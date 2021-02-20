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Yeni Audi A3, iki farklı gövde tipiyle satışa sunuldu

Audi’nin premium kompakt sınıftaki başarılı temsilcisi A3 dördüncü nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Otovitrin 20.02.2021, 15:04
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Yeni Audi A3, iki farklı gövde tipiyle satışa sunuldu

Sınıfında dijitalleşmenin örnek modeli olan Yeni A3 Sportback ve Sedan olmak üzere iki farklı gövde seçeneğiyle alınabiliyor. Her iki karoserde de, iki donanım seviyesi ve iki farklı motor seçeneği bulunuyor.

Pazara sunulduğu 1996 yılından bu yana Audi’nin en çok satan modellerinden biri olma başarısı gösteren Audi A3, dördüncü nesliyle satışa sunuldu.

Gösterge panelinden, bir imza haline gelen farlarına, bilgi-eğlence sistemlerinden sürüş asistan sistemlerine kadar her noktasıyla, premium kompakt sınıfın dijitalleşmede geldiği son noktayı temsil ediyor. Yeni A3 dinamizmiyle de bir önceki nesle göre hissedilebilir şekilde geliştirildi. 

Sportback ve Sedan olmak üzere iki farklı gövde tipinde satışa sunulan Yeni A3, 1,5 litrelik 4 silindirli TFSI ve 1 litrelik 3 silindirli TFSI motor seçenekleri ve iki farklı donanım seviyesinde alınabiliyor.

 Sportif tasarım detayları

A3’ün dördüncü neslinin iki gövde tipi de kompakt oranlara ve sportif bir tasarıma sahip. Ön kısımda yer alan tek çerçeveli ızgara ve büyük hava girişleri, dinamik karakterini ortaya koyuyor. Omuz çizgisi, ön farlardan arka stoplara kadar yumuşak bir çizgi halinde uzanıyor. Aşağıdaki alan daha içe kıvrımlı bir hal alıyor ve bu sayede çamurluklar güçlü görünüm kazanıyor.

 Her iki karoserde de opsiyonel Matrix LED farlarla sunulan dijital gündüz farları bir başka yenilik olarak göze çarpıyor. Sportif ve sofistike tasarım, iç kısımda da kendini belli ediyor: yeni vites, alüminyum veya karbon kaplamalar, çarpıcı kapı kilitleri ve siyah panel görünümlü gösterge paneli öne çıkan öğeler. 

Kompakt ve bir o kadar kullanışlı

Yeni A3’ün her iki gövde seçeneği de, kompakt boyutları olmasına karşın daha fazla alan ve daha fazla işlevsellik sunuyor. 

A3 Sportback, 4,34 metre uzunluğu ve 1,82 metre genişliğiyle (aynalar hariç), önceki modele kıyasla 3 santimetreden biraz fazla büyümüş. 1,45 metre yüksekliğe sahip modelin 2,64 metrelik aks mesafesi ise değişmeden kalmış.  380 litrelik bagaj alanı, arka koltuk sırasının yatırılmasıyla 1.200 litre hacme ulaşıyor. 

Yeni Audi A3 Sedan ise, A3 Sportback'ten 15 santimetreden biraz daha uzun. Diğer tüm boyutları aynı olan bu karoserin bagaj kapasitesi ise 425 litre. 

A3 Sportback elektrikli açılır/kapanır; A3 Sedan ise elektrikli açılır bagaj ile sunulurken, her iki model opsiyonel Konfor Anahtar’la birlikte, ayak hareketiyle de açılabilen bagaj kapağı özelliğine sahip oluyor. 

Sürücü odaklı dijitalleşme

Kokpiti tamamen sürücüye odaklanan Yeni Audi A3’te, markanın üst sınıf modellerinde görmeye alışkın olunan unsurlar yer alıyor. Gösterge panelinin ortasına entegre edilen 12.3 inçlik dokunmatik ekran, iki gövde seçeneğinde de Audi Virtual Kokpit Plus ile standart olarak sunuluyor. Ayrıca gösterge paneli de dijital ve çok işlevli direksiyon simidi üzerinden sürücü tarafından kontrol edilebiliyor. 

Bilgi ve eğlence de hız 

Yeni üçüncü nesil modüler bilgi-eğlence platformu tarafından desteklenen MMI işletim konseptinin yer aldığı Yeni A3’te, bir önceki nesle göre 10 kat hızlı bir bilgi-işlem gücü sunuluyor. LTE Advanced hızıyla telefon ve entegre bir Wi-Fi erişim noktası da sunuyor. Bireysel ayarlar, iklim kontrolü ve koltuk konumundan sık seçilen navigasyon hedefleri ve sık kullanılan medyaya kadar altı adede kadar bilgi, kullanıcı profilinde saklanabiliyor. Yeni Audi A3, kullanıcının akıllı telefonuna myAudi uygulaması, Apple CarPlay veya Android Auto ve Audi Phone Box ile bağlanabiliyor. 

İki farklı motor seçeneği

Yeni A3 Türkiye’de her iki gövde tipinde aynı olmak üzere 2 farklı TFSI motorla sunuluyor. 

İlk motor seçeneği 30 TFSI. 3 silindirli 1 litrelik bu motor, 110 hp güç üretirken, 200 Mn tork sağlıyor. 7 ileri S tronic şanzımanla sunulan model, 0’dan 100km/s hıza 10,6 saniyede ulaşıyor. Bu motora sahip A3 Sportback 204 km/s’lik bir azami hız değerine sahipken, A3 Sedan’da ise bu değer 210 km/s.

İkinci motor seçeneği ise 35 TFSI. 4 silindirli 1,5 litrelik bu motor ise 150 hp güç ve 250Nm tork değerlerini veriyor. Gücü 7 ileri S tronic şanzımanla aktaran bu modelin durur halden 100km/s hıza ulaşma süresi 8,4 saniye. Modelin azami hızı ise Sportback gövde tipinde 224 km/s, sedanda ise 232 km/s. 

Yeni donanımlar, yeni seviyeler

Yeni A3 Türkiye’de her iki gövde tipinde de iki farklı donanım seviyesinde alınabiliyor. İlk donanım seviyesi daha önce Design olarak bilinen Advanced, ikinci donanım seviyesi ise daha önce Sport olarak adlandırılan S Line.

Her iki gövde tipinde de aynı özellikleri barındıran donanım seviyelerinin Advanced ve S Line seçeneklerinde Leatherette döşeme, Akıllı Telefon Arayüzü, Audi Virtual Kokpit Plus, Audi Phone Box, arka bölümde 2 USB girişi, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Park Asistanı, Pre Sense Front ve Pre Sense Basic Çarpışma Önleyici Sistemler, Ön-Arka LED farlar, Dinamik Sinyal, Audi Drive Select, e-Call gibi daha önceki nesilde bulunmayan konfor ve güvenlik özellikleri yer alıyor. 

Bununla birlikte Advanced donanımında Elektrikli Sürücü Koltuğu, Hız Sabitleme ve 4 yönlü bel destek ayarı; S Line’da ise, Uyarlanabilir Hız Sabitleme, Spor Koltuk ve bunun bir özelliği olarak 2 yönlü bel destek ayarı da yer alıyor. 

Birçok özelliğiyle sınıfında tek

A3’ün yeni nesli, birçok öğesiyle sınıfında tek olma özelliğine sahip. A3 Sportback ve A3 Sedan’da standart olarak sunulan Park Asistanı, 2 bölgeli otomatik klima, metalik renk, panoramik cam tavan, kablosuz şarj ünitesi ve isteğe bağlı alınabilen Konfor Paketi’yle sunulan ön koltuk ısıtma ve anahtarsız giriş özellikleriyle fark yaratıyor. 

Ayrıca her iki gövde seçeneğinin Advanced donanım seviyesinde bulunan 4 yönlü bel destek ayarı ve S line donanım seçeneğinde bulunan Uyarlanabilir Hız Sabitleme de bu sınıftaki ilklerden.

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