Volvo Cars Mühendislerinden Dijital Hackathon’da Pandemi Çözümü

Volvo Cars’ın ortakları arasında bulunduğu ‘Hack The Crisis’ adlı dijital hackathon üç günün ardından son buldu. Yoğun bir ortaklaşa çalışma, uykusuz geceler ve saatler süren beyin fırtınasından sonra dijital hackathonda 7000'den fazla katılımcı tarafından oluşturulan 1000'den fazla yeni, yaratıcı ve somut çözüm ortaya kondu. 'Save the Business' kategorisini dört kişilik bir ekip tarafından ortaya konan bir fikir kazandı. Bu ekibin üyelerinden ikisi ise Volvo çalışanları Carissma Dennis (Global Pazarlama Stratejisi) ve Arpit Gupta (Test Mühendisi) oldu.

Küçük İşletmeler İçin Kırılma Noktası

Ekip, restoranlar, kuaförler ve hizmet sektöründeki diğer benzer küçük işletmelerin krizde ayakta kalmalarına yardımcı olmak için basit ama çok etkili bir araç geliştirdi. Bu tür bir kriz sırasında en savunmasız olanların bu tarz işletmeler olduğu fikrinden yola çıkan ekip, 'Break Even” (Kırılma Noktası) adlı bir çözüm ortaya koydu. Bir uygulama üzerinde geliştirilecek olan fikir, iki adımdan oluşuyor.

İşletmeler bir uygulamaya kaydolur. Haftalık giderler ve iş başı maliyetler gibi bazı ayrıntıları açıklarlar. Bilgiler, o işletme için kırılma noktasını belirlenir.

Kırılma noktasındaki bilgiler uygulamada depolanır ve paylaşılır. Uygulamaya giriş yapan herhangi bir müşteri, o restoranın kırılma noktasına ulaşmak için kaç öğün yemek satması gerektiğini görebilir. Bu şekilde toplum, yerel işletmelerinin ayakta kalmasına yardımcı olabilir.

Volvo Cars’ın 200 Mühendisi Çalıştı

Ortak başlatıcılarından biri Volvo Cars olan hackathon ‘Hack the Crisis’, İsveç hükümeti, Dijital Yönetim Ajansı, Hack for Sweden ve Openhack tarafından 3 - 6 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Volvo Cars çalışanları, hayatları, şirketleri ve toplulukları kurtarmak adına; kamu sektöründen, akademiden ve diğer şirketlerden dünyanın dört bir yanındaki mühendislerle çalıştı.

Volvo Cars, Avrupa, ABD ve Çin'deki 200'den fazla gönüllü çalışanı ile gerçek bir fark yaratmak için önemli bir rol oynadı. Volvo Cars'tan pek çok mentor da potansiyel olarak yaratıcı fikirlere imza attı ve onlara mentorluk yaptı. Katılımcıların pratiklik ve ölçeklenebilirliği göz önünde bulundurularak, çözümlerinde yardımcı oldu. Volvo Cars en değerli kaynağını kullandı: pandemiye karşı mücadelede yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanından gelen en parlak mühendislik zihinleri.