Volvo logosunu değiştirdi! İşte yeni tasarım...

Günümüzde teknoloji şirketleri, logolarında düz ve sade bir tasarım dilini benimsiyorlar. Tabii bu şirketler ilk kuruldukları zaman logoları şimdiki gibi değildi. Buna en iyi Microsoft’u örnek gösterebiliriz. ABD’li şirket 2012’de dört renkli karenin bir araya gelmesinden oluşan basit logosunu tanıttı ve günümüzde hala onu kullanıyor. Benzer şekilde Netflix, Google ve burada listeleyemeyeceğimiz birçok şirket aynı kaderi paylaşıyor.

Logo güncelleme furyasından elbette otomotiv üreticileri de nasibini alıyorlar. Skoda, KIA, Nissan ve General Motors’un küçük tasarım değişiklikleri yaptığına şahit olmuştuk. İsveç merkezli otomobil devi Volvo da benzer bir hamle yaparak, logosunda küçük bir revizeye gitti.

Solda eski, sağda ise yeni Volvo logosu.

Yeni Volvo logosu, Facebook’ta ortaya çıktı

Volvo, 2 boyutlu yeni logosunu ilk olarak Facebook’ta gösterdi. Eskisiyle karşılaştırdığımızda, yuvarlak kısımdaki gölge gibi ince detayların kaldırıldığını görüyoruz. Bu detaylar yerini siyah renkte dümdüz bir yuvarlak ve ok simgeye bırakmış durumda. Yuvarlığın için de ayrıca Volvo ismi de yazmaya devam ediyor. Metin fontunun ise değişmediği gözüküyor.

Volvo logosu, ilk bakışta şirket adı yuvarlak içine alınarak meydana gelmiş gibi gözükse de aslında ondan ibaret değil. Wikipedia’da yer alan bilgiye göre, ‘Volvo’ kelimesi Latincede ‘Yuvarlanıyorum’ anlamına geliyor. Amblemindeki yuvarlak ve ok ise; simyadaki 7 metalden biri olan demiri ve sağlamlığı simgeliyor. Yani Volvo, sağlamlık iddiasını logosunda da yansıtmayı ihmal etmiyor.

Şirket yeni logoyu henüz resmi olarak duyurmadı. Facebook sayfasında yayınladığı için, değişikliğin hala erken aşamalarda olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak arabalarda ne zaman kullanılacağına dair herhangi bir bilgi mevcut değil.