Wallbox Şarj Çözümleri Türk Otomotiv Sektörüyle Buluşmaya Devam Ediyor!

Dünyanın araç şarj istasyonları sektöründeki öncü markası olan ve ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Wallbox, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) çatısı altında yer alan yetkili satıcılarıyla İstanbul’da bir araya geldi. Yine Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye’de pazara sunulan MG’nin Koşuyolu’ndaki showroomunda gerçekleşen etkinlikte; şarj istasyonlarının geleceği, yeni nesil şarj teknolojileri ve elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapılarının otomotiv sektörüne sağlayacağı katma değerler ele alındı. OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin ve Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin’in katılımlarıyla gerçekleşen buluşmada, Wallbox Marka Danışmanı Tuba Süsler’in sunumuyla Wallbox modelleri de tanıtıldı ve marka bayilik şartları katılımcılara aktarıldı.

Wallbox ile OYDER çatısı altındaki bayilerin buluşmaları, İzmir Key Museum’da ve ardından Ankara’da devam edecek. Konuyu değerlendiren OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, “Elektrikli araçların yavaş yavaş piyasaya hakim olmasıyla birlikte, hem kullanıcı alışkanlıklarında hem araç önceliklerinde hem de yetkili satıcıların iş yapış şekillerinde değişimler yaşanacağı neredeyse kesin. Elektrikli araçların şarj ihtiyacı, menzil tartışmalarını ve şarj sürelerini gündemimize getirecek. Bugün sattığımız araçlarda hiç gündem olmayan bu iki konu, yarın satacaklarımız için en önemli satış kriteri haline dönüşecek. Ayrıca altyapı çalışmalarının yaygınlığı ve kolaylığı da geleceğimizi şekillendirecek önemli konuların başında geliyor. Wallbox ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde işte bu altyapı hazırlıkları, hızlı şarj üniteleri ve yaygınlaştırma konularında değerli bilgileri sizinle paylaşma imkanı bulacağız” dedi.

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Elektrikli araç pazarı, oldukça hızlı bir şekilde ülkemizde artış gösteriyor. Dolayısıyla şarj üniteleri de artık bayilerin olmazsa olmazı haline gelecek. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, şarj istasyonlarının akaryakıt istasyonlarıyla aynı sayıya ulaşacağı ve ardından onları geçeceğini söyleyebiliriz. Kısacası gelecek, e-mobilite ile şekillenecek. Biz de Wallbox markalı şarj ünitelerimizi, OYDER çatısı altındaki yetkili satıcılara önce İstanbul’da başlattığımız bir etkinlik ile anlatıyoruz. Buluşmalarımızı Ankara ve İzmir ile devam ettirerek otomotiv bayilerine Wallbox ürünlerini yakından tanıtmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Wallbox şarj çözümlerini anlatan Marka Danışmanı Tuba Süsler ise “Yakın zamanda Wallstreet’te halka açılan ve alanında öncü marka Wallbox’ın kurulumları dahil olacak şekilde kullanıcılara akıllı şarj çözümleri sunuyoruz. Şarjlanma ev ve iş yeri ağırlıklı gerçekleşirken, müşterilerimize expertiz sonrası hızlı ve kolay bir kurulum organize ediyoruz. Tüm Türkiye’ye sağladığımız bu hizmet ile Wallbox ile birlikte akıllı şarj çözümleri sunuyoruz” dedi.

Wallbox en iyi, en akıllı ve yönetilebilir şarj deneyimleri sunuyor

Elektrikli araç şarj çözümlerinde lider ve öncü olmayı hedefleyen Wallbox, küresel bir şirket olarak; evler, işletmeler ve şehirler için yenilikçi elektrikli araç şarj çözümleri sunuyor. Sahip olduğu teknolojiyle şarj işlemini basit, hızlı ve verimli hale getiren Wallbox, 67’den fazla ülke ve 530’dan fazla çalışanıyla, dünya genelinde araç üreticisi ve OEM’lerle iş birliklerini geliştirmeye devam ediyor. Kurulduğu 2015 yılından günümüze, her marka elektrikli araca uyumlu akıllı şarj çözümlerini bireysel ve kurumsal müşterileri için geliştirmeye devam eden Wallbox, tasarımdan teknolojiye, aktüelden finansa kadar birçok alanda aldığı ödüllerle de başarısını gözler önüne seriyor. Markanın; South Summit, Red Dot Design Award, Edison Award, Robb Report Best of CES ve Newsweek Best of CES gibi otoritelerden aldığı ödülleri bulunuyor.

İhtiyaca uygun şarj cihazlarını mobil aplikasyon ve arayüzü sayesinde, istenilen yerden akıllı telefon, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlarla yönetme kolaylığına imkan tanıyan Wallbox şarj cihazları, yenilikçi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Wallbox’un şarj ürün ve hizmetleri; veri bağlantıları ile araç, elektrik dağıtım şirketi ve şarj operatörleri arasındaki iletişimi sağlıyor. Bu akıllı özellik, elektrikli araç sahiplerinin şarj işlemlerinde kontrolü sağlamalarına, enerjiye istedikleri şekilde erişmelerine, kullanmalarına ve paylaşmalarına olanak tanıyor. Kompakt ve şık tasarımlı, kolay kullanımlı Wallbox şarj cihazlarının; güç ayarlama, erişim ve kilitleme, entegre sayaç, şarj planlama, güncelleme gibi avantajlı fonksiyonları bulunuyor. Wallbox; Pulsar Plus, Cooper SB, Commander 2, Quasar ve Supernova ürünleriyle bireysel, kurumsal ve filo müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.