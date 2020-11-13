Volvo Cars'ın yeni otomobilleri hayat kurtarıyor

Volvo Cars, kurtarma hizmetlerinin herhangi bir çarpışma senaryosuna karşı hazır olması, sıradan çarpışma testlerinin ötesine geçmesi ve en kötü çarpışmalarda ortaya çıkabilecek sonuçları bile deneyimleyebilmeleri için, yakın zamanda çeşitli önlemler aldı. Birkaç yeni Volvo'yu ilk kez 30 metre yükseklikte bir vinçten aşağıya bıraktı.

Bu yaklaşım, otomobillerde en kötü çarpışma senaryolarında karşılaşılabilecek hasarlara benzer hasarlar oluşturmaya yardımcı oldu: çok yüksek hızda gerçekleşen otomobil kazaları, bir otomobilin bir kamyona yüksek hızda çarptığı kazalar veya bir otomobilin yandan şiddetli bir şekilde darbe aldığı kazaları düşünün.

Bu gibi durumlarda, otomobilin içinde yer alan insanların durumu kritik olabilir. Bu nedenle öncelik, sektörde "hayat çeneleri" olarak bilinen hidrolik kurtarma aletlerini kullanarak insanları otomobilden mümkün olduğunca hızlı dışarıya çıkarmak ve bir hastaneye ulaştırmaktır. Kurtarma uzmanları genellikle altın saatten bahsederler: Yaralının kaza meydana geldikten sonra en geç bir saat içinde hastaneye götürülmesi gerekir.

Volvo Cars Trafik Kazaları Araştırma Ekibi'nde kıdemli bir araştırmacı olan Håkan Gustafson, " İsveç kurtarma hizmetleriyle yıllardır çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz aynı: yolların herkes için daha güvenli olması. Umarız hiç kimsenin başına çok şiddetli bir kaza gelmez. Ancak bütün kazaları önlemek mümkün değil. Bu nedenle, çok şiddetli bir kaza meydana geldiğinde elimizde hayat kurtarmaya yardımcı olacak yöntemler olması büyük önem taşıyor” dedi.

Kazalardan ve kurtarma çalışmalarından elde edilen tüm sonuçlar, kapsamlı bir araştırma raporunda toplanacak. Bu rapor, diğer kurtarma çalışanlarına ücretsiz olarak sunulacak. Bulgulardan yararlanmalarına ve hayat kurtarma yeteneklerini daha da geliştirmelerine olanak sağlanacak.

Kurtarma işçileri eğitim otomobillerini genellikle hurdalıklardan alırlar. Ancak bu otomobiller genellikle yirmi yaşının üzerindedir. Modern otomobiller ile on beş, yirmi yıl önce üretilenler arasında, çelik gücü, güvenlik kafesi yapısı ve genel dayanıklılık açısından büyük fark vardır. Ve yeni Volvo'lar, modern otomobiller arasında en sert çeliğe sahip olanlardandır.

Kurtarma çalışanlarının yeni kurtarma teknikleri geliştirmek için yeni otomobilleri iyi tanımaları, kendilerini sürekli güncellemeleri ve süreçlerini gözden geçirmeleri büyük önem taşıyor. Başka bir deyişle, bu eğitim seansları yaşam ve ölüm arasındaki farkı belirliyor. Volvo Cars bu nedenle, kurtarma hizmetlerinin talebi üzerine işleri bir adım öteye taşımaya karar verdi.

Håkan Gustafson, "Normalde otomobilleri sadece laboratuvarda çarpıştırıyoruz, ancak bu defa ilk kez onları bir vinçten aşağıya bırakıyoruz. Testten sonra aşırı deformasyonlar göreceğimizi biliyorduk ve bunu kurtarma ekiplerine gerçek bir meydan okuma sunmak için yaptık" dedi.

Farklı modellerden oluşan toplam on adet Volvo, birkaç kez bir vinçten aşağı bırakıldı. Volvo Cars güvenlik mühendisleri, otomobilleri vinçten aşağı bırakmadan önce, istenen hasar düzeyinin oluşması için her otomobilin ne kadar basınç ve kuvvete maruz kalması gerektiği hakkında kesin hesaplamalar yaptı.