VavaCars C Serisinde 37 Milyon Dolar yatırım aldı

VavaCars, önde gelen akaryakıt dağıtımcısı Petrol Ofisi ile yakın ortaklık içerisinde hareket ettiği Türkiye’de 2019 yılı Nisan ayında kurulduğundan bu yana, Türkiye’nin bir numaralı ikinci el araç alım satım şirketi haline gelmiştir. 2022 yılının ilk yarısında VavaCars 20 bin adetin üzerinde araç satmış ve 500 milyon ABD Dolarının üzerinde gelir üretmiştir.

VavaCars, Türkiye’de tamamen çevrimiçi olan perakende sürecin öncüsü durumdadır. Tüketiciler tamamen çevrimiçi bir deneyimle, bayiler ise tescilli ihale platformu aracılığıyla araçlarını almaktadır. Her araç detaylı bir ekspertiz sürecine tabi tutulmakta, yenilenmekte ve yeni sahiplerine ücretsiz olarak teslim edilmektedir. Tüketiciler, sürece ilişkin iç rahatlığının oluşturulmasını teminen ve alışverişlerinden en üst düzeyde memnuniyet yaşamaları için 14 gün koşulsuz para iade ve 3 aylık garanti haklarına sahiptirler.

Lawrence Merritt, CEO & Kurucu Ortak: ”Türkiye’de tüketicilerin araç alım satımı yapabileceği yöntemi yeniden tasarladık ve müşterilerimize bu deneyime ilişkin bütüncül bir iç rahatlığı sağladık. Herkesin kafasında soru işareti olmadan, kaygısızca ve sorunsuz bir biçimde araç alıp satabilmesini arzu ediyoruz. VavaCars Türkiye’de doğmuş bir işletme olmaktan gurur duymaktadır ve Türkiye’ye başarılı bir şekilde 100 milyon ABD Doları yabancı yatırım getirmiştir. Bu yatırım turu, bize büyümemizi sürdürme ve müşterilerimiz için inovasyona devam etme imkanı vermektedir. Bunun, karlılılık aşamasına geçmeden önce son fonlama turumuz olmasını bekliyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu:

“Güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomisi ile birlikte Türkiye teknoloji ekosistemi, girişimci iş kültürü, yetkin yetenek havuzu, pazar büyüklüğü ve Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişme noktasındaki cazip konumu sayesinde uluslararası yatırımcılardan giderek daha fazla yatırım çekiyor. Yılın ilk yarısında Türkiye’deki erken aşama girişimler, 1.4 milyar ABD dolar yatırım almış ve ülkemiz yatırım liginde Avrupa’da 8. sıraya yükselmiştir. İkinci el araç alım-satım süreçleri için çevrimiçi bir platform olarak pratik ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenen VavaCars, son yatırım turunu da başarıyla tamamlayarak kuruluşundan bu yana toplamda 100 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım kazandırmıştır. VavaCars ekibini bu başarılarından ötürü tebrik ederiz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak biz de misyonumuz gereği katıldığımız her platformda girişim ekosistemimizin bu ve benzeri başarı hikayelerini uluslararası fonlara tanıtarak yatırımcıları bir sonraki yatırım turunda yer almaya davet ediyoruz. Bu davetimizin de bugün olduğu gibi somut olarak karşılık bulması en büyük mutluluğumuz!”