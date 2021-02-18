Yeni 2021 Nissan Qashqai tasarımı ve özellikleriyle büyülüyor

Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da sınıfının en çok satan modellerinden biri olan Nissan Qashqai sonunda üçüncü nesline merhaba dedi. Yeni nesil 2021 Nissan Qashqai, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle karşımıza çıktı.

Yeni Qashqai'nin tasarımında keskin çizgiler dikkat çekiyor. Ön bölümü domine eden V-Motion panjur tamponun alt kısmına kadar uzanıyor. Söz konusu ızgaranın uçlarından başlayarak şişkin kanerlara sahip motor kaputu da otomobile dinamik bir hava katıyor. Yeni Qashqai'nin ince LED aydınlatmalarını ve onların üzerinde kaş gibi konumlandırılmış LED gündüz aydınlatmalarını daha önce görmüştük. Tamponun kenarlarındaki üçgen biçimli dikey hava kanalları ise Ariya modelini anımsatıyor.

Keskin çizgiler yeni Qashqai'nin yan bölümünde de kendini gösteriyor. Çamurluk ve eteklerde karşımıza çıkan siyah plastik korumalar aracın SUV karakterine vurgu yaparken, siyah renkli tavan, sütunlar ve ayna kapaklarıyia güzel bir uyum yakalamış. Yeni Qashqai'nin jantlarının boyutu 20 inç'e kadar çıkıyor. Arka tarafta ise siyah bagaj spoyleri, yeni grafiklere sahip LED stoplar, onların kenarlarında hava kanalı gibi görünen tasarım detayı ve gümüş renkli difüzörle sade ama sportif bir tasarım yakalanmış.

Değişim rüzgarları yeni nesil Nissan Qashqai'nin iç mekanında da devam ediyor. Bu alandaki yerleşim X Trail'dekine fazlasıyla benziyor. Sürücünün hemen önünde multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyon ve 12.3 inç boyutunda tamamen kişiselleştirilebilir TFT gösterge ekranı bulunuyor. Multimedya ekranı ise günümüzdeki pek çok modelde olduğu gibi konsolun merkezine tablet ekran şeklinde tutturulmuş. Onun hemen altında iklimlendirme ayarları, orta konsolda ise yeni vites topuzunun da dahil olduğu elektronik park freni, kablosuz akıllı şarj ünitesi gibi detaylar bulunuyor.

Yeni 10.8 inç head-up display'in de özellikleri arasında bulunduğu yeni nesil Qashqai'deki 9 inç ekrana sahip multimedya sistemi Android Auto, Apple CarPlay, Google Asistan ve Amazon Alexa desteğine sahip. Ayrıca NissanConnect ve yedi cihaza kadar WiFi desteği de yeni Qashqai'nin bağlantı özellikleri arasında. Güvenlik teknolojilerinde ise navigasyon verilerine göre hareket edebilen ProPILOT sistemi ve çok daha fazlasını görmekteyiz.

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Yeni nesil Qashqai, Avrupa'da Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının CMF-C platformu üzerine yükselen ilk model olma özelliğine sahip. Bu platform sayesinde aracın yapısal sertliği yerini aldığı modele kıyasla yüzde 41 oranında artırılmış. Ayrıca yeni nesil model toplamda 60 kilogram ağırlık kaybı yaşamış. Örneğin sadece hafif kompozit malzemeden imal edilen bagaj kapağının sağladığı kilo haybı 2.6 kilogram olarak açıklandı.

Tüm bunların yanında yeni Qashqai'nin süspansiyon ve direksiyon sistemi de iyileştirilmiş. Direksiyon tepkisi iyileştirilmiş. Ayrıca 19 inç jantlarla tercih edilen 4x2 versiyonlarda arkada torsiyon çubuğu kullanılmış. 20 inç jantlarla alınan 4x4 Qashqai versiyonlarında ise arkada multilink düzen karşımıza çıkıyor. Uzunluğu 35 mm, aks mesafesi 20 mm, genişliği 32 mm ve yüksekliği 10 mm artan yeni Qashqai'nin bagaj hacminde de 50 litre artış söz konusu.

Yeni 2021 Nissan Qashqai'nin kaputu altında iki seçenek bulunuyor. Bunlar arasında dizel yok. İlk seçenek 12V hafif hibrit desteğine sahip 1.33 litrelik benzinli ünite. Söz konusu ünitenin 140/158 beygir güç ve 270 Nm tork sunan farklı güç seçenekleri mevcut. Manuel veya CVT şanzımanla tercih edilebilen motorun güçlü versiyonunda dört tekerlekten çekiş seçeneği de sunuluyor.

Yeni Qashqai'nin kaputu altındaki en büyük yenilik e-Power adı verilen hibrit sistem. Söz konusu sistemde 190 beygir güç ve 330 Nm tork üreten bir elektrik motoru tekerleklere güç veriyor. 1.5 litrelik değişken sıkıştırma oranına sahip benzinli motor ise bataryaların doldurulması için jeneratör görevi görüyor.

Bu yaz Avrupa'da satışa sunulması planlanan yeni nesil Nissan Qashqai ilk etapta hafif hibrit sistemle tercih edilebilecek. e-Power sistemli Qashqai ise daha sonra piyasaya sürülecek.

Kaynak: donanimhaber.com / Barış Cankı