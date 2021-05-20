Volvo Trucks, yeni nesil kamyonu Volvo FH'in tanıtımını gerçekleştirdi

"Volvo FH serisi, özellikle hayatlarının önemli bir bölümünü yolda geçiren şoförler tarafından yıllardır en beğenilen model oldur" diyen Volvo Trucks Başkanı Roger Alm: "Yeni Volvo FH ile, sürücülerin dünya standartlarında çalışmalarına yardımcı olacak hizmetleri sunmayı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Sürücü odaklı yaklaşımla daha dikkat çekici

Yeni Volvo FH, sunduğu konfor ve ayrıcalıklı donanımlar ile nakliye sürecine katkı sağlıyor. Roger Alm, “Profesyonel sürücünün verimliliğine ve konforuna öncelik veren bu yeni kamyonumuz ile şoförlere ve filolara yardımcı olma yolunda önemli bir adım attık." dedi.

Sürücülere verimli çalışma ortamı sağlayan iç mekân

Yeni Volvo FH, yenilenen kabin içi tasarımıyla sürücülere gösterilen özeni en açık şekilde gözler önüne seriyor. Çalışma alanlarının merkezinde tamamen dijital, 12 inç yüksek çözünürlüklü gösterge tablosuna sahip yeni Volvo FH, ayrıca sabit bardak tutucusu, açık saklama bölmesi ve hareket algılayıcı kontrollü aydınlatması olan modern bir ön konsola sahip. Gösterge tablosu, sürücünün sürüş durumuna ve gösterilmesini tercih ettiği bilgilere bağlı olarak dört farklı ekran görünümü arasında seçim yapmasını sağlıyor.

Bununla birlikte isteğe bağlı 9 inçlik yan multimedya ekranıyla bilgi-eğlence, navigasyon yardımı, sürüş bilgileri ve kamera izleme özelliği sağlayabiliyor. Erişimi kolay olan yan ekran, direksiyon üzerindeki düğmeler, sesli komut veya doğrudan dokunmatik ekran kontrol paneli ile sürücünün birçok yoldan etkileşime girmesine olanak tanıyor.

Ek olarak, ergonomik tasarımlı yeni ve daha ince I-Shift vites koluna sahip yeni Volvo FH kabinin içinde hareket etmek artık çok daha kolay. Bununla birlikte yeni Volvo FH, çok daha yüksek akü kapasitesine ihtiyaç duyan sürücüler için, motoru çalıştırmak üzere gücün yedekte tutulmasını sağlayan akıllı bir çift akü sistemine sahip. İç mekanda ayrıca yeni kumaşlar ve renklerden oluşan çeşitli özelleştirmeler ile farklı tasarım seçenekleri de sunuluyor.

Volvo Trucks Kullanıcı Deneyimi ve İnsan Makine Etkileşimi Tasarım Sorumlusu Carin Larsson, yeni Volvo FH’in sürücülere sağladığı fırsatlar ile ilgili olarak şunları dile getirdi: "Bilgilere kolay erişim, sürücünün daha verimli ve daha güvenli bir sürüş performansı sergilemesini sağlıyor. Yeni Volvo FH ile bilginin sunum şeklini yeni ekranlarla önemli ölçüde iyileştirdik. Temel sürüş bilgileri, kullanıcı dostu ve kolayca görülebilen gösterge tablosunda açıkça gösterildiği için dikkat dağıtıcı unsurlar en aza indirildi. Bununla birlikte hem gösterge tablosuna hem de yan ekrana çok sayıda dil seçeneği eklendi" dedi.



Gelişmiş tasarım ve akıllı teknolojiler

Yeni Volvo FH’in yeni dış tasarımı, markanın karakteristik hatlarına göre, Volvo'nun imzası niteliğindeki V şeklindeki farlarla ön plana çıkıyor. Bununla birlikte sinyal lambaları kapı üzerine taşınarak kamyona hem gelişmiş aerodinamik tasarım, hem de kendinden emin bir görünüm kazandırdı. Ek olarak silecek paneli çok daha incedir. Diğer yandan, büyütülmüş Volvo logosu, yeni Volvo FH'in uzaktan dahi kolayca fark edilmesini sağlıyor.

Carin Larsson, "Yeni nesil Volvo FH, önceki FH serisinin en başarılı unsurlarını akıllı teknolojiler ile işlevsel ve insan merkezli bir tasarımla birleştiriyor. Sonuç olarak sürücünün her koşulda üstün sürüş performansı göstermesine yardımcı olan akıllı ve gelişmiş bir kamyon karşımıza çıkıyor" dedi.



Sektöre yön veren güvenlik özellikleri

Dünyanın adaptif uzun farlara sahip ilk ağır ticari kamyonu olan Yeni Volvo FH’da geliştirilen far sistemi sayesinde, kamyon karşıdan gelen trafiğe veya başka bir araca arkadan yaklaşırken LED uzun farın seçilen bölümlerini otomatik olarak devre dışı bırakarak, tüm sürücüler için güvenliği artırıyor. Kamera ve radar diğer araçları tespit ettiğinde veya kamera kamyonun etrafındaki ışık miktarında değişiklikler tespit ettiğinde uzun far otomatik olarak ayarlanıyor.

Yeni Volvo FH'in güvenliği artıran diğer özellikleri arasında, yokuş aşağı giderken istenmeyen hızlanmayı önlemek için maksimum hızı ayarlayan yokuş iniş hız sabitleyicisi ve sıfır km/saat dahil tüm hızlarda çalışan, iyileştirilmiş Adaptif Hız Sabitleyicisi (ACC) yer alıyor.

Acil Durum Fren Destekli Çarpışma Uyarısı ve Elektronik Stabilite Kontrolü gibi güvenlik özellikleri için bir ön koşul olan Elektronik Kontrollü Fren Sistemi (EBS) artık yeni Volvo FH ile standart olarak sunuluyor. Şerit Koruma Yardımı ve Stabilite Yardımı güvenlik sistemleriyle birlikte Volvo Dinamik Direksiyon da bir seçenek olarak mevcut.

Yeni Volvo FH'da yol işaretlerini tanıma sistemi sayesinde şerit değiştirme kısıtlamaları, yol türü ve hız sınırlarının tespiti ile sürüş güvenliği daha da geliştirildi. Kamyonun yan kısmı için görüş, yan ekranda tamamlayıcı bir görüş sunan yolcu tarafı köşe kamerasının eklenmesiyle daha da iyileştirildi.

Geliştirilmiş yakıt verimliliği ve üretkenlik

Çeşitli yürüyen aksam ve şasi konfigürasyonları kullanan yeni Volvo FH, geniş bir uygulama yelpazesine uyacak ve önemli miktarda yakıt ve CO2 tasarrufu sağlayacak şekilde özelleştirildi. Örneğin uzun yol operasyonlarında, Euro 6 için I-Save özelliği bulunan yeni Volvo FH, yeni D13TC motorla bir dizi özelliği bir araya getiriyor ve bu sayede %7'ye kadar yakıt tasarrufu sağlanabiliyor.

Yeni Volvo FH ayrıca güç kesintileri olmadan vites değiştirmeyi sağlayan I-Shift Dual Clutch şanzımanla da sunulabiliyor. Çift kavramalı şanzıman, sarsıntısız vites geçişleriyle, özellikle sıvı malların taşınması gibi zorlu operasyonlarda ekstra fayda sağlıyor.



Bir diğer önemli müşteri önceliği olan verimlilik, daha fazla ön aks yükü kapasitesinin yanı sıra, lastik aşınmasını azaltmak ve manevra kabiliyetini artırmak üzere geliştirilmiş dönüş açılarına sahip avare ve itici akslar ile yeni Volvo FH'te daha da artırıldı. Kamyon, araç yüklü değil iken arka aksın yükseltilmesini sağlayan ve yakıt tüketimini azaltan Tandem Aks Kaldırması ile de sunuluyor.