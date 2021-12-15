VavaCars’ın Türkiye'ye yatırımı 200 milyon dolara ulaşacak 

2019 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan ve kendi iş modeliyle yatırımlarına hız kesmeden devam eden VavaCars, üçüncü yılında yatırım atağına geçti. VavaCars, 2022 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir’deki IRC (Inspection And Reconditioning Center) yatırımlarıyla Türkiye’nin en büyük muayene ve araç yenileme merkezlerini devreye alacak.

Türkiye ikinci el araç pazarında Avrupa’nın 4’üncüsü konumunda

İkinci el araç pazarında “anahtar teslim” ve “en güvenilir” işlem platformunu oluşturma hedefiyle yola çıktıklarını belirten VavaCars CEO’su ve Kurucu Ortağı Lawrence Merritt, yeni yatırımlarıyla ilgili şunları söyledi: “VavaCars olarak Petrol Ofisi iş birliği ve güvencesiyle Türkiye’de bulunmak bizim için oldukça önemli bir avantaj. Türkiye; 50 milyar dolar büyüklüğündeki ikinci el araç pazarıyla Avrupa'da İngiltere, Fransa ve Almanya’nın ardından dördüncü konumda yer alıyor. Türkiye’nin potansiyelini yüksek olarak değerlendiriyor ve gelecek vaat eden bir pazar olarak görüyoruz. Bu nedenlerle 2022’de Türkiye’ye yapacağımız yatırımı artırma kararı aldık. Türkiye’den doğan bir marka olarak büyümemize hız kesmeden devam edeceğiz.”

“Oyunun kurallarını değiştireceğiz”

Ankara, İstanbul ve İzmir’de açılacak yeni merkezler kanalıyla yurt geneline yayılmayı hedeflediklerini söyleyen Lawrence Merritt, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni açılacak merkezlerle ikinci el araç alım-satımında anahtar teslim şeklinde tüm hizmetleri tek elde birleştiriyoruz. Türkiye’de 100 bin metrekarelik bir alanda yapacağımız yatırımla, en büyük muayene ve araç yenileme merkezi olacağız. VavaCars'tan alınacak bir araç, Türkiye'de bir müşteri için olabilecek en iyi ikinci el araç olacak. IRC yatırımlarımızla birlikte 2022’deki toplam yatırım rakamımız 200 milyon doları bulacak. Bu yatırımla daha önce böyle bir tesis bulunmayan Türkiye’de, oyunun kurallarını değiştirerek tüketiciler için çıtayı yükseltmiş olacağız.”

“Sektörde en büyük yatırıma imza atacağız”

Sektörde şimdiye kadar yapılmış en büyük yatırıma imza atacaklarını ifade eden Lawrence Merritt, yatırımın içeriği hakkında şu bilgileri verdi: “Muayene ve optimize edilmiş üretim hatlarını test ederek; yıkama, kalite kontrol, mekanik servis, çürüme/balans, lastik servisi, boya/gövde, boyasız onarım servisi, kuaför servisi, fotoğraf stüdyosu gibi istasyonları tek çatı altında birleştiriyoruz. Açılacak yeni merkezlerde; satışı yapılan ikinci el araçlar, VavaCars’ın uzman ekibi tarafından tam donanımlı bir servise tâbi tutularak bakımları yapılacak. İkinci el araçlar, kullanıcısına en yüksek standartta ve tamamen yenilenmiş şekilde sunulacak.”

“Yapay zeka ile daha iyi deneyimler yaratacağız”

Türkiye'de öncüsü oldukları bir iş modeliyle hizmet verdiklerini ifade eden Lawrence Merritt, şöyle konuştu: “Müşterilerimize, dijitalleşmenin ve teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak üst düzey bir hizmet sunuyoruz. Tam otomatik fotoğraf teknolojileri, RFID ile araç ve süreç takibi, girdap akımı frenleme teknolojisi kullanılan istasyonlarımızda, test ve yol simülasyon cihazlarımız yapay zeka tabanlı simülasyon teknikleriyle donatılmış durumda. Zaman kazandırıcı, güvenli ve profesyonel hizmetimizin yapısında; yapay zeka ve otomatik öğrenme sistemleri oluşturarak daha iyi ürünler ve deneyimler yaratmayı hedefliyoruz. Örneğin müşterilerimizin araçlarına daha hızlı ve daha objektif bir değerleme sağlamak adına eski analog sistemi, otomatik öğrenme algoritmaları ile değiştirerek ekspertiz sürecini önemli ölçüde kısaltıyoruz. Her zaman inovatif ve hayatı kolaylaştırıcı çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

“Bin kişiye istihdam sağlayacağız”

Yeni yatırımlarıyla genç istihdamına da önemli bir katkı yapacaklarını açıklayan Lawrence Merritt, “Türkiye, yaş ortalaması 32 olan, değişimi kucaklamaya ve daha iyi bir yaşam sürdürmeye istekli, genç bir nüfusa sahip. Bunların yanı sıra Türkiye’de müşteri bağlılığını sağlamak için harika bir yetenek havuzu olduğunu düşünüyoruz. VavaCars olarak son teknolojilerin kullanıldığı yatırımımızla sektörde katma değer yaratacağız ve genç istihdama katkı sağlayacağız. Şu anda 280 olan çalışan sayımızı gelecek yıl bin kişiye çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.