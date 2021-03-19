YENİ 308 PEUGEOT’NUN YENİ YÜZÜ

Duyguları harekete geçiren ve heyecan verici bir tasarıma sahip olan yeni PEUGEOT 308 markanın yeni logosunu taşıyor. Optimize edilen platform daha da geniş bir iç mekanı beraberinde getirirken, aracın modern dinamizmini ve karakterini daha da vurguluyor.

Yeni PEUGEOT 308; en güncel sürüş destek sistemleri, yeni PEUGEOT i-Cockpit® ve sezgisel, bağlantılı ve son derece modern bir bilgi-eğlence sistemi olan i-Connect® Advanced başta olmak üzere yenilikçi teknolojilerle donatılıyor.

Her bir ayrıntısına kadar verimli ve yüksek performanslı olacak şekilde tasarlanan yeni PEUGEOT 308, markanın seçme özgürlüğü yaklaşımına uygun olarak plug-in hibrit, benzinli ve dizel olmak üzere farklı motor seçenekleri ile sunuyor.

Yeni PEUGEOT 308, satışa sunulduğu ülkeye bağlı olarak, markanın %100 dijital satın alma, takas, finansman ve teslimat yeri belirleme gibi avantajlar sağlayan çevrimiçi satış sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

ETKİLEYİCİ CAZİBE

Yeni PEUGEOT 308 gövde tasarımını değiştirerek segmentindeki konumunu daha da güçlendiriyor. 55 mm uzayan dingil mesafesi silüeti uzatırken arka koltuk yolcularına daha fazla alan sunuyor. Zarif burunla birlikte 20 mm azalan yükseklik, motor kaputunu görsel olarak uzatıyor.

Yeni PEUGEOT 308, aerodinamik verimlilik hedefine ulaşmak için tasarımını ve yapısını sadece dıştan değil, içeriden de geliştirmeye odaklandı ve kapsamlı bir tasarım optimizasyonu ile gövdeyi sıkıştırma performansı sayesinde bu noktada başarılı oldu.

Yeni PEUGEOT 308'in dış yüzey tasarımları, yapıya mümkün olduğu kadar yakın ve uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Bu durum, iz genişliğinde artış olmamasına karşın kanatlarda elde edilen artış olarak kullanıcılara yansıyor.

Yan cephe boyunca uzanan yalın ve pürüzsüz yüzeyler, keskin tasarımlı ön ve arka tekerlek uzantıları ile birleşerek güçlü ve dinamik bir karakter oluşturuyor. Yan silüet tasarımı, marka kimliğinin geçmişine dayanıyor (PEUGEOT 205, 208, 308 ...), ama aynı zamanda uygulanan detaylarla birlikte canlı ve dinamik bir tasarıma katkı sağlıyor.

Aerodinamik performans açısından büyük öneme sahip arka tasarım, tanımlanan hatchback silüetine uygun geçiş noktaları temel alınarak rüzgar tüneli formunda tasarlandı. Bu noktada arka taraf boyunca uzanan karakteristik omuz çizgisine kadar tavandaki hat da çok önemli bir rol üstleniyor. Tüm bu unsurlar aynı zamanda yeni PEUGEOT 308’in dinamizmine katkı sağlayan şık bagaj spoyleri ile birlikte aerodinamik performansı mükemmelleştiriyor.

Yeni PEUGEOT 308, PEUGEOT DNA'sına sıkı sıkıya bağlı bir otomobil. Ateşli ve keskin detaylarıyla üst sınıfın ve dinamik otomobil dünyasının referans modellerinden biri.

Yeni PEUGEOT 308, tamamen özgün ön ızgarasında yeni PEUGEOT logosunu taşıyor. Logonun konumu, kademe kademe ona doğru yönelen ızgara desenleriyle vurgulanıyor.

Bir tasarım ve teknolojik evrim olarak sürüş destek sistemlerine ait radar, armanın arkasına gizleniyor ve ızgaranın merkezi parçası haline geliyor. Yeni tasarımla birlikte plakalık ön tamponun daha alt bölgesinde konumlandırılıyor.

Ön farlar baz donanım seviyesinden itibaren LED teknolojisiyle donatılıyor. Keskin ve ince tasarımıyla farlar, yeni PEUGEOT 308'in dinamik karakterine katkıda bulunuyor. Farlar görsel olarak ön tampondaki aslan dişi şeklindeki gündüz farlarıyla uzatılıyor. Bu ışık imzası, hem gündüz hem de gece henüz ilk göz temasında fark edilen güncel PEUGEOT stiliyle mükemmel bir uyum sergiliyor. GT / GT Pack donanım seviyelerinde, Full LED farlar daha da ince bir tasarıma sahip ve günlük kullanımda daha fazla verimlilik ve güvenlik için PEUGEOT Matrix LED teknolojisiyle donatılıyor.

Arka stop lambalarında modern, markaya özgü bir ışık imzası için 3 pençe görünümüne sahip Full LED far teknolojisi kullanıyor.

Yeni PEUGEOT 308, 7 farklı gövde rengiyle sunuluyor:

Spor Yeşil, Vertigo Mavi, Elixir Kırmızı, İnci Beyaz, Buz Beyaz, Tekno Gri, İnci Siyah

TEKNOLOJİK RUH, yeni PEUGEOT i-Cockpit

PEUGEOT i-Cockpit® marka DNA’sının bir parçasını oluşturuyor. Her nesilde geliştiriliyor ve modernize ediliyor. Yeni PEUGEOT 308 ile birlikte yeni bilgi-eğlence sistemi PEUGEOT i-Connect® de ergonomi, kalite, tasarım ve teknoloji açısından gelişmeye devam ediyor.

Yeni kompakt direksiyon simidinde, yeni sürüş destek sistemlerini kullanırken sürücünün direksiyon simidini tuttuğunu algılayan sensörler bulunuyor. Ergonomik, isteğe bağlı olarak ısıtmalı olarak sunulan direksiyon simidi tüm fonksiyonlara erişim sağlıyor:

• Radyo, medya, telefon, sürüş destek sistemleri.

Göz hizasında konumlandırılan göstergeler, Active donanım seviyesinden itibaren 10 inçlik dijital bir gösterge ekranı olarak sunuluyor. GT ile birlikte devreye 3-Boyutlu bir gösterge giriyor. Tamamen yapılandırılabilir ve kişiselleştirilebilir olan dijital ekranda, doğrudan kumanda kolundan değiştirilebilen; TomTom bağlantılı Navigasyon, Radyo/Medya, Sürüş Destek Sistemleri, Enerji Akışı vb olmak üzere çeşitli görüntüleme modları bulunuyor.

Yeni PEUGEOT 308’in ön konsol yapısı “yüksek havalandırmalı” bir mimariye dayanıyor. Bu mimari, havalandırma ızgaralarını hem en verimli hem de sürücü / yolcu için en konforlu konuma yerleştiriyor. Bu düzen, dijital ekrandan biraz daha alçakta olan standart 10 inçlik merkezi dokunmatik multimedya ekranını sürücüye daha yakın ve sürücünün elinin altında konumlandırma olanağı sunarken ayrıca ön konsola daha doğal uyarlanabilmesini sağlıyor.

Yeni PEUGEOT 308, Allure donanım seviyesinden başlayarak, fiziksel klima panelinin yerini alan tamamen yapılandırılabilir sanal i-toggle panel ile donatılıyor. Merkezi ekranın karşısına açık bir kitap görünümü sunacak şekilde konumlandırılan panel segmentte benzersiz bir görünüm ve ileri teknoloji düzeyi vadediyor.

Her bir i-toggle, kullanıcının tercihine göre klima ayarları, telefon rehberi, radyo istasyonu, uygulama başlatma gibi fonksiyonlara atanabilen dokunmatik bir kısayol tuşu olarak kullanılabiliyor.

Yeni PEUGEOT 308’deki PEUGEOT i-Cockpit® “sürücü odaklı” ekran yaklaşımını sürdürüyor. Bu yaklaşım sürücü için optimize edilmiş bir ergonomi sunarken, aynı zamanda ön yolcunun kokpitten dışlanmamasını sağlıyor ve ön yolcu için de üstün kullanım ergonomisi sunuyor. Aynısı, ön yolcunun erişimine açık olan orta konsol için de geçerli. Ön sıradaki iki koltuğun arasında dengeli bir boş alan yaratmak iç mekan tasarımının hedeflerinden biriydi.

Orta konsol, yeni iklimlendirme ünitesinin kazandırmış olduğu alanı en iyi şekilde değerlendiriyor. Otomobilin tüm dinamik kontrolleri sürücü tarafındaki bir kavis üzerine yerleştiriliyor:

Geri (R), Boş (N) ve Sürüş (D) olmak üzere şanzımanın modları dışında Park ve Manuel olmak üzere iki ayrı buton ile 8 ileri tam otomatik şanzıman için yeni bir kumanda,

Motor seçeneğine bağlı olarak Elektrikli, Hibrit, Eko, Normal ve Spor sürüş modu butonu.

Orta konsol kablosuz telefon şarj özelliği de bulunan özel bir yuvaya kadar uzanıyor. Konsolun kalan alanları depolama alanı ve kabin içi konfor için tasarlanmış durumda:

İki adet büyük boy bardak tutucu,

İki adet USB type-C soketi (şarj ve şarj/veri),

34 litreye varan çok sayıda saklama alanı,

Kol dayama

Yeni PEUGEOT 308 bu noktada da yeni standartlar belirliyor. İç mekan, malzemelerin çeşitliliği ve kalitesiyle dikkat çekiyor. Merkezi ekranın arkasına gizlenen LED ortam aydınlatması (8 renk arasından seçim yapılabilir), donanım seviyesine bağlı olarak ön göğüs kaplaması, kumaş, Alcantara® veya gerçek alüminyum parçalardan oluşan kapı panelleri süslemelerini de aydınlatıyor.

TEKNOLOJİK RUH, PEUGEOT i-Connect ve i-Connect Advanced

Yeni bilgi-eğlence sistemi, herkesin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere akıllı telefon dünyasının ve otomotiv dünyasının en güncel çözümlerini kullanıma sunuyor. Her bir sürücü (8 profile kadar) ergonomik ve günlük kullanıma uyumlu olacak şekilde ekranı, iklimlendirmeyi ve kısayol tercihlerini tanımlayabiliyor ve kaydedebiliyor.

Artık kablosuz olan Mirror Screen işlevi aynı anda iki telefonu Bluetooth ile bağlama olanağı sunuyor.

Merkezi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü ekran, tamamen ve kolayca kişiselleştirilebiliyor, “araçlar” veya kısayollarla çoklu pencere kullanımı sunuyor.

Soldan sağa farklı menüleri arama, yukarıdan aşağıya bildirimlere göz gezdirme ve üç parmakla basarak uygulama listesine bakma şeklinde son derece pratik bir kullanım sunuyor.

Tıpkı bir akıllı telefonda olduğu gibi, dokunmatik “Ana Sayfa” düğmesine basarak kolayca ana sayfaya geri dönülebiliyor.

Ekranın üst kısmında bulunan kalıcı bir sütunda; dış sıcaklık, iklimlendirme, araçlar sayfalarındaki konum, bağlantı verileri, bildirimler ve saat gösteriliyor.

PEUGEOT i-Connect Advanced, yüksek performanslı ve verimli TomTom bağlantılı navigasyonu ile eksiksiz bir teknolojik deneyimi kullanıma sunuyor. Harita, okunabilir bir yapı için 10 inçlik ekranın tamamında gösteriliyor ve navigasyon canlı olarak güncelleniyor.

Doğal bir sesli komut sistemi olan “OK PEUGEOT” komutu, günlük yaşamda güvenliği ve kullanım kolaylığını artırmak için kullanılabiliyor, bilgi-eğlence işlevleriyle ilgili tüm gereksinimlere erişim sağlıyor.

Sistem, doğru kullanım konusunda rehberlik yapmak ve soruları yanıtlamak için entegre veriler ve yönlendiriciler içeriyor.

TEKNOLOJİK RUH, sürüş destek sistemleri

Yeni 308, en güncel sürüş destek sistemleriyle, markanın teknoloji anlamında tüm bilgi birikimi ve deneyiminden yararlanıyor.

Dur-Kalk özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi (EAT8 otomatik şanzıman ile) ve Şerit Konumlandırma Asistanı’nı kapsayan Drive Assist 2.0 Paketi (yıl sonunda sunulacak) ile yarı otonom sürüşe doğru önemli bir adım daha atılıyor. Ayrıca, bölünmüş yollar için 3 yeni işlev daha bulunuyor:

Yarı otonom şerit değiştirme özelliği sürücünün öndeki aracı sollamasını ve ardından 70 km/s’den tekrar 120 km/s’ye çıkmasını öneriyor.

Öngörülü hız önermesi, sürücüye hızını (hızlanma veya yavaşlama) hız sınırı tabelalarına göre ayarlamasını öneriyor.

Viraj Hızını Uyarlama, 180 km/s’ye kadar hızlarda aracın hızını virajın açısına bağlı olarak ayarlıyor.

Yeni PEUGEOT 308, standart veya isteğe bağlı olarak daha çok üst segmentlere özgü yeni özelliklerle donatılıyor:

Uzun menzilli kör nokta uyarısı (75 metre),

Arka trafik uyarısı (geri manevra anında yakında bir tehlike olması halinde

sürücüyü uyarıyor),

Entegre temizleme başlığına sahip yeni yüksek çözünürlüklü 180° açılı geri görüş kamerası,

4 kameralı (ön, arka ve yan) 360° park yardımcısı,

Yakın mesafe dedektörlü anahtarsız giriş ve çalıştırma,

Buz çözme özelliğine sahip ısıtmalı ön cam ve ısıtmalı direksiyon simidi,

Yolcu adedi ve aracın şeritteki yönünü de içeren konum bilgisi ile “E-call+” acil durum çağrısı,

Geri vitese takıldığında dikiz aynalarının düzenlenmesi.

Yeni PEUGEOT 308, donanım seviyesine bağlı olarak sürüş destek, güvenlik ve konfor olmak üzere zengin donanım seviyesiyle sunuluyor:

Araçlar arası mesafe ayarı ile Dur-Kalk özelliğine sahip uyarlanabilir hız sabitleme sistemi (EAT8 otomatik şanzıman ile),

Araçlar arası mesafe ayarı ile manuel şanzımanda 30 km/s fonksiyonuna sahip uyarlanabilir hız sabitleme sistemi,

Çarpışma uyarı sistemi ile otomatik acil durum freni (versiyona bağlı olarak 7 km/s’den 140 km/s’ye kadar gece gündüz yayaları ve bisikletlileri algılıyor),

Yön düzeltme özelliği ile şerit (veya yol dışına) takip sistemi,

Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı sistemi, uzun sürüş sürelerinde ve 65 km/saatin üzerindeki hızlarda direksiyondaki mikro hareketleri analiz ederek sürücünün dikkatini ve uyanık olup olmadığını algılıyor,

Otomatik uzun far yardımcısı

Genişletilmiş trafik işareti tanımlama sistemi (dur, tek yön, sollama yasak, sollama yasağının sonu, vs.),

Tavan Perdesi ile donatılan açılır tavan,

Çevre, iç denetim ve kilit alarmı,

Tüm versiyonlarda elektrikli el freni.

MÜKEMMEL UYUM, doğal verimlilik

Yeni PEUGEOT 308, EMP2 (Verimli Modüler Platform) çoklu enerji platformunun evrilmesiyle geliştirildi. Söz konusu platform aynı gövdede tamamen elektrikli versiyonlar sunma olanağı da tanıyor. Satış başlangıcıyla birlikte iki adet Plug-in hibrit versiyon sunuluyor.

Platform, daha fazla verimlilik, güvenlik, sürüş keyfi ve konfor için yeni yapısal unsurlardan oluşuyor.

Yeni PEUGEOT 308 segmentindeki konumunu daha da güçlendirmek için gövde boyutlarını değiştiriyor:

Uzunluğu 4,36 m (+11 cm),

Daha eğimli ön cam daha geriye kayıyor,

Dingil mesafesi 55 mm artarak 2.675 mm ulaşıyor ve arka koltuk yolcularına daha fazla alan sunuyor,

20 mm daha alçak, yükseklik 1,44 m.

Bagaj hacmi 412 litre, ayrıca bagaj zeminin altında 28 litre daha bölmeli bir saklama alanı daha bulunuyor. Arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1.323 litreye kadar çıkıyor.

Yeni PEUGEOT 308, 0.28 Cx ve 0.62m² SCx sürtünme kat sayısı değerleri ile son derece gelişmiş bir aerodinamik performans sergiliyor. Görünen ve daha az görünen tüm yapı elemanları tasarım olarak aerodinamik açıdan optimize edilmiş durumda (tamponlar, reflektörler, difüzör, direkler, aynalar, gövde altı panelleri, vb.) Aynı şekilde, tekerlek tasarımı daha iyi bir aerodinami sağlıyor ve performansa katkıda bulunuyor.

Yeni PEUGEOT 308, Sınıf A ve A+ sürtünme verimliliğine ve 16 inç ile 18 inç arasında boyutlara sahip lastiklerle donatılıyor ve markanın üstün yol tutuş ve sürüş özelliklerini karşılıyor.

Tüm geliştirme süreci boyunca verimlilik en önemli öncelik olarak ele alındı. Yeni platform, yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı oluyor ve yeni PEUGEOT 308’in CO₂ emisyonlarını azaltıyor.

Titreşim konforunu artırmak için, yapısal elemanlar optimize edilerek gövde rijitliği arttırıldı. Örnek yol tutuş özellikleri, sınıfının en iyisi sürüş konforu, 10,5 metre kaldırımlar arasında dönüş çapı ile şehir içinde üstün manevra kabiliyeti ve mükemmel sürüş keyfi ile yeni PEUGEOT 308 her zamankinden fazlasını vadediyor.

MÜKEMMEL UYUM, konforlu ve rahat atmosfer

Yeni PEUGEOT 308’in koltukları gelişmiş konfor seviyesi sunmak ve kullanılan malzemelerin kalitesini vurgulamak üzere tasarlandı: gelişmiş benekli dokuma, teknik ağ, alcantara, kabartmalı deri ve renkli nappa deri. GT versiyonlarında, konsolu, kapı panellerini ve ön gövde yüzeylerini vurgulayan Adamite renkli iplik dikiş devreye giriyor.

Ön koltuklar standart veya isteğe bağlı olarak hem ergonomi hem de güvenliği destekleyen AGR onaylı (Aktion für Gesunder Rücken). Koltuklar ayrıca iki hafıza özelliğine sahip 10 yönlü elektrikli koltuklarla da donatılabiliyor. Bunun dışında her iki ön koltuk da isteğe bağlı olarak farklı program seçeneklerine sahip 8 modüllü pnömatik masaj sistemi ve koltuk ısıtması ile donatılabiliyor.

Daha uzun dingil mesafesi (+55 mm) konfora doğrudan olumlu yansıyor ve arka koltuk yolcularına daha fazla diz mesafesi sunuyor. Sınıfının en gelişmiş bağlanabilirlik çözümlerini kullanıma sunan yeni PEUGEOT 308’de Allure donanım seviyesinden itibaren orta konsolun arkasında 2 adet USB type-C soketi (şarj ve şarj/data) bulunuyor. Arka koltuk sırasının (2/3-1/3) ortasındaki kapağın açılmasıyla; iki adet bardak tutucu ve bir telefon tutucusu ile donatılan bir kol dayama ortaya çıkıyor.

Teknoloji, yeni PEUGEOT 308’deki camların da gelişimine olumlu etki ediyor:

Tam ısıtmalı ön cam,

Önde ve arkada daha kalın camlar,

Versiyona bağlı olarak akustik lame ön ve yan camlar,

Allure donanım seviyesinden itibaren çerçevesiz iç dikiz aynası, hibrit versiyonlarda ise mavi renkli bir LED içeriyor ve dış dünyaya aracın sıfır emisyonla sürüldüğünü gösteriyor.

Klima sistemi, yolcuların termal konforunu artıran yeni bir sistemden yararlanırken, 2. sıradaki yolcular orta konsolun arkasındaki havalandırma ızgaralarının keyfini çıkarabiliyor.

Yeni PEUGEOT 308, içerideki havayı iyileştirmek üzere, araca giren havanın kalitesini sürekli olarak izleyen ve iç sirkülasyonu otomatik olarak etkinleştiren AQS (Hava Kalitesi Sistemi) ile donatılıyor. GT donanım seviyesinden itibaren sunulan Temiz Kabin hava işleme sistemi kirletici gazları ve partikülleri filtreliyor. Hava kalitesi, merkezi dokunmatik ekranda gösteriliyor.

Fransız ses sistemi uzmanı Focal işbirliği ile yeni PEUGEOT 308 için hazırlanan benzersiz FOCAL® Premium Hi-Fi ses sistemi, 3 yıldan daha uzun süreli ortak tasarım çalışması sonucu geliştirildi.

FOCAL® Premium Hi-Fi sistemi, özel patentli teknolojilere sahip 10 hoparlörden oluşuyor:

4 adet alüminyum ters kubbe TNF tweeter,

4 adet Polyglass membranlı ve 165 mm TMD (Tuned Mass Damper) süspansiyonlu woofer/mid,

1 adet Polyglass center,

1 adet oval üç bobinli subwoofer Power Flower™.

Hoparlörler, yeni bir 690W 12 kanal amplifikatör (güçlendirilmiş D sınıfı teknoloji) ile beslenirken, sistem ARKAMYS dijital ses işlemcisi ile tamamlanıyor. PEUGEOT ve Focal ekipleri, her bir yolcuya benzersiz bir ses deneyimi yaşatmak için her hoparlöre özel bir konum belirlemek üzere birlikte çalıştı. Kararlı ve kesin Ses dağılımı, net ve ayrıntılı sesler ve derin ve güçlü baslar benzersiz bir kabin içi müzik deneyimi yaşatıyor.

MÜKEMMEL UYUM, motor seçenekleri

Marka için çok değerli olan Seçme Özgürlüğü yaklaşımına uygun olarak yeni PEUGEOT 308, satışa sunulduğu ülkelere bağlı olarak 2 adet Plug-in hibrit motor seçeneğiyle sunulacak:

HYBRID 225 e-EAT8 / İki tekerlekten çekişli / 180 HP (132 kW) PureTech benzinli motor ve e-EAT8 otomatik şanzımana entegre an 81 kW elektromotor / km başına 26 gr C0₂ ve 59 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili (WLTP normuna uygun olarak, onay sürecinde),

HYBRID 180 e-EAT8 / İki tekerlekten çekişli / 150 HP (110 kW) PureTech benzinli ve e-EAT8 otomatik şanzımana entegre 81 kW elektromotor / km başına 25 gr C0₂ ve 60 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili (WLTP normuna uygun olarak, onay sürecinde),

12,4 kWh kapasiteye ve 102 kW güce sahip lityum-iyon bataryanın standart olarak 3,7 kW tek fazlı şarj cihazı ve isteğe bağlı olarak 7,4 kW tek fazlı şarj olmak üzere iki farklı entegre şarj çözümü farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılıyor.

Tahmini şarj süreleri aşağıdaki gibi:

Wall Box (32 A) 7,4 kW ile tek fazlı (7,4 kW) entegre şarj cihazıyla tam şarj için 1 saat 55 dakika,

Güçlendirilmiş priz ile (16 A), tek fazlı (3,7 kW) entegre şarj cihazıyla tam şarj için 3 saat 50 dakika

Güçlendirilmiş priz ile (8 A), tek fazlı (3,7 kW) entegre şarj cihazıyla tam şarj için 7 saat 05 dakika

Yeni PEUGEOT 308, 117 gr/km’den başlayan CO₂ emisyon değerlerine sahip aşağıdaki içten yanmalı motorlarla sunuluyor. Motorlar WLTP (Dünya Genelinde Uyumlaştırılmış Hafif Araçlar Test Prosedürleri) protokolüne göre onaylanıyor en güncel Euro 6 emisyon normunu karşılıyor.

Benzinli, 1,2 litre hacimli 3 silindirli:

PureTech 110 S&S MT6,

PureTech 130 S&S MT6,

PureTech 130 S&S EAT8.

Dizel, 1,5 litre hacimli 4 silindirli:

BlueHdi 130 S&S MT6,

BlueHdi 130 S&S EAT8,

PEUGEOT ekosistemi

PEUGEOT, müşterilerini enerji geçişinde desteklemek için farklı ayaklardan oluşan bir dizi hizmet sunuyor.

PEUGEOT Easy-Charge veya müşterilerimizin farklı şarj çözümlerine erişimini nasıl kolaylaştırabiliriz:

Ev veya ofis kullanımı için çok çeşitli ekipmanlarla (güçlendirilmiş priz, Wall Box, Smart Wall Box, vs...) uygun şarj çözümleri, önerilen ortaklarımız sayesinde ihtiyaç duyulan elektrik tesisatının ve en iyi şarj çözümünün değerlendirilmesi ve son kurulumun gerçekleştirilmesi,

Avrupa genelindeki 220.000 adedin üzerinde terminalden oluşan bir şarj ağına erişim sağlayan Free2Move aracılığıyla halka açık şarj çözümleri: mesafe, hız ve şarj fiyatına göre terminal seçimi.

PEUGEOT Easy-Care veya keşif sürecinde müşterilerimize nasıl güven veririz ve tam bir gönül rahatlığı içinde araçlarının keyfini çıkarmalarını sağlarız:

PEUGEOT web sitelerinde elektrik araç yelpazemizi daha yakından keşfetmenize yardımcı olacak yeni simülatörler ve dijital rotalar.

Tek bir finansman paketine dahil edilen uyarlanmış servis sözleşmeleri ve yol yardım çözümleri.

Araç bataryasının kapasite seviyesini garanti altına alarak aracın 2.el satışını kolaylaştıran bakım sonrası batarya kapasitesi sertifikası.

Batarya, şarj kapasitesinin %70’i için 8 yıl veya 160.000 km garanti.

MyPeugeot® akıllı telefon uygulamasından veya merkezi ekrandan aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebiliyor:

Termal ön iklimlendirmeyi başlatma veya programlama. Bir konfor avantajından çok daha fazlasını bünyesinde barındıran bu özellik, araç şarjda olduğunda kullanıcının menzili optimize etmesine (İlk çalıştırma aşamasında ayarlanan ortam sıcaklığına daha kısa sürede ulaşma) ve daha kısa sürede optimum batarya çalışma sıcaklığına ulaşma olanağı sunuyor.

Batarya şarjını kontrol etme, programlama, başlatma veya zaman ayarı ile öteleme.

Müşteri, satışa sunulduğu ülkeye bağlı olarak, akıllı telefon, tablet veya PC olmak üzere çevrimiçi satış sitesi üzerinden yeni aracını satın alabiliyor, eski aracını takasa bırakabiliyor ve yeni aracı için finansman sağlayabiliyor. Her bir müşteri, tüm güvenlik standartları uygulanmak üzere ücretsiz olarak araçlarını evlerinde teslim alma özgürlüğünün keyfini sürebiliyor.

PEUGEOT, yeni logosuyla kişiliğini ve karakterini ortaya koyuyor. Yeni PEUGEOT 308, markanın ürün gamı içerisinde bu logoyu kullanan ilk otomobil olarak öne çıkıyor. Fransız bilgi birikimi ve geleneklerini taşıyan marka, geçmişten günümüze sahip olduğu deneyim ve küresel bir kalite yaklaşımıyla tamamen yeni bir sayfa açıyor. PEUGEOT markası, mevcut ve gelecekteki müşterilerine gereksinimlerini karşılayan bir marka sunmayı amaçlıyor.

Yeni PEUGEOT 308, 2021 yılının 2. yarısında Avrupa’da satışa sunulacak ve Fransa’da Mulhouse’da üretilecek.