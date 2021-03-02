Volvo, 10 yıl içinde tamamen elektrikli araç üretimine geçecek

Volvo otomobil endüstrisinde elektriğe tamamıyla geçiş yapma kararı alan en büyük firmalardan biri oldu.

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, "Dizel araçlarda kalmak isteyen hiç kimse olmayacağına inancım tam. Elektrikli araçların insanların daha fazla ilgisini çektiğine eminiz." dedi.

Volvo ayrıca, 2025 yılı itibariyle de küresel satışlarının yarısının elektrikli diğer yarısının ise hibrit araçlardan oluşacağını açıkladı.

Elektrikli araçlar mevcut otomobil pazarının küçük bir kısmını oluştursa da bu oran hızla artıyor.

Halihazırda birçok araç markası hibrit ve batarya ile çalışan otomobiller üretse de bu araçlar benzinli motor üretiminden de vazgeçmiş değil.

ABD’de benzin fiyatlarının ucuzluğu nedeniyle benzinli otomobillere olan ilgi devam ediyor.

Volvo gibi otomobil pazarının önemli bir markasının motorlu araçları terk etme kararı alması benzin ve mazota olan bağımlılığa son vermede önemli bir adım olarak görülüyor. Volvo dışında otomotiv sektörünün önemli markaları halihazırda elektrikli modeller üretiyor. Batarya şarj altyapısının da gelişmesine paralel olarak otomobil pazarında elektrikli araçların payı gittikçe artıyor.

ABD’de elektrikli araçlara olan yatırımı ile bilinen Tesla, piyasadaki değeriyle Ford ve General Motors gibi köklü markaları geride bırakmış durumda.