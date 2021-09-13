Volkswagen’in En Yeni Modelleri Autoshow 2021 Mobility’de

ODD tarafından düzenlenen ilk dijital Autoshow olma özelliğine sahip olacak organizasyonda otomobilseverler sanal gezinti için boyutlandırılmış özel stant alanında modellerlere ilgili zengin bilgi içeriğine ulaşabilecekler. Ayrıca, satış temsilcileriyle canlı görüşerek ürünler ve finansman imkanları hakkında da detaylı bilgi alabilecekler.

İlham veren tasarım: Yeni Polo

Volkswagen standının en önemli yeniliklerinden biri 6. neslinin makyajlı versiyonuyla Yeni Polo. Pazara sunulduğu günden bu yana Volkswagen markasının en başarılı modellerinden biri olan Polo, yeni versiyonuyla çıtayı daha yukarı çıkarıyor. Bugüne kadar 20 milyondan fazla satış adedine ulaşan, her nesliyle sınıfında belirleyici olan Polo’nun zamansız tasarımı, yeni versiyonunda da kendini ilk bakışta belli ediyor.

İç ve dış tasarım detaylarıyla sportif bir görünüm kazanan Yeni Polo, zengin standart ekipmanları ve üst sınıf teknolojileriyle müşterilerin beğenisine sunulacak. Dijitalleştirilmiş iç mekanı, yeni bilgi ve eğlence sistemi, dokunmatik panellerle kontrol edilebilen klimatronik özelliği, akıllı aydınlatma sistemi gibi özellikleriyle Polo segmentindeki iddiasını sürdürecek.

4,074 mm uzunluğa sahip Yeni Polo’nun genişliği 1,751 mm, yüksekliği de 1,451 mm. Yeni tasarlanmış ön ve arka tamponların arasında 2,564 mm’lik bir aks uzanıyor. Bu ölçüler, araca güçlü ve sportif görünüm sağlıyor. Ön radyatör ızgarası ve LED farların kombinasyonu, Polo'nun tüm araç genişliği boyunca uzanan "yüzü"nü oluşturuyor. Yeni Polo, standart olarak tasarlanmış iki bölümden oluşan yeni LED arka farlarıyla birlikte sunuluyor. Arka LED farların üç boyutlu tasarımı, modele daha keskin bir görünüm ve bir bütün olarak Polo'ya yüksek bir kalite duygusu kazandırıyor.

24 Eylül’de Volkswagen Yetkili Satıcıları’nda yerini alacak olan Yeni Polo, Türkiye’de 2 farklı motor seçeneği, 3 farklı donanım seviyesinde tercih edilebilecek.

Hem şehirli, hem arazi tutkunu: Passat Alltrack

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre Türkiye’de 2005 yılından bu yana segmentinin lideri olan ve tasarımı, verimli motorları, konfor ve güvenlik sistemleriyle başarısını sürdüren Passat fuarda yerini alıyor. Passat, iş ve günlük hayatta kullanım kolaylığı ve prestijinin yanı sıra, Volkswagen’in en yeni teknolojilerine sahip modeli olarak iddiasını devam ettiriyor.

Ailenin yeni üyesi ve önümüzdeki günlerde Türkiye yollarına çıkacak olan Passat Alltrack de ilk kez fuarda tanıtılıyor. Off-road yollarda, dağ/arazi koşullarında veya römorklu kullanımlarda da Passat’ın bilinen sürüş kalitesini barındıran Passat Alltrack, sedan ve SUV modelleri arasında son derece başarılı bir geçiş modeli. 2021 son çeyreğinde satışa sunulması planlanan Alltrack, 4MOTION çekiş teknolojisine sahip hem şehirli, hem de off-road tutkunu yeni bir stationwagon versiyonu olarak sunuluyor. Alltrack, Passat'ı sadece asfalt yollarda sürmekle kalmayan, ona bir römork bağlamak isteyen veya kayak tatilinde mükemmel yol tutuşuna değer veren özel sürücüler için geliştirilmiş. Passat Alltrack'ın standart özellikleri arasında arazi sürüşü için uyarlanmış gövde altı korumalı tamponlar, ayrıca gövde altı korumasına sahip eşik uzantıları ve sağlam çamurluk uzantıları ile paslanmaz çelik görünümlü ön arka marşpiyel bulunuyor. Özel bir off-road modu, daha fazla yerden yükseklik sağlayan modifiye edilmiş donanımı ve sürekli 4MOTION dört tekerlekten çekiş teknolojisi sayesinde, Passat Alltrack, arazide sürüş yaparken bile yüksek konfor sağlıyor. Passat Alltrack’in, 2.0 TDI 200 7 ileri DSG motor seçeneği ile satışa sunulması planlanıyor.

Tüm zamanların en güçlü Golf’ü: Golf R

320 PS güç üreten ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip tüm zamanların en güçlü Golf’ü, Golf R fuarın yıldızlarından biri olmaya aday. İlk günden itibaren Volkswagen markasının öncü modellerinden biri olan Golf, 8. nesliyle geçiğimiz Mart ayında Türkiye pazarında satışa sunulmuştu. Zamansız tasarım konseptini devam ettiren ikonik modelin sportif versiyonu Golf R’ın beşinci jenerasyonunun ise 2021 son çeyreğinde Volkswagen Yetkili Satıcıları’nda yerini alması planlanıyor. Golf R, 100 km/s hıza sadece 4,7 saniyede ulaşıyor, azami hızı ise 250 km/s.

Golf R; “R-Performance Torque Vectoring” tork dağıtımı özelliği, arka aksta tekerlekler arası seçilebilir tork dağıtımına sahip yeni ve geliştirilmiş dört tekerlekten çekiş (4MOTION) sistemini sunuyor. Yeni arka aks tahrik sistemi, gücün yalnızca ön ve arka akslar arasında değil, aynı zamanda iki arka tekerlek arasında da dağıtılmasına olanak sağlıyor. Bu özellik sayesinde Golf R’ın viraj alırken çevikliği önemli ölçüde artıyor. Ayrıca dört tekerlekten çekiş sistemi, dünyada ilk kez bir Araç Dinamikleri Yöneticisi (VDM) aracılığıyla elektronik diferansiyel kilitleri (XDS) ve adaptif şasi kontrolü DCC gibi diğer yürüyen aksam sistemleriyle beraber çalışıyor. Farklı sistemlerin bu yakın entegrasyonu sayesinde yeni Golf R; optimum çekiş özellikleri, en üst düzeyde hassasiyete sahip nötr bir yol tutuşu, maksimum çeviklik ve mükemmel sürüş keyfi sunuyor.

Volkswagen'in SUV atılımı

Dünya çapındaki SUV atılımını Türkiye pazarında da başarılı bir şekilde devam ettiren Volkswagen, T-Roc, Tiguan ve Touareg’den sonra önümüzdeki dönemde satışa sunmayı planladığı SUV model ailesinin yeni üyeleri T-Cross ve Tiguan Allspace’i de Autoshow 2021 Mobility standında müşterilerin beğenisine sunuyor.

Ultra geniş ailelere özel: Tiguan Allspace

Volkswagen’in ilk olarak 2017 yılında SUV ailesine dahil ettiği ve Tiguan modelinin 7 kişilik versiyonu olan Tiguan Allspace, yenilenmiş haliyle AutoShow’da yerini alan bir diğer Volkswagen modeli. Ultra geniş yükleme kapasitesi ve 7 kişilik oturma konsepti ile geniş aileler için geliştirilmiş Tiguan Allspace, önemli teknolojik iyileştirmeler sonrasında daha dijital ve daha enerjik yeni versiyonuyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Keskinleştirilmiş dış hatlarıyla Yeni Tiguan Allspace’in, çok daha çekici ve dinamik tasarımıyla 2021 son çeyreğinde Volkswagen showroomlarında yerini alması planlanıyor.

Avrupa’nın en çok tercih edilen SUV’u Tiguan'ın uzun versiyonu, ileri sürüş destek, bilgi-eğlence ve klima kontrol sistemleri, “IQ.LIGHT – LED matrix farlar” gibi yenilikçi özellikleriyle de dikkat çekiyor. Tiguan Allspace, kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu hacim ve esnekliği rahatlıkla karşılayabiliyor. Kalabalık aileler için opsiyonel olarak sunulan 3.sıra koltukları ile daha fazla kişinin seyahat etmesine imkân verirken, daha fazla yükleme alanı isteyenler için ise ikinci sıradaki koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1.920 litreye kadar artırılabiliyor.

Türkiye’de 2021 dördüncü çeyrekte satışa sunulacak olan Yeni Tiguan Allspace, 1.5 TSI motor seçeneği ve 3 farklı donanım seviyesinde alınabilecek.

Maksimum fonksiyonellik ile ideal yol arkadaşı: T-Cross

Volkswagen’in merakla beklenen ve 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanan SUV modeli T-Cross da fuarda ilk kez Türk tüketicisiyle buluşuyor. T-Roc’tan daha kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanıma çok uygun bir model olan T-Cross sert ve agresif hatlarıyla Türk tüketicinin idealindeki SUV çizgilerini yansıtıyor.

2022 yılı ilk aylarında satışa sunulması planlanan T-Cross, yenilikçi ve ferah iç tasarımıyla maksimum fonksiyonellik sunuyor. İç mekana fonksiyonel açıdan mümkün olduğunca esneklik katmak amacıyla, arka koltukları 14 cm’ye kadar ileri kaydırarak bagaj hacmini artırmak mümkün. T-Cross ayrıca dijital kokpit ve üst segment otomobillere özgü olan pek çok sürüş asistan sistemi sunarak sınıfında iddialı olmayı hedefliyor.