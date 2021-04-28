Volvo Cars, yeni bir endüstri kriteri belirliyor

Tam elektrikli Volvo XC40 Recharge, Amerikan Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nden (IIHS) TOP SAFETY PICK PLUS (TSP+) kazandı. Volvo Cars böylelikle tüm ürün serisi TSP+ olan bir marka haline geldi.

Volvo XC40 Recharge, bu ödülü kazanan ilk tam elektrikli küçük SUV oldu. Volvo Cars geçen ay, TSP+ ödüllerinin 2013 yılında verilmeye başlamasından bu yana otomobil üreticileri arasında bir rekor kırdı.

IIHS, en yüksek düzeyde güvenlik sağlayan otomobillere TSP+ ödülü veriyor. Volvo Cars, Şubat'ta dokuz, Mart'ta beş, ve Nisan'da bir olmak üzere 2021 içinde toplam 15 TSP+ ödülü aldı.

Volvo Cars'ın güvenlik sistemlerinde standart olarak yer verdiği ileri çarpışma uyarısı ve otomatik acil frenleme özelliklerine, gelişmiş yaya ve bisikletli çarpışma önleme sistemleri de eklenince şirket diğerlerinden önemli ölçüde ayrışıyor.

Volvo Car USA Başkan ve CEO'su Anders Gustafsson, "Gövde stili, motoru ya da trimi ne olursa olsun, Volvo’lar çarpışmalarda yenilikçi bir koruma sunar. IIHS'nin bugün ürettiğimiz her otomobile bir Top Safety Pick Plus ödülü vermesinden gurur duyuyoruz. Otomobil üreten başka hiçbir şirket bu onurla ödüllendirilmedi” dedi.

Tam elektrikli Volvo XC40 Recharge, TSP+ kazanan aşağıdaki modellere katılıyor:

Eylül 2020'den sonra üretilen aşağıdaki modeller, 31 Mart 2021 itibarıyla IIHS'den TOP SAFETY PICK PLUS ödülüne layık görülmüştür:

Volvo S90

Volvo S90 Recharge

Volvo V90

Volvo V90 Cross Country

Aşağıdaki modeller, 31 Mart 2021 itibarıyla IIHS'den TOP SAFETY PICK PLUS ödülüne layık görülmüştür:

Volvo V60 Cross Country

Şubat ayında TOP SAFETY PICK PLUS ödülüne layık görülen aşağıdaki modellere katılıyorlar:

Volvo S60

Volvo S60 Recharge

Volvo V60

Volvo V60 Recharge

Volvo XC40

Volvo XC60

Volvo XC60 Recharge

Volvo XC90

Volvo XC90 Recharge

Şirketin vizyonu, yeni bir Volvo'da hiç kimsenin hayatını kaybetmemesi ya da önemli bir yaralanma yaşamamasıdır. Volvo, yeni otomobillerinde, hız sınırı, yoldan çıkma koruması ve Volvo XC40 Recharge ile birlikte piyasaya sürülen yeni güvenlik sensörleri paketi de dahil olmak üzere yeni özellikler sunuyor.

2020’de Volvo Car Group

Volvo Car Group 2020 mali yılında, 8.5 MSEK (2019 yılında 14.3 MSEK) faaliyet karı kaydetti. Aynı dönem içindeki gelirleri ise 262.8 BSEK (274.1 MSEK) olarak gerçekleşti. 2020 yılının tamamı için küresel satışlar, 2019 yılına göre yüzde 6,2 azalarak, 661,713 (705,452) adet olarak gerçekleşti.

Volvo Car Group hakkında

Volvo Cars, 1927 yılında kuruldu. Bugün, Volvo Cars, 2020'de yaklaşık 100 ülkede 661,713 otomobil satışı ile dünyanın en tanınmış ve saygın otomobil markalarından biri konumunda.Volvo Cars, 2010 yılından bu yana Çinli Zhejiang Geely Holding mülkiyeti altında bulunuyor. Volvo Cars 2020 yılı itibariyle yaklaşık 40.000 (41.500) tam zamanlı çalışan istihdam ediyor.

Volvo Cars’ın merkez ofisi, ürün geliştirme, pazarlama ve yönetim fonksiyonları ağırlıklı olmak üzere İsveç'in Göteborg şehrinde bulunuyor. Volvo Cars’ın APAC merkez ofisi Şangay'da bulunuyor. Şirketin ana otomobil üretim tesisleri Göteborg (İsveç), Gent (Belçika), Güney Karolina (ABD), Chengdu ve Daqing'de (Çin) bulunurken, motorlar Skövde'de (İsveç) ve Zhangjiakou'da (Çin), gövde parçaları ise Olofström'de (İsveç) üretiliyor. Volvo Cars, yeni şirket hedefi doğrultusunda, müşterilerine Hareket Özgürlüğü'nü kişisel, sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde sunmayı amaçlıyor.

Bu amaç bir dizi iş hedefine yansıyor: örneğin, bu on yılın ortasında, küresel satışlarının yarısının tamamen elektrikli otomobiller olmasını ve beş milyon tüketici ile doğrudan iletişim kurmayı hedefliyor. Volvo Cars, 2040 yılına kadar iklim-nötr bir şirket olma hedefiyle karbon ayak izini sürekli olarak azaltmayı taahhüt ediyor.