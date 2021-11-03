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Yeni Honda Civic Türkiye'ye özel motor ile geldi: 374 bin TL'den başlıyor!

Honda, en uzun ömürlü modeli olan ve bugüne kadar dünya çapında 24 milyondan fazla satılan modeli Civic'i tamamen yenilenen 11’inci nesli ile Türkiye'de satışa sundu. 374 bin TL’den başlayan satış fiyatı ile Türkiye yollarına çıkan otomobil, ilk kez 1.5 litre VTEC turbo LPG’li motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Yıl sonuna kadar 3 bin adet yeni Civic satmayı hedeflediklerini belirten Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, "Tüm dünyada sadece Türkiye için geliştirilen LPG seçeneği bulunan turbo motoru, Civic Sedan'ı farklı bir konuma getiriyor" dedi.

Otovitrin 03.11.2021, 15:29
Yeni Honda Civic Türkiye'ye özel motor ile geldi: 374 bin TL'den başlıyor!

Japon üretici Honda’nın C-sedan segmentindeki temsilcisi Civic'in 11’inci nesli Türkiye yollarına çıkıyor. Yaklaşık 50 yıl boyunca dünyanın 170 ülkesinde 24 milyondan fazla satış adedine ulaşan Honda’nın ürün gamındaki en uzun soluklu model olan Civic, ilk kez 1.5 litre VTEC turbo LPG’li motor seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Yeni Civic sedanın Türkiye lansmanında konuşma yapan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, Civic'in LPG'li seçeneğinin Türkiye'ye özel geliştirildiğini açıkladı.

Tsumura, "Honda Türkiye, küresel gelişmeleri yakından takip ederken, Türk müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ürünler de sunmaya devam ediyor. Yakın zamanda City ve Accord tamamen Türkiye pazarı için geliştirilerek satışa sunuldu. Bugün ise Honda’nın elli yıllık mirasından aldığı tecrübe ve itibarı ile Civic Sedan’ı Türk müşterileriyle buluşturuyoruz. Tüm dünyada sadece Türkiye için geliştirilen LPG seçeneği bulunan turbo motoru Civic Sedan'ı farklı bir konuma getiriyor. Yeni Civic Sedan ile her ihtiyaca uygun sedan ürün gamımızı yenileyerek geliştiriyoruz" dedi.

2022 SATIŞ HEDEFİ 13 BİN ADET

Honda’nın en uzun ömürlü modeli olan Civic Sedan’ın üretildiği günden bu yana dünya çapında 24 milyondan fazla satış adedi başarısına ulaştığını belirten Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise, Kocaeli’nde LPG dönüşümü için yeni bir tesis kurduklarını belirterek, "Türk tüketicisinin tercihlerini göz önüne alarak LPG’li versiyonumuzu geliştirerek, hem tasarruflu hem performanslı bir ürün sunduk. Yeni Civic Sedan’ın 2021 yıl sonuna kadar 3 bin adet, 2022 yılında da 13 bin adet satmasını hedefliyoruz. Bu satışların yüzde 75’ini Turbo LPG versiyonu oluşturacak” dedi.

Kılıçer, 10’uncu jenerasyon Civic Sedan’dan da toplam 106 bin satış gerçekleştirdiklerini belirtti.

YENİ GÜVENLİK DONANIMLARI EKLENDİ

Yapılan açıklamaya göre, yeni Civic Sedan’ın 11’inci neslinde güç aktarma organları geliştirilirken, yakıt verimliliği ve hızlanma performansı gibi önceki neslin özellikleri korundu. Otomobilde, standart olarak tüm donanım paketlerinde Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu olan bilgi-eğlence sistemi sunulurken, ayrıca Executive+ versiyonunda akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği de yer alıyor.

Öte yandan, 11’inci nesil Civic Sedan sunulan Honda SENSING teknolojisi ile önceki nesilden iki kat daha geniş (50 derece yerine 100 derece) alanı tarayan ön kamera kullanılıyor. Önceki nesil Civic Sedan modellerinde bulunan güvenlik donanımlarına ek olarak Executive+ paketinde sunulan ve sağ yan ayna altına monte edilen kamera ile çalışan Lanewatch özelliği sayesinde ise yolun sağ tarafının multimedya ekranında görüntülenebildiği aktarıldı.

Yeni Civic Sedan’ın satış fiyatları ise şu şekilde açıklandı;

-VTEC Turbo ECO (LPG)
Premium ECO – 374 bin TL
Elegance ECO – 410 bin TL
Executive ECO – 440 bin TL

-VTEC Turbo (Benzin)
Elegance – 402 bin TL
Executive – 435 bin TL

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