VavaCars’ın Finans Grubu Başkanlığı’na yeni isim

İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars’ta bir üst düzey atama daha gerçekleşti. VavaCars’ın Finans Grubu Başkanlığı (CFO-Chief Financial Officer) görevine sektörün önemli ismi Cem Yıldız getirildi.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Cem Yıldız, 2003 yılında profesyonel iş yaşamına uluslararası denetim ve danışmanlık hizmetleri firması Ernst &Young’da vergi denetçisi olarak başladı. 2005 yılında Inteltek şirketinde finans departmanında çalışan Yıldız, buradaki görevinin ardından 2010 yılında Danone firmasında finansal raporlama müdürlüğünü üstlendi. 2011 yılında PepsiCo’ya geçen Yıldız, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli pozisyonlarda yaklaşık 9 yıl görev aldı. Cem Yıldız, VavaCars’a katılmadan önce iki yıldır Red Bull’un CFO pozisyonunda görev yapıyordu.