş.’ye uzun yıllar boyunca hizmet edeceğinden eminiz. İstanbul halkının ulaşım ihtiyaçlarında Conecto Solo otobüslerimizi tercih ederek konfor ve güvenliği önceliklendiren Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş.’ye teşekkür ediyoruz. İstanbul halkının sağlıklı günlerde araçlarımızla seyahat etmelerini temenni ediyoruz.” dedi.

Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş. Yönetim Başkanı Yalçın Beşir ise; “Şirket olarak otobüs tercihimizde; dayanıklılığa, konfora, güvenliğe ve işletim maliyetlerine dikkat ediyoruz. Mercedes-Benz markası, Türkiye’de sadece Conecto araçlarda standart olarak sunulan yeni güvenlik donanımlarıyla hem yolcuları hem de işletmecileri düşünüyor. Euro 6 motoruyla çevre dostu olması ve yakıt ekonomisi, Conecto’yu tercih etmemizde büyük rol oynadı. Mercedes-Benz Türk; rekabetçi fiyatları, cazip finans koşulları, stoktan araç teslimi ile halk otobüsü esnafının yanında olduğunu kanıtlıyor. Otobüs esnafının tüm ihtiyaçlarına çözümler üreten Mercedes-Benz Türk, her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olduğunu hissettiriyor. Bu teslimatın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk yetkililerine teşekkürlerimi sunarken; yeni otobüslerimizin İstanbul halkına hayırlı olmasını, bu otobüslerle güzel ve sağlıklı günlerde seyahat etmelerini diliyorum.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Halk Otobüsü Esnafına Her Zamankinden Daha Yakın

Mercedes-Benz Türk üstün ürün özellikleri yanı sıra halk otobüsü esnafına; özel fiyat, stoktan hemen teslim, BusStore ile takas imkânı ve uygun finans koşullarını sunmaya devam ediyor. İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yer alan 5 adet kurumsal ve uzman yetkili servislerle araçların sürekli yürür vaziyette kalması sağlanıyor. Kesintisiz 24 saat ve esnek mesai saatleri esası ile çalışan servisler sayesinde müşteriler bakım onarım hizmetleri için sefer kaybetmeden işine devam edebiliyor. Yüksek kalite, düşük yakıt tüketimi ve bakım onarım maliyetleri, yaygın ve uzman servis ağı ile oluşan değer zincirinin son halkası yüksek 2. el değeri ile tamamlanmış oluyor.

Otobüslerin içindeki hava, iki dakikada bir tamamen yenileniyor

Mercedes-Benz örnek niteliğinde güvenlik donanımları sunmaya devam ediyor. Covid-19 pandemisine karşı otobüslere takılan yeni iklimlendirme sistemi bu güvenlik donanımlarının başında yer alıyor. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan Şubat 2021 itibarıyla çıkan tüm şehir içi otobüslerde aktif filtreler standart donanım oldu. Yeni İstanbul Halk Otobüsleri’ne teslim edilen Mercedes-Benz Conecto Solo otobüsler de bu aktif klima yazılımı ve aktif filtrelere sahip.

Mercedes-Benz otobüslerinin yeni filtre teknolojisi, yayılım riskini en aza indirmek için tasarlandı. Tam otomatik iklimlendirme sistemi, araç içerisindeki havayı sürekli olarak değiştiriyor. Her iki dakikada bir aracın içindeki hava sürekli ve tamamen yenileniyor. Ofislerde en az saatte bir, diğer yaşam ortamlarında ise en az iki saatte bir havanın yenilendiği düşünüldüğünde, Mercedes-Benz otobüslerinin yeni yazılım ve filtrelerinin üstün teknolojisi daha iyi anlaşılıyor.

Yeni iklimlendirme sistemine sahip filtrelerin olduğu otobüslerin ön ve arka kapısına yapıştırılan logolu özel etiket ile yolcular, araca binmeden önce aktif filtre varlığının kontrolünü sağlayabiliyor.

Mercedes-Benz’in şehir içi yolcu taşımacılığındaki iddialı modeli Conecto ile şehirde yeni güvenlik standartları belirleniyor

Conecto’nun standart donanımında bulunan ABS (Anti Blokaj Sistemi), EBS (Elektronik Fren Sistemi) ve ESP (Elektronik Stabilite Programı) yol boyunca seyir güvenliğini sağlıyor. Şehir içi otobüs taşımacılığına özel olarak geliştirilen, patenti Mercedes Benz’e ait olan ve dünyada ilk kez Mercedes-Benz otobüslerde kullanılan PBA - Preventive Brake Asist (Ön Çarpışma Önleyicisi) ve SGA - Side Guard Asist (Dönüş Yardımcısı), Conecto’da standart olarak sunulmaya başlandı. Ön çarpışma önleyicisi herhangi bir olası çarpma tehlikesine karşı önce sürücüyü uyarıyor, tehlikenin devam etmesi halinde şehir içi yolcu taşımacılığına uygun olarak kademeli bir frenleme sağlıyor. Dönüş yardımcısı ise dönüşlerde kritik durumları zamanında algılamaya yardımcı oluyor ve yayalar, bisikletliler gibi korumasız trafik katılımcılarının güvenliğini özellikle de şehir içi trafikte büyük ölçüde arttırıyor. Otomatik şanzımana entegre 5 kademeli retarder, aracın fren sistemi ile birlikte sarsıntısız yavaşlamasını sağlıyor ve fren mesafesini kısaltıyor, fren balatası ömrünü uzatıyor. Yeni Conecto, yenilikçi ve hafifletilmiş karoserisi sayesinde boyutlarındaki artışa rağmen artık daha düşük ağırlığa sahip. Mercedes-Benz mühendisleri tarafından geliştirilmiş olan yeni karoseri yapısı ile üst gövdenin bir kaza durumunda garanti etmesi gereken “hayatta kalma alanını” sağlıyor.