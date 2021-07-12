Yalova Belediyesi, filosuna onuncu Mercedes-Benz Atego’sunu ekledi

Yalova Belediyesi, Devlet Malzeme Ofisi üzerinden satın aldığı Mercedes-Benz Atego 1518 LKO Yol Süpürme Aracı’nı yapılan teslimat töreniyle hizmete alarak, toplamda onuncu Mercedes-Benz kamyonunu filosuna kattı.

2 sene önce ilk 5 adet Mercedes-Benz Atego 1518/3600 şasi kamyonu üzerine Katmerciler firması imalatı olan Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp üstyapısı ile yatırımlarına başlayan Yalova Belediyesi, takip eden 2 yıl içinde tümü Hidromak imalatı olmak üzere 1 adet Mercedes-Benz Atego 1621/3600 şasiye monteli su tankeri ve 3 adet Atego 1018/3320 şasiye monteli damper üstyapılı araçları, Devlet Malzeme Ofisi üzerinden filosuna kattı. Filoya yeni eklenen Atego 1518 LKO Yol Süpürme Aracı ile 2 yıl içinde hizmete alınan Mercedes-Benz kamyon sayısı 10’a ulaşmış oldu.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park Alanı’nda yapılan teslim törenine; Yalova Belediye Başkanı Vekili Mustafa Tutuk, Belediye Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay, Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çil, birçok yönetici ve belediye çalışanıyla birlikte Mercedes-Benz Kamyon Kamu Satış ve İhracat Grup Müdürü Sinan Bülent Tarhan ve Mercedes-Benz Bursa bayisi Mengerler Bursa yetkilileri katıldı.

Yalova Belediye Başkanı Vekili Mustafa Tutuk, törende yaptığı konuşmada; “Belediyemizin hizmet kalitesini arttırmaya yönelik yoğun faaliyetlerimiz kapsamında satın aldığımız araçlarımızla bölgemizdeki temizlik hizmetlerinin kapsamını geliştirirken, mali yapımızı da güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda temizlik hizmetlerinde sonlandırdığımız kiralama dönemini öz mala çevirerek, Yalova’mıza yakışan çağdaş araçlarımızla daha iyi hizmete yönelik yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 2 yıl önce başladığımız yatırımlarımızın kapsamını yeni yol süpürme aracımızla genişletiyoruz. Alçak kabin tasarımı, şoförün geniş görüş açıları ve yüksek manevra kabiliyeti sebebiyle Mercedes-Benz Atego sınıfı kamyonların dar sokaklı mahallerde kullanım için çok uygun olduğunu düşünerek bu alanda bir tercih yaptık. Atego’ların hafif tasarımları sebebiyle aynı kamyonla daha fazla yük taşıyabilmemiz, düşük yakıt tüketimi ve genel anlamda işletme maliyetlerinin ekonomik olmalarından memnun kaldık ve bu sebeple yeni yatırım kararlarımızda bir kez daha Mercedes-Benz Atego’yu tercih ettik. Yalova’ya daha iyi hizmet etmenin arayışı içerisinde hem araç parkımızı yenilemeye hem de belediyemizin mali yapısını güçlendirmeye devam ederek, hizmet kalitemizi arttırmaya yönelik çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Yalova’mıza katma değer sağlayan bu yatırımda emeği geçen tüm ortaklarımıza teşekkür ediyor, yeni araçlarımızın tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Kamu Satış ve İhracat Grup Müdürü Sinan Bülent Tarhan, konu hakkında şunları belirtti: “Yalova Belediyesi’nin filosuna eklediği onuncu Mercedes-Benz Atego 1518LKO/3600 şasi kamyon, Mercedes-Benz markamızın vakumlu süpürge için özel tasarladığı bir ürün. Erdemli firması imalatı vakumlu süpürge üst yapılı olarak yol temizliği işlemlerinde kullanılacak olan yeni 1518LKO, 130 kw gücündeki çevre dostu motoru ve 8 ileri-1 geri ve 1 karınca vitesli şanzımanıyla her türlü eğimde süpürme işlemi için gerekli hıza düşük motor devrinde ulaşabiliyor. Bu sayede yakıt tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca aracımızın hava süspansiyonlu altyapısı, gerek süpürge fırça ömrünün uzaması, gerekse de döküm sahasında can ve mal emniyetinin sağlanması açısından Yalova Belediyesi’nin tercihinde belirleyici oldu. Başta Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Belediye Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay ve Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çil olmak üzere, bu alımın gerçekleşmesinde emeği olan tüm belediye yönetimi ve çalışanlarına, satış operasyonunda görev alan arkadaşlarımıza, Mercedes-Benz onaylı üst yapıcılarımız Erdemli’nin değerli yöneticilerine teşekkür ediyor, belediyemizin hizmetlerinde fark yaratacak araçları hayırlı günlerde kullanmalarını diliyorum.” dedi.