Yeni Fiat Ducato Türkiye'de!

Fiat Professional; yenilenen Ducato modelini Türkiye’de satışa sundu. Yeni emisyon regülasyonu Euro6d’ye uygun çevreci iki motor seçeneğiyle tercih edilebilen Yeni Fiat Ducato, fonksiyonellik, otomobil konforundaki sürüş keyfi sağlayan yüksek performans, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Kullanıcısına daha verimli operasyonlar tanıyan sürücü kokpiti ve fonksiyonel kapı panelleri ise Ducato’yu rakiplerinden ayırıyor. Yeni Fiat Ducato; personel taşıma, okul servisi, kamyonet ve van tipi gövde seçenekleri ile satın alınabiliyor.

Profesyonellerden ilham alınarak üretilen ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında kusursuz olan yeni Fiat Ducato, geniş ürün gamı ile satışa sunuluyor. Sınıfının en iyi yükleme hacmine sahip Ducato Van 8 m3’den 17 m3’e kadar 5 farklı hacim, kamyonet modeli ise 2.8 m’den 4.2 metreye kadar kasa uzunluklarına sahip 5 farklı alternatif ile tercih edilebiliyor. Fiat Ducato Minibüs modeli 16+1 personel taşıma, okul servisleri ise Delux ve Technolux donanım seviyeleri seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Okul servislerine yönelik 19+1/20+1 seçenekleri ise City donanımı ile satışa sunuluyor.

En verimli motor yine Ducato’da!

Yeni Ducato, kullanıcılarına Euro6d motorizasyonu doğrultusunda düşük işletme maliyeti sağlayan ve sınıfının en yüksek güvenilirliğine sahip iki yeni motor seçeneğiyle sunuluyor. Ducato’nun 4 silindirli 140 HP güç ve 350 Nm tork üreten Multijet motoru, yerini aldığı 130 HP’lik motora kıyasla güç ve tork değerini yüzde 9,5 arttırıyor. Otomatik şanzımanla sunulan 160 HP’lik motor seçeneği ise 400 Nm tork üreterek yüzde 25 daha fazla güç sağlıyor. Yeni Ducato’nun otomatik şanzımanlı versiyonunda sunulan Eko Paketi ile birlikte Start & Stop sistemi, akıllı alternatör, elektronik kontrollü yakıt pompası ve sürücüye yakıt tasarrufu yapma noktasında destekleyen Eko düğmesi gibi donanımlar devreye giriyor. Tüm Fiat Professional ürün ailesi gibi bütün bu özellikler, yeni Ducato’da da çevreyi korumaya yardımcı olurken aynı zamanda kullanım maliyetlerini oldukça düşürüyor.

Fonksiyonel tasarım, maksimum güvenlik ve teknoloji

Yeni Ducato’nun hatları; bakım kolaylığı sağlayan 3 parçalı ön tampon, mat gri ön ızgara, siyah çerçeveli ön farlar, 180 derece açılabilen arka kapılar ve alt plakalarda kendini gösteriyor. Geliştirilmiş süspansiyonlar, performans ve dayanıklı fren sistemi ve artırılmış debriyaj ömrü ve bunlarla birlikte sürücüye kullanım konforu kazandıran pedal ünitesi ise yeni Ducato kullanıcılarına işletme avantajı ve konfor sağlıyor. Ducato Minibüs modelinde, iç mekanda da her yolcu için USB girişi barındıran zarif bej rengi koltuklar, artırılmış ses yalıtımı ve minibüs ersiyonlarında ise standart olan ön klimaya ilave daha verimli türbin tavan tipi klima yolculukları keyifli hale getiriyor.

Tüm Ducato modellerinde sürücü bölgesinde kokpitte bulunan fonksiyonlu doküman taşıyıcı, evraklarla birlikte akıllı telefon ve tabletleri de tutarak kullanıcının rahat çalışmasını sağlıyor. Yine çoklu eşya gözleri, bardak, şişe ve telefon taşıyıcı, kolay şarja imkan tanıyan USB ve AUX çıkışları ile eşya gözü büyütülen yan kapı panelleri, ticaretin patronlarının Ducato seçimlerinde rol oynuyor. Yeni Ducato ile birlikte sunulan gelişmiş sürüş destek sistemleri de sürüş güvenliği ve sürüş konforunu en üst seviyeye taşıyor. Ducato’da Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSA), Arka Çapraz Yol Tespit Sistemi (RCP), Savrulma Azaltıcı (ROM), Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi (LDWS),) ve Otonom Fren Destek Sistemi (AEBS) gibi birçok önemli güvenli ve teknolojik yardımcı bulunuyor.

Fiat Professional’ın Şubat ayında devreye aldığı “KDV kadar indirim bizden” kampanyasıyla satışta olan Yeni Fiat Ducato’nun 2020 model Van gövde seçeneği 140 bin TL, Kamyonet 130 bin TL, Minibüs modelleri ise 205 bin TL’den başlayan fiyatlarlarla yeni sahiplerini bekliyor.