Yağmur lastiğinin mucidi Uniroyal’den yağmura meydan okuyan kampanya!
Continental markalarından, yağmur lastiğinin mucidi Uniroyal, yağmurlu havalarda ve ıslak yol koşullarında hem güvenli hem de keyifli bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Köpekbalığı derisi teknolojisi (Shark Skin Teknoloji) sayesinde suyu hızla tahliye eden Uniroyal lastikleri, sonbahara özel yeni bir kampanya sunuyor. 1- 31 Ekim tarihlerinde 4 adet Uniroyal marka binek, 4x4, SUV ve van lastik alanlara Uniroyal şemsiye hediye ediliyor.
Yağmurlu havalarda ve ıslak yol koşullarında üstün performansı ve tasarımı ile öne çıkan Uniroyal lastikleri, sonbahar yağmurlarıyla birlikte sürücülerin en yakın yol arkadaşı oluyor. Yağmur lastiklerinin yaratıcısı olarak bilinen Uniroyal, geliştirdiği köpekbalığı derisi teknolojisi (Shark Skin Teknolojisi) sayesinde suyun hızla tahliye edilmesini sağlıyor. Bu sayede suda kızaklama güvenliği, düşük yuvarlanma direnci ve iyileştirilmiş yol tutuşu ile hem güvenlik hem de sürüş konforu sunuyor.
Yeni bir kampanyayı sürücülerle buluşturan Uniroyal, 4 adet Uniroyal binek, 4x4, SUV ve van lastik alımlarında Uniroyal şemsiye hediye ediyor. Kampanya 31 Ekim‘e kadar Uniroyal marka yaz, dört mevsim ve kış lastiklerinde geçerli olacak.
Lastik delinse dahi 80 km yol gidiliyor
Bagajda yedek lastik ve kriko taşınmasını gerektirmeyen kendinden destekli (run-flat) Uniroyal lastkleri, standart lastiklerin aksine, kendinden destekli ve güçlendirilmiş bir lastik yanağına sahip. Bu özelliği ile lastik delindiğinde ya da patladığında dâhi sürücüler saatte maksimum 80 km hızla 80 km yol gidebiliyor.