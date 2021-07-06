Yeni Honda Civic, Accord ile yarışıyor

Motor1.com'dan Mertcan Aytar'ın haberine göre Araçların motorları aynı hacimde olsa da teknik değerlerinde bazı farklar görülüyor. Örneğin 2021 Civic Sedan, 182 beygir güç ile 240 Nm tork üretiyor. Accord ise 195 beygir güç ve 260 Nm tork üretiyor. Her iki araçta da CVT şanzıman bulunuyor. Tabii ekstradan direksiyon arkasına F1 vites kulakçıkları da eklenerek, CVT şanzımanın sanki normal bir şanzıman gibi vites oranları varmışcasına bir simulasyon oluşturulmuş.

Drag yarışlarındaki en önemli etkenlerden birisi de araçların ağırlık değerleri oluyor. Yeni nesil Civic Sedan 1.396 kg gelirken, Accord ise 1.462 kg geliyor. Yani arada 66 kg'lık bir fark var fakat bu fark otomotiv sektöründe hiç de azımsanacak bir fark değil.

Araçların fiyatlarına bakıldığı zaman ise bu videodaki Accord Sport adlı aracın ABD'de 27.430$ olduğunu, yine bu videodaki Civic Touring adlı aracın da 28.300$ olduğunu öğreniyoruz. Civic'in Accord'dan daha pahalı olmasının sebebi ise henüz piyasaya yeni çıkmış son nesil ve son teknoloji bir araç olmasından ötürü geliyor.

Ayrıca aynı diğer birçok yarış videosunda olduğu gibi standart bir drag yarışı sonrası rolling (hareket hâlinden başlayan yarış) denemesi de yapılmış.