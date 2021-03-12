Volkswagen’in merak edilen ilk elektrikli SUV aracı ID.4’ün seri üretimine başlandı

E-mobilitede dünya lideri olma hedefine ulaşmak amacıyla 2024 yılına kadar 33 milyar Euro yatırım yapmayı planlayan Volkswagen Grubu, bu yatırımının 11 milyar Euro’luk kısmını Volkswagen markasına ayırmış durumda. Marka, 2025 yılında 1,5 milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

Büyüyen segmente elektrikli model

Dünyanın en hızlı büyüyen segmenti olan kompakt SUV sınıfındaki model yelpazesine tamamen elektrikli bir model ekleyen Volkswagen, önümüzdeki dönemde ID.4’ü Avrupa’da, Çin’de ve daha sonra ABD’de pazara sunmayı planlıyor.

ID.3’ün ardından modüler elektrik platformu (MEB) temelinde geliştirilecek ikinci model olarak ön plana çıkan ID.4, bu özelliğiyle markanın MEB platformunun hem teknolojik hem de finansal gücünü de simgeliyor.

Zwickau’da gelecek yıl 300 bin elektrikli araç üretilecek

Zwickau, büyük bir otomobil üretim tesisinin tamamen elektrikli model üretimine geçtiği ilk fabrika olarak Volkswagen markasının e-mobilite atağında önemli bir rol oynuyor. Bu yıl tamamlanacak tüm dönüşüm çalışmaları sonrasında 2021 yılında MEB teknolojisine sahip yaklaşık 300 bin elektrikli aracın Zwickau fabrikasında banttan indirilmesi hedefleniyor.

Zwickau tesisi böylece Avrupa’nın en büyük ve en verimli elektrikli araç fabrikası olmakla kalmayacak, aynı zamanda Volkswagen’in küresel üretim ağının dönüşümüne de öncülük edecek. Elektrikli SUV araç üretiminin uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklar da tam gaz devam ediyor. ID.4’ün üretim öncesi çalışmaları Çin’deki Anting tesisinde da halihazırda başlatılmış durumda. 2022 yılında ise Chattanooga tesisinde modelin üretimi başlayacak.

Volkswagen’in ilk tamamen elektrikli SUV’u

ID.4, Volkswagen’in tamamen elektrikli modelleri için geliştirdiği MEB (modüler elektrik platformu) teknolojisine dayanıyor. 500 kilometrelik menzile sahip (WLTP’ye göre) ID.4, geniş iç hacmi ve ultra modern dış tasarımı ile dikkat çekiyor.

SUV’un, ilk etapta arkadan itişli olarak pazara sunulması planlanırken, sonraki dönemde elektrikli dört tekerlekten çekişli versiyonu da pazarda yerini alacak. Yüksek voltajlı batarya, sürüş dinamikleri açısından son derece dengeli bir aks yükü dağılımı ve düşük bir ağırlık merkezi oluşturmak amacıyla gövdenin altına yerleştirilmiş. Yeni MEB (modüler elektrik platformu) teknolojisine dayanan tüm modeller gibi ID.4 de çok geniş bir iç alana sahip. Sıfır emisyonlu SUV’un keskin hatlara sahip dijital kokpitinde tüm fonksiyonlar dokunmatik yüzeyler ve sezgisel ses kontrol teknolojisiyle sağlanıyor.