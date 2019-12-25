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VavaCars, yeni şubesini Kanyon AVM’de açtı

Türkiye'de ikinci el araç pazarına giriş yapan, Petrol Ofisi’yle kardeş bir şirket olarak kurulan VavaCars, 7. şubesini İstanbul Levent’teki Kanyon AVM’nin P1 otopark katında hizmete açıldı. Piyasada alım satım alışkanlıklarını kökünden değiştirmeyi hedefleyen VavaCars, Petrol Ofisi ile kurulan güçlü iş birliği, teknolojik altyapı ve yenilikçi iş modeli ile 2. ele yeni bir soluk getiriyor.

VavaCars, yeni şubesini Kanyon AVM’de açtı

Türkiye'de ikinci el araç pazarına giriş yapan, Petrol Ofisi’yle kardeş bir şirket olarak kurulan VavaCars, 7. şubesini İstanbul Levent’teki Kanyon AVM’nin P1 otopark katında hizmete açıldı. Piyasada alım satım alışkanlıklarını kökünden değiştirmeyi hedefleyen VavaCars, Petrol Ofisi ile kurulan güçlü iş birliği, teknolojik altyapı ve yenilikçi iş modeli ile 2. ele yeni bir soluk getiriyor.

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:30
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VavaCars, yeni şubesini Kanyon AVM’de açtı

Türkiye’nin ve dünyanın yeni nesil, online araç satış platformu, Petrol Ofisi’nin kardeş kuruluşu olarak kurulan VavaCars, 7. şubesini İstanbul Levent’te bulunan Kanyon AVM’nin P1 otopark katında hizmete açtı.

Herkesin güvenle, eşi benzeri olmayan bir hızla ve şeffaf süreçlerle otomobilini satabileceği bir hizmet modeli ile yaratarak, ikinci el otomobil piyasasına iddialı bir giriş yapan şirket, kullanıcılara araç satmanın basit, hızlı ve en güvenli yolunu sunuyor.

Merkezi konumuyla VavaCars’ın en gözde şubelerinden biri olacak

40.000 m2’lik alanda, 4 katta 117 mağaza ve 26 restoran, 9 sinema salonu, sağlık ve spor kulübüne sahip Kanyon AVM, 2.300 araçlık otoparkı ile her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Her gün binlerce yolculuğun geçiş noktası olan Kanyon AVM, Büyükdere Caddesi’nde Levent metro durağının hemen yanında yer alıyor. VavaCars Kanyon şubesinin günlük ziyaretçi sayısı, merkezi lokasyonu gibi sebeplerden en gözde şubelerden biri olması bekleniyor.

VavaCars bireysel müşterilerden araçlarını 3 basit ve güvenli adımla satın alıyor

VavaCars ile araç satmanın ilk adımı şirketin web sitesi www.vava.cars adresini ziyaret ederek başlıyor. Buradan aracınızın tahmini değerini öğrendikten sonra, en yakın VavaCars Satın Alma Merkezi’nden randevunuzu oluşturuyor ve uzmanlarca yapılan ücretsiz ekspertiz sonrasında arabanızın kesin değerini öğreniyorsunuz. VavaCars Satın Alma Merkezi’ne arabasını satmak üzere gelen bir kişi en fazla 3 saatlik şeffaf bir süreç sonunda aracına sunulan fiyatı hesabında görebiliyor.

Ücretsiz Değerleme: VavaCars'ın kurduğu teknolojik altyapı sayesinde aracını satmak isteyen kullanıcılar ilk olarak, www.vava.cars adresine otomobilinin bilgilerini girerek, hızlıca ücretsiz bir değerleme alabiliyor.

Ücretsiz ekspertiz: Verilen ortalama değeri uygun gören kullanıcılar sonrasında VavaCars araç alım noktalarından birine gelerek, araçlarını şeffaf bir ekspertiz sürecine tabi tutuyorlar.

Üç saat içinde ödeme: Ekspertiz sonrasında otomobile nihai bir değerleme bedeli sunuluyor. Otomobiline sunulan fiyatı kabul eden kullanıcılar, VavaCars yetkilileri ile birlikte şeffaf satış sürecine geçiyor. En fazla 3 saat içinde (noter işlemleri sebebi ile) süreç tamamlanıyor ve sunulan fiyat teklifi aracı satan kişinin banka hesabına yatırılıyor.

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