YENİ 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED’IN REKLAM FİLMİNDE ÜNLÜ TENİSÇİ NOVAK DJOKOVIC BOY GÖSTERİYOR!

Fransa Açık Tenis Turnuvası’nı yıllardır destekleyen PEUGEOT, turnuvanın bu yılki etabıyla birlikte güçlü modeli 508 SPORT ENGINEERED için yeni reklam kampanyasını devreye aldı. Kampanyanın kahramanı ise günümüz tenis dünyasının 1 numarası, 2016 Fransa Açık Tenis Turnuvası Şampiyonu ve aynı zamanda PEUGEOT uluslararası marka elçisi Novak Djokovic oldu. Bu kapsamda çevreci kimliğiyle bilinen ünlü tenisçi Djokovic ve performanslı olduğu kadar çevreci bir yapıya sahip 508 SPORT ENGINEERED, aynı ortak değerlerle reklam filminde buluşuyor. 322 hafta boyunca ATP sıralamasında en üst sırada yer alan Novak Djokovic, aynı zamanda mükemmellik, çekicilik ve heyecan olmak üzere PEUGEOT’nun temel değerlerini de paylaşıyor. Dört tekerlekten çekiş, şarj edilebilir hibrit benzinli güç-aktarma sistemi ve 360 HP güç ile 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, WLTP standartlarına göre km başına 46 gram CO2 salınımına sahip düşük emisyon değerli yapısını yüksek performansıyla bir arada sunuyor.

PEUGEOT, uzun yıllardır desteklediği Roland-Garros Fransa Açık Tenis Turnuvası’nın 2021 organizasyonuyla birlikte, yeni 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED reklam kampanyasını da devreye aldı. Reklam filminin kahramanı ise 2016 Fransa Açık Tenis Turnuvası şampiyonu ve aynı zamanda PEUGEOT’nun uluslararası marka elçisi Novak Djokovic oldu. Yeni reklam filminde, başarılı tenisçi Djokovic’in çevre korunmasına destek veren kimliği, çevre bilinciyle yüksek performansı harmanlayan Neo-Performance konseptine sahip 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED ile aynı değerlerde buluşuyor. 322 hafta boyunca ATP sıralamasında zirvede yer alan Novak Djokovic, PEUGEOT markasının temel değerleri olan mükemmellik, heyecan ve çekicilik unsurlarını da benimsiyor ve bu açıdan reklam filminde üst düzey bir uyum sergileniyor. Ayrıca reklam kampanyasında 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED’in performans ve sessizlik kavramları bir arada işleniyor. PEUGEOT tarafından bugüne kadar üretilen en güçlü seri üretim otomobil olan 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, elektrik teknolojisi sayesinde hem gürültü hem de emisyon açısından çevre dostu performans sağlayabildiğini gösteriyor. Otomobilin bu yapısı, maç öncesi sahada sessizlik talep etmesiyle bilinen Novak Djokovic ile doğal bir ortak noktayı da oluşturuyor.

2021 Roland-Garros’un açılışında lanse edilen reklam kampanyasını değerlendiren PEUGEOT CEO’su Linda Jackson; “PEUGEOT’da Neo-Performance, düşük CO2 emisyonları için sportiflik ile elektrikli teknoloji arasında mükemmel bir işbirliği ortaya koyan sorumlu spor otomobiller anlamına geliyor. Dünyanın önde gelen tenisçisi Novak Djokovic, yeni 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED aracımız için ideal bir marka elçisi. Yüksek performans ve çevresel sorumluluk, yeni reklam kampanyamıza da yansıyor” dedi. Başarılı tenisçi Novak Djokovic ise: “PEUGEOT markasını formamda sergilemekten gurur duyuyorum ve 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED’a ilk binenlerden biri olmanın onurunu yaşadığım için çok mutluyum. Çevreyi korumaya çok önem veren bir sporcu ve sorumluluk sahibi bir vatandaş olarak PEUGEOT’nun elektrikliye geçiş stratejisini yürekten destekliyorum. Ayrıca PEUGEOT’nun tüm Roland Garros oyuncularına tamamen elektrikli bir araç filosu ile ulaşım sağlıyor olmasını da takdir ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Performans ve çevreci motor 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED’da

PEUGEOT; geçmişi, iddialı elektrikliye geçiş stratejisi ve kullanıcılara farklı motor tiplerini seçme olanağı sunan ‘seçme özgürlüğü’ yaklaşımı ile enerji geçişine olan bağlılığını sürdürmeye devam ediyor. 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED ise çevre bilinci ve performansı harmanlayan Neo-Performance konsepti ile bu bağlılık ve kararlılığı ortaya koyuyor. Dört tekerlekten çekiş, şarj edilebilir hibrit benzinli güç-aktarma sistemi ve 360 HP güç ile 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, yüksek performans ve düşük emisyonu (kilometre başına 46 gram CO2, WLTP protokolü) en iyi şekilde buluşturuyor.