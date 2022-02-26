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VavaCars, TÜV SÜD D-Expert iş birliğiyle hizmet ağını genişletiyor

İkinci el araç alım-satımına getirdiği yeni yaklaşımla sektörde kuralları değiştiren VavaCars, piyasanın güvenilir ekspertiz markası TÜV SÜD D-Expert ile ortaklığını büyütmeye devam ediyor. Yeni açılan merkezlerle TÜV SÜD D-Expert ortaklığı kapsamındaki hizmet noktası sayısı 6 ilde 10’a yükseldi. VavaCars’ın 2022 hedefinde, TÜV SÜD D-Expert ortaklığındaki merkez sayısını iki katına çıkarmak var.

Otovitrin 26.02.2022, 11:33
VavaCars, TÜV SÜD D-Expert iş birliğiyle hizmet ağını genişletiyor

VavaCars, iş ortağı TÜV SÜD D-Expert ile birlikte İstanbul, İzmir ve Bursa'nın ardından Kocaeli ve Gaziantep'te yeni muayene merkezleri açtı. Deneyimli ve profesyonel ekspertiz kadrosu, gelişmiş teknolojisiyle ayrıntılı ve güvenilir ekspertiz hizmeti sunan TÜV SÜD D-Expert ile İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Kocaeli illerinde hizmet verilen merkezlerin sayısı 10’a ulaştı. 

“VavaCars ve TÜV SÜD D-Expert iş birliği büyüyecek, merkez sayımız iki katına çıkacak”

Türkiye’deki toplam araç parkının yüzde 75’ini oluşturan 17 büyük şehirde, 55 araç alım merkezi açtıklarını belirten VavaCars CEO’su ve Kurucu Ortağı Lawrence Merritt, şunları söyledi: "Dünyanın en güvenilir ikinci el otomobil satış platformu olmayı misyon edinmiş bir şirket olarak, TÜV SÜD D Expert ile sürdürdüğümüz başarılı iş birliği sayesinde sektörde yüksek bir kalite standardı oluşturduk. Kurulduğumuz günden bu yana TÜV SÜD D-Expert ile olan ortak çalışmamız kapsamında müşterilerimiz araçlarını tarafsız ve şeffaf bir ekspertiz sürecine tabi tutuyorlar. TÜV SÜD D-Expert’in sağladığı kesin ve detaylı ekspertiz hizmeti, müşterilerimizle aramızdaki güven ilişkisine büyük destek sağlıyor. Türkiye'de doğmuş bir marka olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. VavaCars olarak 2022 hedefimizde, TÜV SÜD D-Expert ortaklığındaki merkez sayımızı iki katına çıkarmak var.”

“VavaCars ile iş birliğimiz sektörde güvenin simgesi”

TÜV SÜD D-Expert CEO’su Emre Büyükkalfa, “TÜV SÜD D-Expert olarak, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerimizi ülkemizde başarıyla uygulayarak, yıllardır işletmelere sunduğumuz katma değer kavramının temsilcisi olmanın yanı sıra, tüketiciler nezdinde de bir güven sembolü haline geldik. Yeni dönemde de paydaşlarımızla birlikte uzun vadeli, sürdürülebilir bir değer yaratma adına çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. VavaCars ile sürdürdüğümüz iş birliğiyle sektörümüzde güven timsali olma yolundaki hedefimize biraz daha yaklaşırken, ikinci el araç ticaretinde alım satım yapan taraflar arasındaki süreçleri kolaylaştıracak yeni projelerimizi hayata geçirmekten de mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

#vavacars
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