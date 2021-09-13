Volkswagen Ticari Araç Auto Show 2021 Mobility’de yerini aldı

Volkswagen Ticari Araç, bu yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında ilk kez dijital ortamda gerçekleştirilen Auto Show 2021 Mobilty’de Caravelle ve Caddy modelleri ile yer alıyor.





Ziyaretçiler Volkswagen’in sanal standında bu iki modelin iç ve dış tasarımlarını dijital ortamda inceleyebilecekler ve modeller hakkında detaylı bilgi alabilecekler.

En dijital Caddy

Volkswagen Ticari Araç’ın fuarda sergilediği modellerden ilki, en beğenilen modellerinden Volkswagen Caddy’nin beşinci nesli. Şimdiye kadar üretilen en dijital Caddy olma özelliğine sahip ve Volkswagen’in MQB platformunda üretilen ilk ticari aracı olan Caddy, tamamen yeni ve geliştirilmiş farklı sürüş destek sistemleriyle daha güvenli hale gelirken, sunduğu birçok özellikle de sınıfının en dijital ve en güvenli aracı olma özelliğine sahip.

Teknolojik ve dijital ön konsol

Yeni Caddy, tamamen dokunmatik tuşlara sahip yeni ön konsolu ve dijital ekranıyla artık çok daha teknolojik. Dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip ön konsol, geniş iç mekanın da etkisiyle konfor seviyesini daha da artırıyor. Gösterge paneli ve kontrol elemanları tamamen yeniden tasarlanan Yeni Caddy’de, donanım seviyesine bağlı olarak ‘Cargo’ ve ‘Impression’ donanım seviyesinde 6,5; ‘Life’ ve ‘Style’ donanımda ise 8,25 inç ekrana sahip multimedya sistemleri standart olarak sunuluyor.

Yeni sürüş destek sistemleriyle daha da güvenli

Yeni sürüş destek sistemleri sayesinde yolculuğu daha güvenli ve konforlu hale getiren modelde en baz donanımdan başlayarak standart olarak sunulan sürüş destek ve güvenlik sistemleri arasında; Acil Çağrı Sistemi eCall, Şerit Takip Asistanı, Hız Sabitleyici, Elektronik Diferansiyel Kilidi EDL, Elektromekanik el freni ve Auto Hold, Sürücü ve yolcu için yan, perde ve orta hava yastıkları, Elektrikli çocuk kilidi, Sürüş esnasında ön kamera ve radar sayesinde tehlikeli durumlarda devreye giren acil frenleme özellikli ‘Front Assist’ yer alıyor.

Karizmatik tasarım ve yeni dış özellikler

Dış görünümü yepyeni, sportif ve dinamik bir tasarıma kavuşan Caddy, ‘Style’ versiyonda standart olarak sunulan elektrik destekli bagaj kapağı, park assist, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar ve yeni LED ön farlar / LED arka stop lambaları, opsiyonel olarak sunulan 1,4 m2 en geniş cam alanına sahip panoramik cam tavanıyla da yine sınıfının en iddialı modelleri arasında.

Güçlü ve çevreci yeni motor

Yeni Caddy’de sunulan, 4 silindirli tamamen yenilenmiş motor, kendi segmentinde ilk kez kullanılan yeni çift püskürtmeli SCR teknolojisi sayesinde Euro 6d-ISC emisyon standartlarını sağlarken hem ekolojik hem de ekonomik bakımdan olumlu çıktılar yaratıyor. 2.0 litrelik TDI motor, 122PS güç ve 320Nm tork ile yüksek performans sunarken, yakıt tasarrufu da sağlıyor.

Üst düzey teknoloji ve performansıyla sınıfının öncüsü Caravelle

Volkswagen Ticari Araç’ın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Caravelle’in en üst donanım seviyesine sahip Highline versiyonu fuarda yerini aldı. Araç tasarım, performans ve teknoloji bakımından birçok yeni özelliği bir arada sunuyor.

Hem şehirli, hem arazi tutkunu

Caravelle Highline’da, opsiyon olarak sunulan 4Motion sistemi, zorlu arazi koşullarında bile maksimum çekiş ve güvenli sürüş sağlıyor. Arka aksa entegre edilen 4Motion sistemi ön ve arka aks arasında gücü en doğru şekilde aktararak ihtiyaç halinde aracın zorlu koşullarla mükemmel bir şekilde baş etmesine olanak tanıyor.

2.0 litre motora sahip Caravelle Highline, 4000 dev/dak’da 204 PS güç üretirken, 1400-2500 dev/dak’da 450Nm’lik tork sağlıyor.

Mükemmel sürüş kontrolü ve park etme kolaylığı

Caravelle Highline’da yer alan ve standart olarak sunulan Park Assist V3.0; sayesinde aracı ön, arka, paralel veya çapraz olarak kendi kendine çok dar yerlerde bile park edip, park yerinden çıkabilmek mümkün. Ayrıca Geri Manevra Asistanı sayesinde, geri çıkarken arkadan araç ya da yaya gelmesi durumunda aracın kendiliğinden durması sağlanıyor. Yine standart olarak sunulan Geri Görüş Kamerası sayesinde, park ve manevra fonksiyonu rahatça tamamlanıyor.

Fonksiyon ve keyif bir arada

9,2 inçlik renkli ve dokunmatik ekranlı navigasyon sistemi Discover Pro 9.2" Navigasyon sistemli radyo ve navigasyon ekranını dijital gösterge panelinde görüntülemeye imkan tanıyan, istenirse farklı ara yüzlerle kişiselleştirilebilen Dijital Gösterge Paneli ve Sürücü Bilgilendirme Sistemi sunulan yenilikler arasında yer alıyor. Navigasyon sistemi sayesinde gideceğiniz yeri kolayca bulurken bir el hareketinizle değişebilen menüsü Caravelle Highline’ı kullanırken dikkatinizin dağılmamasını sağlıyor.

Caravelle Highline, Sesli Komut ve Kablosuz App-Connect özelliğini de standart olarak sunuyor. Sistem, sesli komutla arama yapmayı, navigasyona adres yazmayı veya radyo kanalları arasında geçiş yapmayı sağlıyor. Akıllı telefonların Discover Pro 9,2" navigasyon sistemli radyoya bağlanabilmesine imkan tanıyan Kablosuz App-Connect özelliği de, araç hareket halinde değilken ekranda DVD veya Mp4 formatında videoları oynatabiliyor.