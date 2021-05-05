Volvo Trucks, sürücü odaklı yeni nesil araçlarının tanıtımını gerçekleştirdi

Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, "Bu ileriye dönük büyük yatırımla gerçekten gurur duyuyoruz. Amacımız, müşterilerimizi daha da destekleyerek onların en iyi iş ortağı olmak ve sektörün en iyi sürücülerini şirketlerinde bulundurmalarına yardımcı olmak." diyor.



Taşımacılığa yönelik artan talep, dünya çapında yetenekli sürücülerin bulunabilirliği konusunda baskı oluşturuyor. Volvo Trucks, nitelikli sürücüler açısından daha güvenli, daha verimli ve daha dikkat çekici olan yeni kamyonlar geliştirmeye odaklanıyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Volvo Trucks Başkanı Roger Alm: "Kamyonlarını güvenli ve verimli şekilde kullanan sürücüler, tüm nakliye şirketleri için paha biçilemez değerdeler. Sorumluluğunun bilincinde araç kullanımı; hem CO2 emisyonlarının ve yakıt maliyetinin azaltılmasına hem de kaza, yaralanma ve planlanmamış duraklama riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Bu kapsamda yeni kamyonlarımız, sürücülerin çok daha güvenli ve verimli şekilde çalışmasına yardımcı olacak ve en iyi sürücüleri şirketlerinde bulundurmaya özen gösteren müşterilerimize daha güçlü argümanlar sunacak" dedi.

Volvo Trucks’ın ürün yelpazesindeki kamyon modelleri, birçok farklı kabin modeliyle sunuluyor ve çok çeşitli uygulamalar için optimize edilebiliyor. Bölgesel taşımacılık kamyonlarında kabin genellikle bir mobil ofis görevi görürken, inşaat kamyonları sağlam ve pratik çalışma imkanı tanıyor. Bu nedenle; görüş alanı, konfor, ergonomi, gürültü seviyesi, manevra kabiliyeti ve güvenlik, tüm yeni kamyon modellerini geliştirirken kilit odak noktalarını oluşturuyor. Kamyonun dış tasarımı da yeni kamyonların özelliklerini yansıtacak şekilde geliştiriliyor.

Volvo FM ve Volvo FMX yeni kabini ile daha fazla alan ve iyileştirilmiş görüş sunuyor

Yeni Volvo FM ve Volvo FMX yepyeni bir kabinin yanı sıra, tüm Volvo modellerinde bulunan aynı gösterge tablosu işlevlerinin birçoğunu sunuyor. Yeni Volvo FM ve Volvo FMX modellerinde, daha iyi konfor ve daha fazla çalışma alanı sağlamak için iç hacimleri bir metreküp kadar artırılmıştır. Bununla birlikte daha geniş pencereler, alçaltılmış kapı hattı ve yeni aynalar sayesinde görüş kalitesi artıyor. Direksiyon simidinde, sürüş pozisyonunun büyük ölçüde ayrı ayrı ayarlanmasını sağlayan yatırılabilir kolon işlevi bulunuyor. Yataklı kabin içindeki alt yatak ise öncekinden daha yüksekte bulunuyor. Bu da kullanıcılara daha fazla konfor sağlıyor ve yatağın altında ek saklama alanı oluşturuyor. Yataksız kabinde, arka duvardaki kabin içi aydınlatmayla birlikte yeni, 40 litrelik saklama bölmesi bulunuyor. Soğuğu, sıcağı ve gürültü rahatsızlığını engellemeye yardımcı olan güçlendirilmiş yalıtım sayesinde kabin konforu daha da artırılırken, karbon filtreli algılayıcı kontrollü iklim ünitesi her koşulda iyi hava kalitesi sağlıyor.

Tüm modeller yeni bir sürücü arayüzü ile donatıldı

Tüm modeller farklı işlevlerin gözden geçirilip yönetilmesini kolaylaştırmayı amaçlayan, böylece daha az stres ve dikkat dağınıklığına neden olan tamamen yeni bilgi ve iletişim arayüzü bulunduruyor. Ek olarak modeller sürücünün ihtiyacı olan bilgiyi her an seçmesini kolaylaştıran 12 inçlik tamamen dijital bir ekrana sahip. Bununla birlikte sürücünün kolayca erişebileceği bir yan multimedya ekranı, navigasyon, taşıma bilgileri ve kamerayla izleme özelliği sunan 9 inçlik ek bir yan ekran bulunuyor. İşlevler direksiyon simidi üzerindeki düğmeler aracılığıyla, sesle kumanda yoluyla veya dokunmatik ekran ve ekran kontrol paneli ile kontrol edilebiliyor.

Kazaları önlemeye yardımcı olmak için geliştirilmiş güvenlik sistemleri

Volvo FH ve Volvo FH16'da güvenlik, adaptif uzun farlar gibi işlevlerle geliştiriliyor. Bu sayede Volvo Trucks, bu çözümü piyasaya süren ilk kamyon üreticisi unvanını bulunduruyor. Sistem, kamyon karşıdan gelen trafiğe veya başka bir araca arkadan yaklaşırken LED uzun farın seçilen bölümlerini otomatik olarak devre dışı bırakarak karayollarını kullanan tüm araçlar için güvenliği artırıyor.

Ayrıca aracın sürüşü, 0 km/saate kadar düşük hızlar için geliştirilmiş Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ve yokuş aşağı hızı korumak için ekstra fren gücü gereken durumlarda servis frenlerini otomatik olarak etkinleştiren yokuş iniş hız sabitleyici ile kolaylaştırılıyor. Acil Durum Fren Destekli Çarpışma Uyarısı ve Elektronik Stabilite Kontrolü gibi güvenlik özellikleri için bir ön koşul olan Elektronik Kontrollü Fren Sistemi (EBS) artık yeni kamyonda standart olarak sunuluyor. Şerit Koruma Yardımı ve Stabilite Yardımı güvenlik sistemleriyle birlikte Volvo Dinamik Direksiyon da bir seçenek olarak bulunuyor. Yol işaretlerini tanıma sistemi; sollama kısıtlamaları, yol türü ve hız sınırları gibi yol trafik işaretlerini tespit ediyor ve bunları gösterge tablosunda görüntülüyor. Görüş, kamyonun yan kısmı için yan ekranda tamamlayıcı bir görüş sunan bir yolcu köşe kamerasının eklenmesiyle daha da iyileştirilebiliyor.

Verimli motorlar ve alternatif yürüyen aksamlar

Nakliye şirketleri için hem çevre hem de ekonomi önemli faktörler arasında yer alıyor. Tüm iklim değişikliği sorunlarına yönelik tek bir enerji kaynağı olmayacağından ve farklı taşımacılık segmentleri ve işleri çeşitli çözümler gerektireceğinden dolayı, yakın gelecekte buna paralel çeşitli yürüyen aksam türleri bulunmaya devam edeceği düşünülüyor.

Birçok pazarda Volvo FH ve Volvo FM, Volvo'nun eşdeğer dizel kamyonlarıyla eşit yakıt verimliliği ve performansını çok daha düşük bir iklim etkisiyle sunan Euro 6 uyumlu, gazlı LNG motor seçeneğiyle sunuluyor. Gaz motoru, Volvo'nun eşdeğer dizel kamyonlarına kıyasla CO2 miktarını yüzde 100’e kadar kesen biyogazla veya CO2 emisyonlarını yüzde 20'ye kadar azaltan doğal gazla çalışabiliyor.



Yeni Volvo FH, önemli miktarda yakıt ve CO2 tasarrufu sağlayan I-Save paketine dahil yeni, verimli Euro 6 dizel motorla da özelleştirilebiliyor. Örneğin uzun yol operasyonlarında, I-Save özelliği bulunan yeni Volvo FH, yeni D13TC motorla bir dizi özelliği bir araya getirerek, %7'ye varan yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.