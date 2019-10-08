Volkswagen’in Türkiye’ye gelmesi otomotiv sektöründe hareketlilik yaşatacak

Gazlı amortisör sektöründe Türkiye’de lider, dünyada da global oyunculardan biri haline gelen İnsu Teknik üst yönetimi , Alman otomotiv devi Volkswagen’in Türkiye’de yatırım kararını değerlendirdi.

İnsu Teknik Ticari Süreçlerden Sorumlu Ş irket Or tağı Mike Behmoaras, bu gelişmenin Türk otomotiv sektörü açısından oldukça güzel olduğunu belirterek, “Yıllar sonra ilk kez Volkswagen gibi büyük bir markanın Türkiye’ye girişi sektörümüze ciddi bir ivme katacaktır” dedi.

İnsu Teknik Teknik Süreçlerden Sorumlu Şirket Ortağı Ali Hakan Süalp de, kararın doğrudan ve dolaylı olarak istihdama katkı sağlayacağını ifade ederek, “Bu gelişme başka markaların da ülkemize olan ilgisini artıracak ve yeni yatırımlar zaman içerisinde Türkiye’ye gelecektir” diye konuştu.

Bursa, 07.10.2019 - Alman otomotiv devi Volkswagen’in uzun süredir Türkiye’de yatırım için yer arayışında olduğunu ve Manisa’da fabrika kurma kararı aldığını belirten İnsu Teknik Ticari Süreçlerden Sorumlu Şirket Ortağı Mike Behmoaras, bu gelişmenin Türk otomotiv sektörü açısından oldukça güzel ve gurur verici olduğunu söyledi. Birkaç yıl içerisinde fabrikanın faaliyete geçeceğini ifade eden Behmoaras, “Volkswagen, Türkiye'de son yıllarda gerçekleşen en büyük yatırımlardan birini hayata geçiriyor. Uzun yıllar sonra Türkiye'ye yeni bir yatırım geldi. Yıllar sonra ilk kez Volkswagen gibi büyük bir markanın Türkiye’ye girişi sektörümüze ciddi bir ivme katacaktır. Yeni yatırımın istihdama da katkısı fazla olacak. Ana sanayi ve yan sanayiyle beraber yeni fabrika ile binlerce kişiye iş imkanı sağlanacak” dedi.

Yeni yatırımlar da gelecek

Behmoaras, bu gelişmenin otomotiv dışındaki diğer sektörler için de büyük önemi olduğunun altını çizerek, fabrikanın üretime geçmesi ile ekonomide hareketlilik yaşanacağını kaydetti. Konumu ve yetişmiş insan gücü ile Türkiye’nin otomotiv sektöründe oldukça iyi bir yere sahip olduğunu vurgulayan Behmoaras, “Volkswagen Türkiye'yi otomotiv sanayisindeki bilgi birikimi, deneyimi ve nitelikli işgücü nedeniyle tercih etti. Türkiye'de otomotiv sanayi lider konumda yer alıyor. Renault, Tofaş, Ford, Honda, Hyundai ve Toyota gibi markaların Türkiye’de yatırımları bulunuyor. Volkswagen'in de katılmasıyla sektörümüzde büyük bir hareketlilik yaşanacak” diye konuştu.

Bu kararın başka markaların bakış açısını da değiştireceğini belirten Behmoaras, bundan sonraki süreçte yeni yatırımların Türkiye’ye yönelmesinde etkili olacağını kaydetti.

İstihdama katkı sağlayacak

Volkswagen’in yeni yatırımının otomotiv sektörü için çok önemli olduğunun altını çizen İnsu Teknik Teknik Süreçlerden Sorumlu Şirket Ortağı Ali Hakan Süalp de, kararın otomotiv sektörüne oluşturacağı katma değerin yanı sıra doğrudan ve dolaylı olarak istihdama da katkı sağlayacağını söyledi. Yani fabrika ile demir-çelik, lastik, plastik, cam, boya, elektrik ve elektronik gibi sektörlere de olumlu yansımalar yaşanacağını belirten Süalp, “Volkswagen gibi bir dünya devinin Türkiye'ye yatırım kararı vermesi gerçekten ülkemiz için gurur verici. Fabrikanın yıllık yaklaşık 400 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve üretimin 2022 yılında başlaması planlanıyor. Bu yatırımla Volkwagen, ülkemize olan güvenini gözler önüne serdi ve diğer yatırımcılara yeşil ışık yaktı” dedi.

Çalışmalarımıza hız vereceğiz

Türkiye’de otomotiv endüstrisinin çok güçlü olduğunu vurgulayan Süalp, tedarik sanayinin de çok güçlü ve dinamik olduğunu kaydetti. Süalp, bu alanda deneyimli iş gücü bulunduğunu ifade ederek, “Yan sanayi alanında modern üretim tesislerine sahip, Ar-Ge ve inovasyon yetkinliği yüksek, kaliteli ürünlere sahip firmalarımız mevcut. Volkswagen’in Türkiye’de yatırım kararında bunların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu gelişme başka markaların da ülkemize olan ilgisini artıracak ve yeni yatırımlar zaman içerisinde Türkiye’ye gelecektir” diye konuştu.

Uzun vadede ülkemiz kazanacak

Türkiye'deki otomotiv ihracatının toplamda 25 milyar dolarlık bir pastaya sahip olduğunu dile getiren Süalp, Wolkswagen’in gelmesi ile bu sayının çok daha yukarılara çıkacağını söyledi. Süalp, “Dolayısıyla yeni bir OEM yatırımının Türkiye’ye gelmesi, yan sanayi üreticileri olarak bizleri de son derece heyecanlandırdı. Çünkü bu yatırım, yeni iş kapısı olarak yüzbinlerce insana doğrudan etki edecek, uzun vadede ülkemiz kazanacak. İnsu Teknik olarak Volkswagen ile çalışmalarımız var. Bu çalışmalara hız vererek güzel iş birliklerine imza atacağız” dedi. Süalp, diğer yandan Yenişehir’de yapılacak olan otomobil test merkezinin de sektöre önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, bu tarz yeni gelişmelerin sektör adına sevindirici olduğunu kaydetti.