Yeni 2021 Honda Accord Türkiye fiyatı açıklandı

Honda Accord'un ekim ayı itibariyle Türkiye'ye dönüş yapacağını biliyorduk. Bugün düzenlenen lansmanla birlikte fiyat ve donanım seviyesi gibi detayları öğrenmiş olduk. Yapılan açıklamaya göre yeni 2021 Honda Accord fiyatı 540.000 TL'den başlıyor.

2021 Honda Accord, Türkiye'de Executive ve Executive+ adı verilen donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek. Yeni Accord; Platin Beyaz, Meteor Gri, Kristal Siyah ve Kuvars Mavi olmak üzere 4 farklı rengi seçeneği 16 Ekim 2021 tarihinde Honda bayilerinde yerini alacak.

Yeni 2021 Honda Accord fiyat listesi Versiyon Fiyat Honda Accord Executive 540.000 TL Honda Accord Executive+ 561.000 TL

Yeni Accord'un kaputu altında 1.5 litre VTEC turbo motor bulunuyor. 190 beygir güç ve 260 Nm tork üreten motorun birleşik yakıt tüketimi 7,3 lt/100 km olarak açıklandı. Yeni Accord standart olarak CVT şanzımanla eşlenmiş. Yeniden tasarlanan CVT'nin daha canlı ilk hareket performansı için önceki nesle kıyasla yüzde 11 daha düşük orana sahip olduğu belirtliyor. Söz konusu şanzıman D (Drive) ve S (Sport) gibi üç farklı tam otomatik modda kullanılabiliyor. Ayrıca direksiyon simidi üzerinde vites kulakçıkları da yer alıyor.

Yeni Accord; standart LED gündüz farları (DRL), altı LED’li kısa farı, LED sinyalleri, LED stop lambaları, fren lambaları, plaka lambası ve merkezi üçüncü stop lambası dahil LED dış aydınlatma unsurları ile öne çıkıyor. Yeni Accord 17 inç ve 18 inç olmak üzere iki farklı jant ebadıyla sunulurken; Honda mühendisleriyle birlikte geliştirilen lastikler, sürüş kalitesi ile yol tutuş özelliklerini iyileştirmeye ve aynı zamanda yuvarlanma direncini azaltmaya yardımcı oluyor. Yeni Accord ile Honda ilk defa seri üretim bir otomobil modelinde gürültüyü 6dB azaltan özel jantlara yer veriyor.

Yeni D sedanın iç mekanında ultra ince 7 inç TFT sürücü ekranı, sağ taraftaki büyük hız göstergesi ile birlikte sürüşle ilgili birçok önemli bilgiyi okunaklı bir şekilde iletiyor. Karakteristik Honda iç tasarım unsuru olan Soft-Touch vites kumandası da iç mekanın kalite algısını yükseltiyor. Merkezdeyse 8 inç dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Accord'da iki konum hafızalı ve sekiz yönlü elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğunun yanı sıra dört yönlü elektrikli ön yolcu koltuğu da sunuluyor. Otomobilin bagaj hacmi de 570 litre.

Yeni Accord’un Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma özelliği sayesinde sürücü anahtarı cebinden çıkarmadan araca yaklaştığında sistem devreye girerek kilit açılıyor. Araç çalıştırılmak istendiğinde yine anahtara ihtiyaç duyulmadan START/STOP düğmesine basılması yeterli oluyor. Yeni Accord’da bulunan ve sınıfında tek olmasıyla dikkat çeken Uzaktan Motor Çalıştırma özelliği kullanılarak sürücü, motoru uzaktan çalıştırmak için anahtar üzerindeki LOCK düğmesine basıyor ve ardından MOTOR düğmesine basılı tutuyor. Dörtlü flaşörler yanıp sönerek sinyalin alındığını teyit ederken motor çalıştırılıyor ve bu yöntem ile aracın motoru 10 dakika boyunca çalışmaya devam ediyor.

Honda Accord'da 4 kanallı ABS’ye sahip 4 tekerlekten disk frenleri, Elektronik Fren Güçlendiricisi ve her bir tekerlek üzerindeki dinamik yüke bağlı olarak fren kuvvetini önden arkaya otomatik olarak oranlayan Elektronik Fren Dağıtımı (EBD) işlevlerini içeriyor. Çevik Sürüş Asistanı tüm versiyonlarda ilk dönüş tepkisini ve viraj alma kabiliyetini iyileştirmek için frenleri devreye alıyor. Belirli bir eğim algıladığında otomatik olarak çalışan Yokuş Kalkış Desteği sayesinde sürücüler konforlu bir sürüş deneyimi yaşıyor. Yeni Accord’da sunulan i-SRS Sistemi, önden çarpışmanın şiddetine bağlı olarak optimum yolcu korumasını sağlamak, çarpma kuvvetinin ve olası kafa yaralanmalarının etkisini azaltmak için ön hava yastığını ve emniyet kemeri ön gergisini kontrol ediyor.

Marka içerisinde geliştirilen ve otonom sürüş opsiyonu sunan Honda SENSING, sürücüyü uyararak ve belirli koşullar altında sürücünün bir çarpışmadan kaçınmasını veya çarpışmanın şiddetini hafifletmesini sağlıyor. Yeni Accord’da sunulan Honda SENSING özellikleri arasında gelişmiş sürüş destek teknolojilerden biri olan Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi (CMBS) ve onunla entegre çalışan Çarpışma Uyarı Sistemi (FCW) yer alıyor. Bunların yanı sıra Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDW) ile birlikte çalışan Şeritte Tutma Asistanı (RDM) Sistemi sayesinde yeni Accord güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı sunuyor.

Yeni Accord’da sürücünün şerit içindeki konumunu korumasına yardımcı olmak için geliştirilen Şerit Koruma Destek Sistemi (LKAS) ve onunla uyumlu şekilde çalışan Elektrik Destekli Direksiyon (EPS) yer alıyor. Accord’un Düşük Hızda Takip (LSF) ile Uyarlanabilir Hız Sabitleme (ACC) gibi özellikleri sayesinde uzun yolculuklarda ve yoğun trafikte bile sürüş konforu yakalanabiliyor.

Kaynak: Donanımhaber