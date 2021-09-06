Volkswagen ID. LIFE: Sürdürülebilir, dijital, zamanının ötesinde

“ACCELERATE” stratejisiyle, yarının sürdürülebilir mobilitesini daha ulaşılabilir hale getirmeyi hedefleyen Volkswagen, bu stratejinin parçalarından biri olan, ID. ailesinin giriş segmentindeki üyesini 2025 yılında pazara sunmaya hazırlanıyor.

7-12 Eylül tarihleri arasında Münih'te düzenlenen IAA Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ID. LIFE konsepti, Volkswagen’in 2025 yılında pazara sunacağı tamamen elektirikli küçük segment modelinin de tasarım dili hakkında da ipuçları veriyor. Kompakt, tamamen elektrikli crossover konsepti olan bu otomobil, sürdürülebilirliği, dijital teknolojiyi ve zamanının ötesinde yenilikçi bir tasarımı bünyesinde barındırıyor.

Doğal hammaddelerin ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması otomobilin sürdürülebilir karakterini yansıtıyor. Aynalar yerine kameralar, akıllı telefon entegrasyonu, direksiyon simidindeki dokunmatik yüzeyler, sezgisel dijital işletim sistemi, çok yönlü ayarlanabilir koltuklar, projeksiyon ekranıyla kısa sürede oyun veya sinema salonuna dönüşebilen iç mekan, zamanın ötesinde bir otomobil deneyimi sunuyor. ID. Life’in 234 PS güce sahip motoru aracı 100 km/s hıza sadece 6.9 saniyede çıkarabiliyor.

İnsan odaklı tasarım

ID LIFE, sürdürülebilir mobilite, heyecan verici bir sürüş deneyimi ve çok yönlü kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak sıfırdan tasarlanmış bir otomobil. Sade ve zamanının ötesinde görünümü oldukça dikkat çekici. İç tasarımı, insan odaklı bir dokunuşa sahip ve dijital teknolojisi genç hedef kitlenin ihtiyaçlarına doğrudan hitap ediyor. Araca erişim, yüz tanıma yazılımıyla birleştirilmiş bir kamera aracılığıyla sağlanıyor. Esnek oturma alanı sayesinde iç mekân kısa süre içerisinde bir sinema veya oyun salonuna dönüştürülebiliyor. Akıllı telefonlar için kapı ceplerine entegre edilmiş şarj üniteleri yer alıyor.

Net ve kusursuz

ID. LIFE'ın tasarımı dikkat çekici şekilde net ve yüksek kaliteli. Karmaşık dekoratif öğelere ve ek parçalara yer verilmemiş. Ayrıca gövde, cam yüzeyler ve tavan arasındaki yatay ayrım da otomobilin sade görünümüne katkıda bulunuyor. Hava odacıklı kumaştan üretilmiş, kişiselleştirilmiş ve çıkarılabilir tekstil tavan ID. LIFE’a açık hava hissi kazandırırken aracın ağırlığını da azaltıyor.

Crossover karakterli şehir otomobili

Etkileyici tasarım, konforlu erişim, yükseltilmiş oturma pozisyonu ve olağanüstü değişken iç mekan, ID. LIFE'ı geleceğin kentsel mobilitesi için ideal araç haline getiriyor. Bunun yanında, kompakt boyutları, 190 milimetrelik yerden yüksekliği, önde 26° ve arkada 37° eğim açıları ile arazi sürüş keyfi için de iyi bir donanıma sahip.

Doğal ve geri dönüştürülebilir malzemeler

ID LIFE'ın sürdürülebilir karakteri, özellikle malzeme ve boya seçimlerine yoğun bir şekilde yansıtılıyor. Aracın dışında boya kaplamasında, bio-bazlı bir sertleştirici ile birlikte doğal renklendirici madde olarak talaşlar kullanılmış. Bu, gelecekteki araçların gövde konstrüksiyonlarında geri dönüşümlü materyaller kullarak, ek boya kaplama ihtiyacını tamamen ortadan kaldırma vizyonunu yansıtıyor. Tavanda kullanılan hava odacıklı kumaş ve ön kaput tamamen yüzde 100 geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilmiş. Diğer maddelerin yanısıra ID. LIFE’ın lastiklerinde de nio-yağ, doğal kauçuk ve pirinç kabukları kullanılmış.

Yenilikçi dijital işletim konsepti

Kameralar ve bir ekrandan oluşan görüntü sistemi, hem dış hem de iç aynaların yerini alıyor. Vites seçimi, dönüş sinyali ve ön cam sileceklerinin tümü altıgen üstü boş direksiyon simidi üzerindeki bir dokunmatik panel aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Sürücü, akıllı telefonuyla kontrol sistemine bağlanınca navigasyon, iletişim ve bilgi-eğlence sisteminin kontrolünü rahatlıkla sağlıyor ve tüm araç verilerine çevrimiçi erişim sağlıyor.

Oyun salonu olarak kullanılabilir

Farklı dijital deneyimler için güvenilir bir yol arkadaşı olan ID.LIFE’da, iç mekan kısa sürede sinema veya oyun salonuna dönüşebiliyor. Araçta, bir oyun konsolu ve gerektiğinde gösterge panelinden uzanan bir projeksiyon ekranı da bulunuyor. İçeride bulunan 230 volt / 16 amper güç kaynağına isteğe bağlı olarak diğer cihazlar da bağlanabiliyor. Ön ve arka koltuk sırtlıklarının tamamen yatırılmasıyla da uzanmak için rahat bir ortam oluşturulabiliyor.

Önden çekişli elektrik motoru

ID. LIFE, Volkswagen'in küçük segment için MEB (Modüler Elektrikli Araç Platformu) platformu üzerine inşa edilmiş bir versiyondur. Gücünü 234 PS elektrik motorundan alan konsept, MEB platformuna dayalı önden çekişe sahip ilk model oluyor. Bu da MEB platformunun esnek yapısını vurgularken, yolcular ve yükleme alanı için ferah, geniş bir alan sağlıyor. ID. LIFE, sıfırdan saatte 100 km hıza 6.9 saniyede çıkıyor. 57 kWh enerji kapasitesine sahip yüksek voltajlı bataryası, WLTP'ye göre yaklaşık 400 kilometrelik bir menzil sağlıyor.

Sıfıra doğru

Volkswagen, tamamen elektrikli mobilite yolunda ilerlemeye emin adımlarla devam ediyor. ID. LIFE, Volkswagen'in MEB (Modüler Elektrikli Araç Platformu) platformunu üzerinde inşa edilen sekizinci konsept otomobil. Marka, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli modellerin toplam araç satışlarındaki payını Avrupa'da yüzde 70'e, Kuzey Amerika ve Çin'de ise yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor. ID. LIFE, Volkswagen'in yüksek hacimli küçük otomobil segmentinde de elektrikli mobilite sunma ve böylece milyonları elektrikli araç sahibi yapma hedefinin altını çiziyor. Volkswagen, uygun fiyatlı elektrikli mobiliteyi, gelişmiş dijitallik, sürdürülebilir üretim ve yüksek kalite standartları ile birleştiriyor.