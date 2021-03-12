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Volvo Trucks’ın sektörün öncüsü akıllı şanzımanı I-Shift 20 yaşında

Geniş ürün gamı ve akıllı teknolojileriyle inovatif nakliye çözümleri sunan Volvo Trucks’ın, 20 yıl önce geliştirdiği ve devrim niteliğindeki otomatikleştirilmiş manuel şanzımanı I-Shift, sektörün öncüsü olmaya devam ediyor. 2020 sonu itibarıyla dünya genelinde I-Shift teknolojisi ile satılan kamyon sayısı 1 milyona ulaştı.

Otovitrin 12.03.2021, 14:57
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Volvo Trucks’ın sektörün öncüsü akıllı şanzımanı I-Shift 20 yaşında

Volvo Trucks mühendisleri her geçen gün yeni özellikler ve avantajlar ekleyerek, yakıt tasarruflu, güvenli ve konforlu sürüş sunan bu akıllı teknolojiyi geliştirmeyi sürdürüyor. 

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü ve dünya genelinde inovatif kimliğiyle tanınan Volvo Trucks, 2001 yılında I-Shift teknolojisini ilk kez piyasaya sürdüğünde sektörde büyük yankı uyandırdı. Devrim niteliğindeki bu yenilik, otomatik vites değiştirmede debriyaj temelli şanzıman sisteminin en verimli tasarımı olduğunu ortaya koydu. O günden bu yana, I-Shift teknolojisi ile dünya çapında 1 milyondan fazla kamyon satıldı. Volvo FH, FH16, FM ve FMX kamyonların neredeyse tamamında sürücü dostu I-Shift şanzıman teknolojisi standart olarak bulunuyor. Konforlu ve güvenli sürüşün yanı sıra, daha düşük yakıt tüketimi sebebiyle olumsuz çevresel etkilerin azalmasına katkıda bulunuyor.

Volvo’nun müşteri ihtiyaçlarına kulak vererek, yıllar süren çalışmalar sonucu sektöre kazandırdığı I-Shift, "klasik" bir manuel şanzıman sistemini temel alıyor. I-Shift sisteminin debriyaj ve vites geçişlerini yöneten elektronik kontrol ünitesi; hız, ağırlık, yol verisi ve tork gereksinimi hakkında tüm verileri değerlendirerek, her vites geçişinin son derece hassas ve doğru zamanda gerçekleşmesini sağlıyor.  Sistem ayrıca, motorla ve tüm araçla iletişim halinde olması sayesinde motor devrini en uygun performans için ayarlıyor.

Farklı nakliye uygulamalarının ihtiyaçlarına yönelik verimlilik, performans ve konfor sağlayan I-Shift teknolojisi, yıllar içinde karınca vites, çift kavramalı şanzıman (Dual Clutch) gibi yeni fonksiyonlarla geliştirilmeye ve sektör standartlarını yükseltmeye devam ediyor.  

I-Shift çift kavramalı şanzıman (Dual Clutch) ile akıcı ve dinamik hızlanma

Volvo Trucks’ın yarış araçlarından ilham alarak, 2014 yılında geliştirdiği I-Shift çift kavramalı şanzıman (Dual Clutch) dünyanın ağır vasıtaya yönelik ilk çift kavramalı şanzımanı. Düzenli güç akışı sağlayarak akıcı ve dinamik hızlanma sunan I-Shift çift kavramalı şanzıman (Dual Clutch) sayesinde vites değişimi oldukça hızlı gerçekleşiyor; bu da sürüşü daha konforlu ve keyifli hale getiriyor. 

Ağır yükte kalkışları kolaylaştıran Karınca Vitesli I-Shift

2016 yılında I-Shift’e; şantiye, ağır nakliye veya orman taşımacılığı gibi her türlü zorlu koşulda ve dik rampalarda ilk kalkışı kolaylaştıran bir fonksiyon olan karınca vites opsiyonu eklendi. 

Yükü kamyondan indirmek, çekici çağırmak gibi durumları bertaraf eden, zaman kaybının ve üretkenliğin düşmesinin önüne geçen bu sistem sayesinde, taşıdığı yük ile toplam katar ağırlığı 325 ton olan kamyonların bile kalkış kabiliyeti ciddi oranda güçleniyor. Karınca vites ayrıca, kamyonun hassas manevra kabiliyetini de artırarak 0,5 km/saat’e kadar düşük hızlarda çalışmasına olanak sağlıyor.

Her yöne kolay manevra

I-Shift’in, özellikle inşaat, ormancılık, madencilik gibi düşük hızda ve sürekli manevra yapmayı gerektiren işlere çözüm olarak 2020 yılında sunduğu ve düşük hızlarda manevra yapmayı kolaylaştıran bir fonksiyonu da bulunuyor. Bu özellik sayesinde sürücüler frene basmaları gerekmeden ve yakıt verimliliğinden taviz vermeden sürüş yapabiliyorlar.

Yakıt tasarrufunu maksimum seviyeye çıkaran I-Save özelliği

Volvo kamyonlarda kullanılan I-Save teknolojisi, I-Shift’in sağladığı yakıt tasarrufunu artırıyor. Volvo Trucks’ın bugüne dek en verimli uzun yol kamyonu olan I-Save’li Volvo FH kamyonlarda yakıt tasarrufu yüzde 10’a kadar ulaşabiliyor.

İnovatif yönüyle tanınan Volvo Trucks’ın sürüş deneyimini keyifli, güvenli ve verimli hale getiren yenilikleri bunlarla sınırlı değil. Volvo Trucks, I-Shift’i dizel motorlu kamyonlar için geliştirmeye devam ederken, sektörün geleceği olarak görülen otonom taşıma çözümlerine ve elektrikli kamyonlara da uygun hale getirmeyi planlıyor. 

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