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Volvo Cars, Gent'teki elektrikli araç üretim kapasitesini üç katına çıkaracak

Volvo Cars, şarj edilebilir araçlardan oluşan Recharge ürün gamına yönelik artan talebi karşılamak için Belçika’nın Gent kentindeki fabrikasının elektrikli otomobil üretim kapasitesini üç katına çıkaracak.

Otovitrin 08.01.2021, 16:37
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Volvo Cars, Gent'teki elektrikli araç üretim kapasitesini üç katına çıkaracak

Kapasite artırımı, Volvo Cars’ın 2020 yılı satış sonuçlarıyla birlikte açıklandı. Şirketin Recharge ürün ailesine yönelik tüketici talebinde ciddi bir artış kaydedildi. Recharge ürün ailesine ait otomobillerin markanın toplam satışlardaki yüzdesi 2019 yılına kıyasla 2020 yılında iki katından fazla arttı.

Gent fabrikasındaki elektrikli otomobil üretim kapasitesi 2022 yılına kadar bugüne oranla üç kattan fazla artacak ve fabrikanın toplam üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 60'ına ulaşacak.

Gent fabrikası, CMA modüler araç mimarisi üzerine yükselen ikinci bir tamamen elektrikli Volvo modelini bu yılın sonlarında üretim programına dahil etmeye hazırlanıyor. Tesis halen şirketin ilk tamamen elektrikli otomobili olan XC40 Recharge ve XC40'ın bir şarj edilebilir hibrit versiyonunu üretiyor.

“Geleceğimiz elektrikli otomobillerde ve müşterilerimiz Recharge otomobillerimizi çok beğeniyor.” şeklinde konuşan Global Endüstriyel Operasyonlar ve Kalite Başkanı Javier Varela sözlerine şöyle devam etti: “Ürün gamımızı elektriklendirmeye ve elektrikli araç üretim kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. Bu açıdan bakıldığında Gent, global üretim ağımız için çok önemli bir üretim üssü.”

Volvo Cars, bir premium elektrikli otomobil şirketi olmayı hedefliyor. Şirket önümüzdeki yıllarda tamamen elektrikli otomobil modelleri pazara sunacak. Volvo Cars 2025 yılına kadar global satışlarının yüzde 50’sinin tamamen elektrikli ve geri kalanın ise hibrit otomobillerden oluşmasını hedefliyor.

Gent, global üretim ağında tamamen elektrikli otomobil üretmeye başlayan ilk tesis olsa da Volvo Cars, dünyanın farklı noktalarında bulunan diğer tesislerinde de elektrikli otomobil üretim kapasitesini de artırmayı planlıyor.

Volvo Cars, geçtiğimiz ay İsveç'in Skövde kentinde elektrikli güç-aktarma organları montajı yapacağını ve 5 yıla kadar tamamen şirket içinde bir e-motor üretimi tamamlamayı planladığını duyurdu. Şirket önümüzdeki yıllarda bu amaç doğrultusunda 700 milyon İsviçre Kronu yatırım yapacak. Şirket ayrıca, yeni nesil Volvo otomobillerinde kullanmak üzere e-motorların şirket içinde tasarlanıp geliştirilmesi için önemli oranda yatırım da yapıyor.

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