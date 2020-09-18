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Yeni "BMW 218i Gran Coupé" kiralama fırsatı

Borusan Otomotiv Premium, BMW’nin kompakt segmentteki en yeni temsilcisi Yeni BMW 218i Gran Coupé’yi uzun dönem kiralama fırsatıyla otomobilseverlere sunuyor.

Otovitrin 18.09.2020, 11:48
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Yeni "BMW 218i Gran Coupé" kiralama fırsatı

Borusan Otomotiv PremiumBMW’nin kompakt segmentteki en yeni temsilcisi Yeni BMW 218i Gran Coupé’yi uzun dönem kiralama fırsatıyla otomobilseverlere sunuyor.

BMW tutkunları, Yeni BMW 218i Gran Coupé’yi aylık 7.000 TL+KDV’den başlayan fiyatlarla, 36 ay 15.000 km/yıl seçeneği ile Borusan Otomotiv Premium ayrıcalığından yararlanarak kiralayabiliyorlar.

Kompakt Segmentte Kuralları Yeniden Belirliyor

Sportif coupé görünümüne rağmen iç mekânda sunduğu geniş yaşam alanı ve teknolojik özellikleri ile Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé, segmentinin en dikkat çekici modellerinden biri olmayı başarıyor. Yeni BMW 218i Gran Coupé’deki 1.5 litre hacmindeki benzinli motor seçeneği 5.2 litreye kadar inen karma yakıt tüketimi ile 140 bg güç ve 220 Nm sunarak 0’dan 100’e 8.7 saniyede ulaşırken, 7 ileri çift kavramalı Steptronic şanzıman ise standart olarak sunuluyor. Yenilikçi sürüş destek sistemlerine de yer verilen Yeni BMW 218i Gran Coupé, üstün donanım ve güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. 70 ile 210 km / s arasında çalışan Şerit Terk Uyarısı’nın yanı sıra; Şerit Değiştirme Uyarı Sistemini de içeren Sürüş Asistanı, Arka Çarpışma Uyarısı ve Çapraz Trafik Uyarısı özelliklerine de sahip.

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