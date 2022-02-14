Yarıyıl Tatili Araç Kiralama Verileri Belli Oldu!

2 haftalık yarıyıl tatili milyonlarca öğrenci ve veli kadar birçok sektörün de yüzünü güldürdü. Özellikle kış turizmi açışından hareketli günler yaşanırken bazı otellerde doluluk oranı yüzde 90 seviyelerine çıktı. Ulaşım aracı olarak ise son zamanlarda ön plana çıkan araç kiralama işlemlerinin ara tatil analizi de ortaya çıktı. Online sistemler üzerinden araç kiralama hizmeti veren miniyol.com üzerinden yapılan işlemlere göre yapılan çalışma, kullanıcıların tercihlerini de istatistiklerle gözler önüne serdi.

En Ucuz Kiralama 150 TL’ye Yapıldı

Kiralamalarda lokasyon tercihlerine bakıldığında en çok İstanbul, İzmir, Trabzon, Adana gibi şehirler öne çıkarken bu yerlerde ise havalimanları en fazla tercih edilen araç teslim alma noktaları oldu. Bu dönemde kiralanan en ucuz araç günlük 150 TL’ye Fiat Doblo olurken en pahalı araç fiyatı ise günlük 1.500 TL ile Volvo XC 90 oldu. İşlemlerin yüzde 85’i mobil cihazlar, yüzde 15’i ise masaüstünden gerçekleşti. Kiralamaların büyük çoğunluğu ise 25- 34 yaş arası erkekler tarafından yapıldı.

Yoğun Bir Dönem Bekleniyordu

Yapılan analizleri ve sektörü değerlendiren miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “ Yarıyıl tatili sektör için oldukça iyi başlamıştı ancak ülke genelindeki yoğun kar yağışı iptallerin oldukça artmasına sebep oldu. Bu da yoğun geçmesini beklediğimiz dönemin duraksamasına neden oldu. Şubat ayının da kısmen durağan geçmesini mart ayında ise bayram ve yaz dönemi rezervasyonlarının başlamasını bekliyoruz ” ifadelerini kullandı.