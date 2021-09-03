Yeni Honda City'nin Türkiye fiyatı açıklandı! İndirimle geliyor

Japon otomobil üreticisi Honda, her ihtiyaca ve talebe uygun sedan modeli sunma hedefi ile ürün gamını genişletiyor.

Büyüyen ölçüleri ve yüksek donanım seviyesi ile Honda City, 2021 yılı bitmeden Türkiye'deki müşterileriyle buluşacak.

HONDA CITY TEKNİK DETAYLAR

Honda City, fiyat-performans dengesinde akıllı seçim yapmak isteyenler için öne çıkacak. Honda City, sunduğu yüksek bagaj hacmi, tek tuşla çalışma, 8 inç multimedya ekranı, 16 inç alaşım jantlar, LED farlar, modelin konforlu ve modern yönünü ortaya koyuyor.

Yeni 1,5 litre VTEC motoru ve CVT şanzımanı ile performans ve konforu bir arada sunan Honda City, güvenlik donanımlarıyla da Honda farkını kullanıcılarına sunacak.

Honda City, Türkiye'de Elegance ve Executive adı verilen iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilecek.

Kaputun altında ise sadece 1.5 litre i-VTEC motor ve CVT şanzıman ikilisini göreceğiz. 121 beygir güç ve 145 Nm tork üreten bu motor, CVT kombinasyonuyla 10.5 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasına ve 6.2 lt/100 km yakıt tüketimine imkan veriyor.

Geniş İç ve Bagaj Hacmi



Yeni Honda City, ihtiyaç duyduğunuz konforu sağlayabilmek için her detaya önem veriyor ve geniş iç hacmi ile ne istediğini bilenleri bir araya getiriyor.

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi



Üstün Honda teknolojisinin sunduğu yeniliklerle donatılan Yeni Honda City, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi sayesinde anahtarınızı çıkartmadan kilit açma/kapama, motoru tek dokunuşla çalıştırma gibi imkanlar sağlayarak, ne istediğini bilenlere sürüş kolaylığı sağlıyor.

Apple CarPlay ve Android Auto



Yeni Honda City’nin 8 inç‘lik renkli ve dokunmatik multimedya ekranı üzerinden akıllı telefonunuzu yönetmenizi sağlayan Apple CarPlay ve Android Auto fonksiyonları ile müzikten navigasyona yol boyunca ihtiyaç duyacağınız her uygulamaya kolay erişim sağlayıp, dokunmatik ekran ile aktive ederek Siri gibi uygulamaları sesinizle kontrol edebilmenize imkan veriyor.

Yeni Honda City, 11 Eylül’de Honda Showroom’larında olacak.

YENİ HONDA CITY'NİN TÜRKİYE FİYATI AÇIKLANDI

Honda City Elegance paketi 219 bin TL'den, Executive paketi ise 229 bin TL'den satışa sunulacak.