Yağmur lastiğinin mucidi Uniroyal’den yağmura meydan okuyan kampanya!

Yağmurlu havalarda ve ıslak yol koşullarında üstün performansı ve tasarımı ile öne çıkan Uniroyal lastikleri, sonbahar yağmurlarıyla birlikte sürücülerin en yakın yol arkadaşı oluyor. Yağmur lastiklerinin yaratıcısı olarak bilinen Uniroyal, geliştirdiği köpekbalığı derisi teknolojisi (Shark Skin Teknolojisi) sayesinde suyun hızla tahliye edilmesini sağlıyor. Bu sayede suda kızaklama güvenliği, düşük yuvarlanma direnci ve iyileştirilmiş yol tutuşu ile hem güvenlik hem de sürüş konforu sunuyor.

Yeni bir kampanyayı sürücülerle buluşturan Uniroyal, 4 adet Uniroyal binek, 4x4, SUV ve van lastik alımlarında Uniroyal şemsiye hediye ediyor. Kampanya 31 Ekim‘e kadar Uniroyal marka yaz, dört mevsim ve kış lastiklerinde geçerli olacak.

Lastik delinse dahi 80 km yol gidiliyor

Bagajda yedek lastik ve kriko taşınmasını gerektirmeyen kendinden destekli (run-flat) Uniroyal lastkleri, standart lastiklerin aksine, kendinden destekli ve güçlendirilmiş bir lastik yanağına sahip. Bu özelliği ile lastik delindiğinde ya da patladığında dâhi sürücüler saatte maksimum 80 km hızla 80 km yol gidebiliyor.