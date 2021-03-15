Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé Türkiye’de

Etkileyici tasarımlarının yanı sıra sportif özellikler, verimlilik ve günlük kullanımı dengeli şekilde birleştirerek sınıfına ilham veren Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé, 8 ileri M Steptronic şanzımanla yollarla buluşuyor. Arkadan itiş seçenekleriyle sürüş keyfini doruklara çıkaran her iki modelin de kalbinde M TwinPower Turbo teknolojisine sahip yüksek devirli altı silindirli sıralı motor yer alıyor.

Heyecan Verici Sürüş Keyfi

Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé, 510 bg yüksek performanslı BMW M TwinPower Turbo sıralı 6 silindirli benzinli motoru ve motor sporlarından uyarlanan çeşitli hareketli ve yürüyen aksam teknolojilerini içeriyor.

Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé, 0'dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ve 0'dan 200 km/s hıza ise yalnızca 12,5 saniyede ulaşıyor.

Üstün Yol Tutuşu

Saf performanslı sürüş keyfini, üstün yol tutuş kabiliyeti ile birleştiren Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé’de Adaptif M süspansiyon standart olarak yer alıyor. Yol tutuş performansını artıran diğer özellikler arasında M Servotronic direksiyon ve M Çekiş Kontrolü ile standart olarak tercih edilebilen M Drive Professional paketi bulunuyor. Tamamen yeni M Çekiş Kontrolü ile sürücüler aracın kontrollü bir şekilde kayması için müdahale eşiğini belirleyebiliyor.

Heyecan verici performanslarıyla Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé, durma zamanı geldiğinde ise güçlü fren sistemi sayesinde maksimum sürüş güvenliği sağlıyor. Önde altı pistonlu kaliperler ve 380 mm diskler ile arkada 370 mm diskleri kavrayan tek pistonlu kaliperler güvenli bir duruş mesafesinin yakalanmasına olanak sağlıyor.

Tek Bir Düğme İle En Uygun Sürüş Deneyimi

Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé 'nin orta konsolundaki yer alan M Modu düğmesini ile mevcut durumuna en uygun sürüş deneyimi yaşamak için ayarlamalar yapılabiliyor. Ayrıca, gösterge paneli ve BMW Head-Up Display'deki ekranların tepki ve özelliklerini de bu düğme ile ayarlamak mümkün oluyor. ROAD ve SPORT modlarının yanı sıra, M Drive Professional özelliğiyle TRACK modu da eklenebiliyor.

Yüksek Performansı Yansıtan Cesur Tasarım

Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé, etkileyici performans özelliklerinin yanı sıra, dış tasarımda motor sporlarından ilham alan çizgileri geçmişinden gelen nostaljik detaylarla birleşiyor. Ön tamponda cesur tasarımıyla dikkat çeken Böbrek Izgara’lar, bal peteği şeklindeki büyük hava girişleriyle çevreleniyor. Ayrıca sportif marşpiyerler, aerodinamik yan aynalar, daha agresif bir arka tampon, siyah arka difüzör ve dört çıkışlı egzoz sistemi yüksek performansı vurgulayan özellikler arasında yer alıyor.

Spor direksiyon simidi ve kırmızı renkli start/stop düğmeleriyle Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé sürücülere benzersiz bir his yaşatırken, direksiyon üzerindeki vites değiştirmeye yarayan kulakçıklar arzu edilen kontrol deneyimine imkan sağlıyor.

BMW Live Cockpit Professional İle Tamamen Dijital Ekran Grubu ve M'e Özgü İçerikler

Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé'de BMW Live Cockpit Professional'ın bir parçası olan 12,3 inç gösterge ekranı ve 10,25 inç Kontrol Ekranı ile yüksek çözünürlüklü dijital ekran grubu standart olarak sunuluyor. Tamamen dijital gösterge ekranı ile navigasyon haritası, sürücü destek sistemleri, durum göstergeleri veya çevredeki alanın 3 boyutlu görselleştirmesi için gereken alanı yaratılabiliyor. Ayrıca, 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantılarını da destekliyor.

Her iki modelde de Şehir içi Fren Fonksiyonu, kör nokta uyarılı Şerit Değiştirme Asistanı, aktif yandan çarpışma korumalı Şeritte Tutma Yardımı gibi ileri teknoloji fonksiyonları kapsayan Sürüş Asistanı Professional ile 360 derecelik Çevre Kontrol Sistemi, Park yardımcısı ve Geri Sürüş Asistanını içeren Park Asistanı Plus donanımları standart olarak sunuluyor.