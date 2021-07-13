Yeni 2022 Opel Astra tanıtıldı

Geçtiğimiz dönemde paylaşılan resmi ipucu görselleri sayesinde ciddi bir değişim süecinden geçtiğini anladığımız yeni 2022 Opel Astra'nın örtüsü bugün tamamen kalktı. Yeni Astra önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de olacak.

Yeni Astra özellikleriyle neler sunuyor?

Yeni 2022 Opel Astra, artık Stellantis çatısı olmanın bir getirisi olarak Peugeot 308 gibi modellerin altyapısını da oluşturan EMP2 platformu üzerine inşa edilmiş. Bu sayede boyutlarında artış yaşanan şık hatchback'in kaputu altında da benzinli ve dizel ünitelerin yanı sıra PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistem dahil edilebilmiş. Ayrıca otomobilin torsiyonel sertliği de selefine kıyasla yüzde 14 artırılmış.

Yeni Astra'nın boyutlarına baktığımızda 4374 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1470 mm yüksekliğe ve 2675 mm aks mesafesine sahip. Böylelikle selefine kıyasla toplam uzunluğun 4 mm, aks mesafesinin 13 mm ve genişliğin 51 mm kadar arttığını görüyoruz. Yeni Astra'nın yüksekliğiyse selefine kıyasla 15 mm kadar azalmış. Öte yandan bagaj hacminin de 422 litreye (+52 lt) yükseldiğini belirtelim.

Motor seçenekleri

Yeni 2022 Opel Astra'nın giriş seviyesinde 110 beygir ve 130 beygirlik güç seçeneklerine sahip 1.2 litre turbo üç silindirli benzinli ünite görmekteyiz. Dizel tarafındaysa yine 130 beygir güç üreten turbo dört silindirli üniteye yer verilmiş.

Öte yandan yeni Astra'da 1.6 litre turbo benzinli ve bir elektrik motorunun kombine edildiği PHEV seçenekler de mevcut. Toplamda 180 beygir ve 225 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunulan hibrit sistemde 12.4 kWsa'lik batarya paketi sayesinde 50 kilometre saf elektrikli sürüş modu bulunuyor. Şanzıman seçenekleriyse tercih edilen motora göre 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şeklinde değişiyor.

İç ve dış tasarım

Yenilenen hatchback'in tasarımına baktığımızda Alman markanın 'Vizor' tasarımı hemen göze çarpıyor. Opel'in diğer yeni modellerinde de karşımıza çıkan bu tasarım anlayışında matrix LED farların parlak siyah bir panelle birbirine bağlandığını görüyoruz. Tamponun alt kısmında ise geniş bir merkez hava girişi ve küçük sis lambaları dikkat çekiyor.

Tavan, yan ayna kapakları, spoyler ve öndeki sütunların siyah renkte tasarlanarak kontrast oluşturulduğu modelin yepyeni tasarıma sahip jantları da gözlerden kaçmıyor. Arka taraftaki stop grubunun şekli ise kısa süre önce ülkemizde de satışa sunulan yeni Opel Mokka'ya göz kırpıyor.

Yeni Astra'nın iç mekanı da oldukça modern ve teknolojik. Sürücü odaklı bitişik ekran yerleşimi dahilinde 10 inç dijital gösterge paneli ve 10 inç multimedya ekranına yer verilmiş. Bunun yanı sıra yeni üç kollu direksiyon, piyano tuşu şeklinde sıralanan kontrol düğmeleri ve küçük vites seçim düğmesiyle oldukça sade görünen orta konsol da göze çarpan detaylar arasında.

Dur/kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, head-up display, Intelli-Drive yarı otonom sürüş sistemi ve 360 derece kamera gibi özelliklerin de listede bulunacağı yeni 2022 Opel Astra'nın fiyatı henüz belli değil.

Kaynak: donanımhaber.com