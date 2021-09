YENİ C3: CITROËN’İN ULUSLARARASI STRATEJİSİNİN İLK AŞAMASI!

Citroën, hatchback sınıfındaki modeli yeni C3’ü uluslararası stratejileri kapsamında Hindistan ve Güney Amerika pazarlarına yönelik geliştirdi. Tasarım ve geliştirme aşamasında her iki bölgedeki ekiplerle birlikte çalışılarak ortaya konulan yeni C3; aynı zamanda markanın küresel entegrasyonunda ortaya koyacağı 3 yeni model içinde ilk adımı oluşturuyor. Yeni C3; 4 metreden kısa, çok yönlü bir hatchback olması, yerden yüksek tasarımıyla SUV esintileri taşıması, 635 mm’lik büyük tekerlekleri, 180 mm yerden yüksekliği ve üst düzey iç hacim ferahlığı sağlamasıyla her iki bölgedeki sürüş gereksinimlerini karşılıyor. Ayrıca yeni C3; hayatı kolaylaştıran akıllı telefonlara uyumlu donanımları, iç konforu, 10’dan fazla zengin renk ve kişiselleştirilebilir donanım seçenekleriyle herkese özgü ihtiyaçlara cevap verebilecek bir yapı sunuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Citroën CEO’su Vincent Cobée; “C3, dünyadaki tüm B segmenti hatchback modellerimizin ticari adı. Bu, her yerde aynı model olacağı anlamına gelmiyor. Yeni C3, Citroën kimliğini tam olarak yansıtan benzersiz bir ürün, ama aynı zamanda tasarım noktasında söz konusu ülkelerden esintiler de taşıyor ve Avrupa versiyonundan farklı” dedi. Yeni C3; Hindistan’da Citroën ürün gamını genişletmek ve başta Brezilya ile Arjantin olmak üzere markanın Güney Amerika'daki konumunu güçlendirmek amacıyla, 2022 yılının ilk yarısında ilgili pazarlarda üretilerek otomobil severlerin beğenisine sunulacak.

Konforlu, teknolojik ve inovatif otomobillerin üreticisi Citroën, sınıfının en popüler modellerinden C3’ü, küresel yaygınlaşma stratejisi kapsamında farklı pazar taleplerine göre geliştiriyor. Yeni C3 bu kapsamda 2022 yılının ilk yarısında satışına başlanmak üzere Hindistan ve Güney Amerika pazarları için yenilendi. 4 metreden kısa, çok yönlü bir hatchback olan yeni C3, önümüzdeki üç yıl içinde her iki bölgede de satılacak olan üç araçlık bir model ailesinin ilk üyesini temsil ediyor. Modern bir hatchback olarak tasarlanıp üretilen yeni C3, aynı zamanda yerden yüksek yapısı, motor kaputu tasarımı ve yükseltilmiş sürüş pozisyonuyla SUV esintilerini de taşıyor. Citroën’e özgü konfor yaklaşımıyla tasarlanan yeni C3; maksimum mekân ferahlığı, akıllı tasarımı, uzun aks mesafesi ve 10 inçlik geniş dokunmatik ekranıyla da keyif veren, kabin genişliği sağlayan ve günlük hayatı kolaylaştıran özellikleriyle öne çıkıyor.

Her bölgeye özgü niteliklerle tasarlandı

Farklı bölgelerin ihtiyaçlarına uyarlanmış modern ve verimli motor seçeneklerine sahip yeni C3, sürücülerin mobilite ve ulaşım ihtiyaçlarına birçok yönden cevap veriyor. Geliştirilme aşamasında Hindistan ve Latin Amerika’da her yer alan ekiplerle iş birliği içerisinde tasarlanan yeni C3, her iki bölgenin de toplumsal ve kültürel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hayata geçirildi. Yeni C3, otomobil dünyasında yer alacağı farklı coğrafyadaki pazarlara göre en ince detayların düşünüldüğü bir otomobil olarak aynı segmentteki rakiplerine karşı farkını ortaya koyuyor. Bu yönüyle yeni bir dönemin başlangıcını temsil eden yeni C3, 2019 yılında başlatılan “C Cubed” programının ilk modeli olarak yer alacağı iki bölgedeki kullanıcılarıyla buluşacak. Özellikle yer alacağı pazarlarda dikkatlice belirlenmiş satın alma ve kullanım maliyetleriyle öne çıkacak olan model, hem Hindistan’da hem de Güney Amerika pazarlarında Citroën markasının konumunun güçlendirilmesinde sahip olduğu özelliklerle öncü bir rolü üstlenecek.

Modern ve güçlü tasarımlı hatchback: C3

Yeni C3 performansı yapısıyla, kent içindeki günlük kullanım ihtiyaçlarıyla birlikte, ailelerin uzun yolculuklarına da iyi bir yol arkadaşı olarak eşlik ediyor. Yer alacağı pazarın sürüş koşullarına uygun süspansiyonla sunulacak olan yeni C3; 10,20 m dönüş çapı ve 3,98 m uzunluğundaki gövdesiyle üstün park ve manevra kabiliyeti de sağlıyor. Yoğun kent yaşamında üstün kullanım kolaylığı sunan araç, üstün manevra kabiliyeti ve yüksek-çevik yapısıyla kalabalık kent hayatında uyum gösteriyor.

Bölgesel ihtiyaçlar dikkate alarak geliştirilen yeni C3; dış görünümünde güçlü ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor ve prestijli bir hatchback otomobilden daha fazlasını kullanıcısına sunuyor. 4 metrenin altındaki uzunluğuyla kompakt bir duruş sergileyen model, motor kaputu ve ön ızgaradaki Citroën marka kimliğine özgü detaylarıyla, yenilikçi olduğu kadar marka karakterine sadık bir yapı da sergiliyor. Aracın C4 ve C5 X modellerine benzer ön tasarımında, ilk etapta çift katmanlı far tasarımı göze çarpıyor. Ortadaki marka logosunun uçları krom bir çıta şeklinde uzayarak ve farlara kadar devam ederek özgün ışık imzasına sahip Y formundaki gündüz farlarıyla bütünleşiyor. İki ayrı birimden oluşan farların üst kısmında park lambaları, sinyaller ve gündüz sürüş farları yer alıyor. Alt birimde de kısa ve uzun hüzmeli farlar kendini gösteriyor. Arka ışık imzası ise karakteristik bir şekilde ön taraftaki üçgen oluşturan iki yatay çizgiyi taklit ediyor.

SUV hissiyatı veriyor

Ön ve arka koruyucu plakalar, arka kaplama, güçlü ve güven verici motor kaputu tasarımı, kaslı yan gövde, siyah çamurlukları daha büyük gösteren kuşaklar ve ışık-gölge etkileriyle dinamik bir görünümün sağlanması, yeni C3’te modern SUV izlenimlerini ortaya koyuyor. 635 mm’lik büyük tekerlekler ve aracı çevreleyen siyah çıtalar gibi unsurlar da araçtaki SUV hissiyatını güçlendiriyor. Bu hissi destekleyen bir unsur olarak, arka bölümde stop lambalarıyla yontulmuş yüzeyler yer alıyor ve araç daha geniş görünüyor. Ayrıca stop lambalarının her iki ucu C3 Aircross’u yansıtan ayrıntılar olarak göze çarpıyor. Yerden yükseklik ile yaklaşma ve uzaklaşma açıları üzerinde titizlikle çalışılan ve üstyapıyı korumak için ekstra önlemlerin alındığı yeni C3’ün 180 mm yerden yüksekliği ve buna uygun tampon tasarımı avantaj sağlıyor. Yeni C3 tüm bu dış dizayn özellikleriyle, yollarının yüzde 40’ı asfaltsız olan Hindistan’daki ve yüksek kaldırımlara sahip Güney Amerika’daki kullanımlara uygunluk gösteriyor. Benzer şekilde her iki ülke şehirlerinin yoğun trafiğinde daha iyi bir görüş sağlamak için eğimli tasarlanan motor kaputu da, yüksek sürüş pozisyonunu iyileştiriyor.

Geniş ve kullanışlı iç hacim

Yeni C3, aynı zamanda 3,98 m uzunluğu ile geniş bir yolculuk alanı sunuyor ve yer aldığı yoğun popülasyonlu ülkelerdeki beklentileri de karşılıyor. Beş kişiyi rahat ettirecek bir hacme sahip olan yeni C3, bu hacmi 2,54 metrelik dingil mesafesinin yarattığı uzun alanla destekliyor. Ön koltuklar, 1418 mm ile en iyi dirsek mesafesini ve 991 mm ile pazarın en iyi baş mesafesini sunuyor. Arka koltuklar ise 653 mm ile sınıfının en iyi arka koltuk bacak mesafesini sağlıyor. Yeni C3’ün çok sayıdaki akıllı depolama ve saklama alanı da aracın bu rahatlık veren tasarımını pekiştiriyor. Araç, 315 litrelik bagaj özelliği başta olmak üzere segmentinin en cömert saklama alanını sunuyor. 1 litrelik bir torpido gözü, önde 1 litrelik bir şişeyi diğer eşyalarla birlikte alabilen iki adet 2 litrelik kapı cebi, arkada iki adet 1 litrelik kapı cebi, iki bardaklık ve orta konsolda bir eşya gözü, ayrıca arkada akıllı telefon tutucusu olabilen iki adet bardak tutucu gibi alanlar, kabin içi pratikliği destekliyor. Citroën konforu, koltuklarının formu, genişliği, dolgu kalınlığı ve köpük seçiminde de kendini gösteriyor. Kabin içindeki bu konfor, Hindistan’da turuncu ve Latin Amerika'da mavi olan dekor rengiyle destekleniyor.

Kişiselleştirilebilir seçeneklerle konfor artıyor

Yeni C3’ün iç mekanı her kullanıcının kendi dokunuşunu fark ettireceği kişiselleştirilebilir seçenekleri beraberinde sağlıyor. Yer aldığı pazar gereksinimlerine bağlı olarak, araçla birlikte çeşitli aksesuar katalogları sunuluyor. Bunlar arasında; krom parçalar, dekoratif unsurlar, sekiz adede kadar koltuk kılıfı seçeneği, ses sistemi ve akıllı telefon bağlantısı ile fonksiyonel ve koruyucu donanımlardan istenilen unsurlar seçilebiliyor. Yeni C3’ün sürüş bölümünde yer alan yatay gösterge paneli çekici bir görünüm sunarken, orta konsolu 10 inçlik (26 cm) büyüklüğüyle sınıfının en büyük dokunmatik ekranı dolduruyor. Ekran yansıtma özelliği ile de kullanıcı, birçok akıllı telefon uygulamasını araca yansıtabiliyor. Apple CarPlayTM ve Android Auto uyumluluğu sayesinde kullanıcılar, uygulamaları ve multimedya içeriklerini dokunmatik ekran veya sesli komut yoluyla kullanabiliyor. Direksiyon kumandaları da ergonomik tasarımıyla kullanım kolaylığını ve sürüş güvenliğini destekliyor. Dayanıklı, güvenilir ve kullanım maliyeti düşük bir B segment otomobil olan yeni C3, aynı zamanda sunduğu renk yelpazesi ile de farkını ortaya koyuyor. Hindistan için tek ve çift renkli 11, Güney Amerika için ise toplam 13 kişiselleştirme seçeneği, yeni C3 ile birlikte sunuluyor.

Hayatı ve yolculukları kolaylaştıran donanımlar

Hintli ve Güney Amerikalı müşterilerin, yeni teknolojileri kullanım alışkanlıklarını da inceleyen Citroën, onların hayatını kolaylaştırmak için yeni özel donanımları da C3 ile sunuyor. Bu doğrultuda akıllı telefonların C3 ile entegrasyonunu yeni bir düzeye taşıyacak olan donanımlar araçta yer alıyor. Bunlar arasında sürücünün cep telefonunu orta konsola yerleştirmesi için bulunan özel konum, akıllı telefonu tutucu kelepçelerini takmak için ikisi ön panelin her iki ucundaki havalandırma deliklerinin yanında ve bir diğeri orta havalandırmaların yakınında olan üç özel konum bulunuyor. Biri önde ve ikisi arkada hızlı şarj USB soketleri, 12V priz ve cep telefonu kablosunun zarar görmesini önlemek üzere tasarlanan, arka yolcuların da erişebileceği ön koltuklar arasındaki saklama alanı da iç mekânı daha işlevsel hale getiren donanımlar arasında mevcut. Kablo gizleme gibi detaylar da dahil olmak üzere işlevsellik adına birçok detayın düşünüldüğü Citroën C3’te, iki adet akıllı telefonun kablosunu USB ve 12V soketlerine yönlendirmek için ısıtma kumandalarının her iki yanında iki klips yer alıyor. Ayrıca torpido gözünün içinde kabloları tutmak için iki ek bulunuyor.

“Yeni pazarlara giriş yapıyoruz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Citroën CEO’su Vincent Cobée; “C3, dünyadaki tüm B segmenti hatchback modellerimizin ticari adı. Bu, her yerde aynı model olacağı anlamına gelmiyor. Yeni C3, Citroën kimliğini tam olarak yansıtan benzersiz bir ürün, ama aynı zamanda tasarım noktasında söz konusu ülkelerden esintiler de taşıyor ve Avrupa versiyonundan farklı. Bir otomobil satın almak müşteriler için büyük bir yatırım. Ana akım bir marka olarak hedefimiz, fiyat açısından yüksek katma değer sunan modern, prestijli bir modelle pazarın ön saflarında ulaşmak. Bizleri büyük bir zorluk bekliyor. Bir yandan fiyat aralığını rekabetçi tutmak, ama diğer yandan müşterilerin ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlamak arasında bir denge kurmak zorundayız. Bunun için yerel ekipler modelin tasarım, geliştirme ve üretim sürecine tam olarak dahil oldu” ifadelerini kullandı. Küresel stratejileri kapsamında detaylar da sunan Cobée; “Citroën’in geleceğini garanti altına almak için Güney Amerika, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Çin dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda güçlenerek daha büyük bir uluslararası mevcudiyet göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla yakında dünyanın en büyük üçüncü pazarı haline gelecek olan Hindistan da dahil olmak üzere yeni pazarlara giriş yapıyoruz. Bunu başarmak için, üç yıl içinde uluslararası pazarlarda satışa sunulacak olan ve üç modelden oluşan iddialı bir ürün planı hazırlıyoruz. Bunlar, stratejik bölgelerde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen ama aynı zamanda tasarım ve konfor açısından Citroën karakterini yansıtan modeller. Yeni C3, bu uluslararası büyüme stratejisinin ilk aşaması. 4 metreden daha kısa olan bu hatchback, Hindistan ve Güney Amerika’daki büyük bir pazarı hedefliyor. Modern ve bağlantılı bir model olarak Citroën'in büyümesini desteklemek için mükemmel bir ürün” dedi.

Hindistan pazarında ilk hedef metropol sakinleri

Citroën, yerel entegrasyonun daha kuvvetli bir biçimde sağlanması için farklı bölgelerde modeller üretmek hedefiyle başlattığı yeni dönemde, Hindistan pazarında yeni C3 ile bu farkı yaratmayı amaçlıyor. 2025 yılına kadar yılda dört milyondan fazla otomobil satışına ulaşması beklenen Hindistan’da B-Hatchback segmenti ise pazarın yaklaşık %23’ünü temsil ediyor. Ülkede C5 Aircross ile 2021 yılında ilk ithal modelini sunan Citroen, yeni C3 ile de Hindistan pazarında beklenen bir nitelik olan kişiselleştirilebilme imkanını ön plana sunarak öncelikle metropollere odaklanıyor. Yıllık 100.000 araç üretim kapasitesine sahip Hindistan’daki Chennai'de üretilecek olan yeni C3 ile; otuzlu yaşlarında, yükselen orta sınıfta ait, rahat bir gelire sahip, bir ürünün sunduğu katma değere özen gösteren, dayanıklı olup bakımı da pratik olan ve akıllı telefonları destekleyen yenilikçi otomobilleri tercih eden genç çiftler ve aileler hedefleniyor.

Güney Amerika’nın hatchback tutkusu yeni C3 ile taçlanacak

Güney Amerika’da ise 1960’lı yıllar olmak üzere çok daha eskiden beri yer alan Citroen, günümüzde ise müşteri istekleri doğrultusunda modern ürünleriyle daha sağlan bir yer edinmeyi hedefliyor. Örneğin Porto Real fabrikasında üretilen C4 Cactus, iddialı tasarımı ve rakipsiz konforu ile Citroën’in Arjantin ve Brezilya’daki konumunu güçlendiriyor. Yeni C3 ise modern tasarımı, bağlanabilirliği ve araç içi konforuyla bölgede gerçek bir yenilenmeyi simgeliyor. Brezilya’da Porto Real’de üretilen yeni C3, modern tasarımı, bağlanabilirliği ve araç içi konforuyla bölgede gerçek bir yenilenmeyi simgeliyor. Brezilya’da pazarının neredeyse %30’unu ve Arjantin’de yaklaşık %26’sını oluşturan B-Hatch segmentinin, yeni C3 ile yeni bir soluk kazanması amaçlanıyor. Bu bölgelerde kısa günlük yolculuklar ve hafta sonu kaçamakları için prestijli, çok yönlü ve ferah bir otomobil arayan kırklı yaşlarındaki, evli ve iki çocuklu aktif çiftler yeni C3’ün markajına giriyor. Ayrıca, otuzlu yaşlarında, şehirlerde yaşayan ve ortalamanın biraz üzerinde aylık geliri olan, modernlik ve statü için zarif, sağlam ve güvenilir bir araç arayan bağımsız ve aktif bekar kişiler de yeni C3’ün radarı kapsamında bulunuyor. Yeni C3; Şili, Kolombiya, Uruguay, Peru ve Ekvator dahil olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde satışa sunulacak.