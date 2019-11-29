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Yeni BMW 3 Serisi Borusan Otomotiv Premium’da

Borusan Otomotiv Premium, otomobil tutkunlarının son gözdesi Yeni BMW 3 Serisi’ni uzun dönem kiralama fırsatıyla sunmaya başladı.

Yeni BMW 3 Serisi Borusan Otomotiv Premium’da

Borusan Otomotiv Premium, otomobil tutkunlarının son gözdesi Yeni BMW 3 Serisi’ni uzun dönem kiralama fırsatıyla sunmaya başladı.

29 Kasım 2019 Cuma 14:06
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Yeni BMW 3 Serisi Borusan Otomotiv Premium’da

Yeni BMW 3 Serisi, vergi, sigorta, bakım ve yol yardım hizmetleri dahil aylık 7.350 TL + KDV’den başlayan avantajlı fiyatlarla 36 ay 15.000 km/yıl seçeneği ve Borusan Otomotiv Premium farkıyla kiralanabiliyor. Zengin renk ve donanım tercihleriyle otomobilleri kişiselleştirme imkanı veren Borusan Otomotiv Premium, 24, 36 ya da 47 ay olmak üzere farklı kiralama süresi seçenekleri de sunuyor. Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon üzerinden Borusan Otomotiv Premium’a ulaşılabiliyor.

Baştan aşağı yeniden tasarlandı

Yeni BMW 3 Serisi, Sport Line, Luxury Line ve M Sport tasarım seçenekleriyle kişiselleştirilebiliyor. Tamamen LED farlar, fren fonksiyonlu hız sabitleyici, elektrikli hafızalı koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar ve elektrikli cam tavan Yeni BMW 3 Serisi’nde standart olarak sunuluyor.

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